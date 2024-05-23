Ушла, но на словах. HPE продолжает зарабатывать в России сотни миллионов рублей после своего «побега» из страны

HPE по итогам 2023 г. заработала более полумиллиарда рублей чистой прибыли в России, хотя объявила о своем уходе из страны более двух лет назад. Что примечательно, прибыль компании оказалась чуть ли не вдвое выше выручки.

Никто никуда не уходил

Американская компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), объявившая о своем уходе из России летом 2022 г., по результатам 2023 г. по-прежнему оставалась в стране и зарабатывала на российском рынке крупные суммы. Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», ее российское представительство ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» за отчетный период получило свыше 525 млн чистой прибыли. Первым на это обратил внимание Tadviser.

За 2023 г. выручка компании рухнула на 85% год к году и составила около 351 млн, то есть она оказалась фактически в полтора раза ниже чистой прибыли.

HPE – это одна из двух компаний, образовавшихся в результате раскола всемирно известной Hewlett Packard в конце 2015 г. Она занимается поставками серверов, системами хранения данных и прочей техникой, предназначенной для корпоративных клиентов.

HPE Бизнес HPE в России хоть и не процветает, но и убытки пока не приносит

Вторая компания – это HP Inc., и она занимается потребительскими устройствами – принтерами, ПК, ноутбуками и пр. В отличие от HPE, она не просто ушла из России, но и начала ликвидацию своего юрлица. «Дочка» HPE, напротив, продолжает работать официально.

Источник дохода

По данным Tadviser, всю выручку в России компании HPE принес лизинг оборудования. Этот же ее род деятельности прописан в документации Федеральной налоговой службы России.

Себестоимость оказанных российским представительством HPE в 2023 г. услуг составила более 426 млн руб., утверждает издание. Также, как оказалось, часть заключенных компанией в 2023 г. контрактов имеют весьма продолжительный срок действия – вплоть до семи лет. Это резко контрастирует с официальными заявлениями HPE о незамедлительном уходе из России, сделанными в 2022 г.

Как спрятать деньги

Эксперты Tadviser также обратили внимание на отдельную графу в финансовой отчетности российского представительства HPE. Она называется «Прочие доходы», и этих самых доходов у компании за весь 2023 г. накопилось на 2,7 млрд руб.

1,3 млрд руб. из этой суммы – это результат колебаний курсов валют. Что принесло компании остальные 1,5 млрд руб., пока остается неизвестным.

Также у компании за отчетный период были и так называемые «прочие расходы». Их размер достиг 1,5 млрд руб.

Неубедительный американский перформанс

Слова о стремительном уходе из России разошлись с реальным положением дел не только у HPE. Аналогичным образом поступила и корпорация Microsoft, но в ее случае масштаб происходящего в разы больше.

Microsoft сообщила, что покидает Россию, в марте 2022 г., однако почти сразу вернулась обратно, хотя и не совсем официально. В июне 2022 г. она заявила о готовности полностью уничтожить свое российское представительство, и сразу после этого на россиян обрушились многочисленные и очень разнообразные санкции.

Жителей страны лишили обновлений Windows, возможности скачивать ее дистрибутивы и участвовать в ее тестировании. Бизнес-сегмент официально потерял возможность продлевать лицензии на софт корпорации, а позже его и вовсе прогнали из облаков Microsoft.

Но при всем этом корпорация как работала в России официально, так и продолжает это делать. Более того, если у HPE лишь одно юрлицо в России, то у Microsoft их четыре, и каждое функционирует. В апреле 2024 г. CNews писал, что корпорация по-прежнему зарабатывает в России деньги – эксперты сходятся во мнении, что она очень боится потерять российский рынок и потому не ликвидирует и не банкротит свои юрлица, как это сделали, например, Google и Oracle.