«Британский Билл Гейтс», который «довел до развала HP», полностью оправдан судом

«Британский Билл Гейтс» оправдан

Основатель софтверной компании Autonomy Майк Линч (Mike Lynch) оправдан судом в Сан-Франциско (Калифорния, США) в рамках разбирательства по делу о мошенничестве при совершении сделки с Hewlett-Packard (HP). Об этом сообщило агентство Reuters.

58-летний предприниматель, которого в прошлом называли «британским Биллом Гейтсом», тем самым желая подчеркнуть его вклад в развитие информационных технологий, признан невиновным по всем 15 пунктам обвинения. Линчу вменялись: участие в сговоре (один эпизод), мошенничество с использованием электронных средств коммуникации (14 эпизодов).

Бывший вице-президент по финансам Autonomy Стивен Чемберлен (Stephen Chamberlain), работавший в связке с Линчем, дело которого рассматривалось параллельно, также был полностью оправдан, сообщили агентству представители британского предпринимателя.

«Я в восторге от сегодняшнего решения [суда], – заявил Линч. – С нетерпением жду возможности вернуться в Великобританию, к тому, что люблю больше всего – к семье и работе над инновациями в своей области».



wolterke / Фотобанк Фотодженика Основатель компании Autonomy Майк Линч оправдан в американском суде

По версии правоохранительных органов США, Линч обманом вынудил HP переплатить за Autonomy в рамках сделки по ее приобретению, закрытой еще в 2011 г. Перспективный разработчик ПО обошелся HP в $11 млрд, а переплата составила около 67%. Сделка, на тот момент одна из крупнейших для британского технологического рынка, впоследствии спровоцировала разделение HP на две отдельные компании – HP Inc и HPE.

Абрахам Симмонс (Abraham Simmons), представитель офиса федерального прокурора США, заявил, что сторона обвинения признает вердикт суда и относится к его решению с уважением.

Аргументы сторон

В ходе судебного процесса, который продолжался на протяжении трех месяцев, коллегия присяжных выслушала показания более чем 30 свидетелей со стороны обвинения. Среди них Лео Апотекер (Leo Apotheker), бывший главный исполнительный директор HP (CEO), лишившейся своей должности спустя всего несколько недель с момента анонса скандальной сделки с Autonomy.

Линч, выступая в суде, в очередной раз заявил о своей полной невиновности и возложил ответственность за неудавшуюся интеграцию Autonomy в состав HP на руководство последней.

По версии обвинения Линч и Чемберлен «раздували» операционные показатели, в том числе с использованием договоров, датированных задним числом, а также за счет перепродажи неиспользуемых активов с обратным выкупом по той же цене.

По мнению адвокатов Линча, руководство HP настолько торопилось закрыть сделку по приобретению Autonomy, опередив потенциальных конкурентов, что пренебрегло ее тщательным всесторонним анализом. Британский предприниматель также заявил, что в ходе подготовки сделки он лично был сосредоточен на ее технических аспектах, а решение финансовых вопросов поручил Сушовану Хуссейну (Sushovan Hussain), тогдашнему финансовому директору Autonomy.

Проигрыш в британском суде и экстрадиция

В 2022 г. HPE, один из «осколков» единой в прошлом Hewlett-Packard, выиграла гражданский иск против Хуссейна и Линча в Великобритании. Однако объективный размер причиненного их действиями ущерба до сих пор не был установлен. Американская компания настаивает на компенсации в размере $4 млрд.

Однако на этом неприятности тройки топ-менеджеров отнюдь не закончились. В мае 2023 г. Линч был экстрадирован в США по запросу правоохранительных органов североамериканской страны. Как ранее писал CNews, на время следствия суд в Сан-Франциско отпустил предпринимателя под залог в $100 млн.

Виноватым оказался финансовый директор

Сушовану Хуссейну был вынесен еще в 2018 г. в рамках отдельного разбирательства по делу, связанному со сделкой между HP и Autonomy.

Суд в Сан-Франциско признал гражданина Великобритании виновным в преступном сговоре, 14 эпизодах мошенничества с использованием электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Бывший финдиректор, согласно вердикту, манипулировал бухгалтерской отчетностью с целью завышения выручки Autonomy – на 14,6% в 2009 г., 17,9% – в 2010 г., 21,5% – в I квартале и на 12,4% – во II квартале 2011 г. В итоге на бумаге доходы компании оказались на $193 млн выше реальных.

В январе 2024 г. Хуссейн освободился из исправительного учреждения, в котором отбывал пятилетний срок, назначенный судом.

Как покупка Autonomy привела к расколу HP

Autonomy была основана Майком Линчем в 1996 г. и занималась разработкой ПО для работы со структурированными и неструктурированными данными, включая так называемые большие данные (Big Data). Решения компании предназначены для управления данными, анализа, поиска информации, резервирования и т.д. При их разработке применялись результаты работы исследователей из Кембриджского университета (Великобритания), альма-матер Линча.

Работу Линча высоко оценило научное сообщество, а власти Великобритании рассчитывали привлечь его к работе в качестве советника по технологиям и инновациям.

В 2010 г. оборот компании составил $870 млн, а чистая прибыль достигла $216 млн. Флагманским продуктом Autonomy считался пакет связующего ПО IDOL (Intelligent Data Operating Layer), предназначенный для обработки неструктурированных данных. Штаб-квартира компании находилась в Кембридже. Штат сотрудников Autonomy на тот момент насчитывал 1,9 тыс. человек.

В HP ожидали, что покупка Autonomy подстегнет развитие софтверного направления компании, однако на деле сделка обернулась серией схваток в правовом поле, которые во всех смыслах дорого обошлись их участникам.

Спустя примерно год с момента закрытия сделки генеральный директор HP Мэг Уитман (Meg Whitman) начала жаловаться на трудности масштабирования Autonomy и слабые продажи ПО компании.

В мае 2012 г. Линчу и другим сотрудникам Autonomy указали на выход, а в ноябре компания списала активы Autonomy на сумму около $8,8 млрд. В HP утверждали, что финансовые показатели Autonomy были завышены перед продажей. Линч же объяснял разночтения переходом с британских стандартов учета на американские.

Считается, что исход сделки с Autonomy и сыграл решающую роль в расколе HP на HP Inc. и HPE. По итогам разделения HP на две самостоятельные бизнес-единицы. Новая публичная компания HP Inc унаследовала бизнес по производству ПК и печатающих устройств. HPE, в свою очередь, сосредоточилась на разработке и выпуске корпоративных ИТ-систем.