Гигантский китайский производитель камер наблюдения тайно бежал из России. Сайт не работает, телефоны не отвечают
Hikvision ушла из России, утверждают источники CNews на ИТ-рынке. Это китайский производитель систем видеонаблюдения, занимавший до половины российского рынка. О своем уходе компания никого не предупредила – свою работу она прекратила в одночасье. Сайт и соцсети компании недоступны, телефоны не отвечают.
Пути Hikvision и России разошлись
Китайская компания Hikvision без предупреждения покинула российский рынок, сообщили CNews источники в отечественной ИТ-среде. В свои планы она заранее никого не посвятила – ее уход стал неприятным сюрпризом для всех ее клиентов и партнеров. Участники рынка связывают это с новым витком санкций властей США, но введенных не против России, а против Китая.
Hikvision – это один из крупнейших в мире производителей систем видеонаблюдения. В России она занимает, по разным оценкам, до половины рынка. В 2019 г. власти США хотели изгнать ее из своей страны в рамках антикитайских санкций.
Точная дата ухода Hikvision из России на момент выхода материала установлена не была. Первой на это обратила внимание российская компания «Видеоглаз», работающая в сфере видеонаблюдения. Сообщение об этом она опубликовала в своем Telegram-канале 17 мая 2024 г. «Hikvision – компания №1 в сегменте систем видеонаблюдения попала в список санкционных компаний CША и уходит с рынка России, – говорится в публикации компании «Видеоглаз». – Приостановка или изменение каналов поставок может уже в ближайшее время вызвать дефицит продукции Hikvision и ряда электронных компонентов, что повлечет их удорожание. Под угрозой также доступность облачного сервиса и технической поддержки по оборудованию данного вендора».
Также о «бегстве» Hikvision из России CNews сообщили представители «Марвел-Дистрибуции». «Его (Hikvision - прим. CNews) уход стал для нас полной неожиданностью», – сказали CNews в компании.
Прямо противоположное мнение
Редакция CNews нашла нескольких дистрибьюторов продукции компании Hikvision в России и направила им вопросы относительно деятельности Hikvision в России и об изменениях в их каналах поставок. Большинство, кроме компании «Эффорт Групп», проигнорировали запрос.
Представители «Эффорт Групп» подтвердили CNews, что она является дистрибьютором Hikvision, и сказали: «Мы продолжаем поставлять оборудование, в том числе Hikvision, нашим заказчикам. В то же время мы ощущаем волну информации, которую в отраслевых СМИ развивают представители альтернативных дистрибьюторов и вендоров. О судьбе и планах компании Hikvision в России мы говорить и не уполномочены, и некомпетентны».
На вопрос редакции, менялись ли в последнее время каналы поставок оборудования Hikvision, представители «Эффорт Групп» ответили: «Нет, мы как работали, так и продолжаем».
Редакция CNews убедилась, что 24 мая 2024 г. официальный российский сайт Hikvision не работал – на нем висела заглушка о ведущихся технических работах. Также была удалена официальная группа компании в социальной сети «ВКонтакте», а ее Telegram-канал в последний раз обновлялся в марте 2022 г. При этом канал российского представительства Hikvision на YouTube к моменту выхода материала продолжал функционировать.
По данным WebArchive, российский сайт Hikvision работал в обычном режиме 21 апреля 2024 г., а объявление о технических работах появилось на нем не позднее 3 мая 2024 г.
Дополнительное подтверждение
Редакция CNews убедилась, что телефоны Hikvision во всех городах ее присутствия не отвечают. Электронная почта пока доступна – из 10 официальных адресов компании, которые имеются в распоряжении редакции, недоступен лишь один. Компания не ответила на запросы CNews в течение суток.
Между тем, один из крупных российских интеграторов подтвердил CNews факт ухода Hikvision с российского рынка. Его комментарий приведен без изменений на условиях анонимности.
«На рынке видеонаблюдения России сложился достаточно неожиданный инцидент. Один из крупных производителей Hikvision, неожиданно для всех, практически полностью перестал отгружать свою продукцию и принимать заказы на проектное и канальное оборудование, тем самым поставил большинство интеграторов, монтажные компании и заказчиков в неудобное положение, а какие-то компании были вынуждены спешно пересогласовывать и пересчитывать их решения на других вендоров», – заявили CNews представители интегратора.
Они добавили также, что производитель Hikvision известен «большому кругу потребителей и, как следствие, имел большой объем реализации». «Однако, что будет сейчас? Идут последние отгрузки Hikvision в России. Интеграторы в ожидании, а заказчики просят дать ответы».
Другая компания – участнике российского ИТ-рынка, рассказала CNews, что в российском офисе Hikvision прошли крупные сокращения. До этого компания располагала офисом около 100 человек.
Очень крупный игрок
По оценке аналитиков RSpectr, к концу 2021 г. доля Hikvision на российском рынке составляла 29,9%, то есть она занимала почти третью его часть. Из них 24,2% приходились на саму Hikvision, а оставшиеся 5,7% – на ее дочерний бренд HiVision из более бюджетного сегмента.
Как сообщили CNews представители «Марвел-Дистрибуции», доля Hikvision в 2021 г. была на уровне 24%, но в 2022 г. резко выросла до 70%. Эксперты связали это с уходом иностранных вендоров на фоне антироссийских санкций. Однако позже влияние Hikvision на рынок стало ослабевать «за счет ввода на рынок российских и других китайских вендоров», рассказали CNews аналитики «Марвел-Дистрибуции».
«Hikvision хорошо проявил себя после в 2022 г., став одним из немногих вендоров, которые остались в России и сохранили местное представительство, – сказали CNews в «Марвел-Дистрибуции». – По нашим данным, вендор занимал больше половины рынка видеонаблюдения, поэтому его уход стал для нас полной неожиданностью».
Свято место пусто не бывает
В «Марвел-Дистрибуции» сообщили CNews, что уход компании, возможно, является временным. «Hikvision говорит, что это временное решение, но к сожалению, за последние два года мы слишком часто слышали аналогичные заявления от западных вендоров, и успели убедиться, что ничто не бывает столь постоянным, как временное», – сказали в «Марвел-Дистрибуции».
Участники рынка уверены, что столь внезапный и стремительный уход Hikvision из России обернется в итоге столь же стремительным захватом высвобожденной ею ниши другими компаниями. «Пустым место Hikvision на рынке не останется, их место смогут занять как южнокорейские компании, так и российские производители, – заявил CNews один из участников рынка. – Очевидно, что Hikvision испугались санкций США против китайских компаний. Наверняка через некоторое время они снова появятся в России и будут предлагать свое оборудование заказчикам, но уже не официально ввезенное, а поставленное по параллельному импорту. То есть оно станет дороже, и повлечет за собой все риски, в том числе отсутствие сервисной поддержки, непредсказуемые сроки поставки, отсутствие возможности защиты проектов заказчиков и т.д.
«Ситуация заставляет все больше обращать внимание на другие страны, производящие решения для систем видеонаблюдения. В наше время важно исключать все нюансы, которые могут привести к срыву проектов в результате неопределенности китайского вендора Hikvision, поэтому мы предлагаем обратить внимание на наших надежных партнеров – IDIS и т.д», – сообщили CNews в крупном российском интеграторе.
IDIS – это компания из Южной Кореи. Ее как замену Hikvision упомянули и другие источники CNews. В качестве альтернативы они также назвали китайскую компанию Tiandy и российскую «НИЦ Технологии».