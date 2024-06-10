Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее

Российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс», входящий в международную группу IPG Photonics, отчитался о финансовых результатах и о поставках другим организациям холдинга. Как выяснилось, индийский рынок сбыта стал для него в последнее время более перспективным, чем китайский.

Направление роста изменилось

Российский производитель лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в международную группу IPG Photonics) за год увеличил поставки товаров в адрес индийской структуры IPG Photonics на 62%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на финансовую отчетность компании. Поставки же китайской IPG (Beijing) Fiber Laser Technology Co. упали более чем в три раза.

Объем поставок в Индию в денежном выражении в 2023 г. составил 539,4 млн руб. Объем поставок в Китай — 1,34 млрд руб. Это самый высокий показатель в структуре операций с другими организациями группы, несмотря на значительное падение.

Поставки товаров немецкой IPG Laser GmbH, ранее крупнейшего контрагента (в 2022 г. реализовано товаров на 9,09 млрд руб.), упали почти в 50 раз, до 184,1 млн руб.

IPG Photonics Поставки лазеров « ИРЭ-Полюс » в Индию растут, а в Китай сокращаются

«Ирэ-Полюс» основан физиком Валентином Гапонцевым в 1990 г. В 1991 г. он учредил международный холдинг IPG Photonics, в который вошел «Ирэ-Полюс».

НТО «ИРЭ-Полюс», по данным издания, завершило 2022 г. с чистым убытком в 5,54 млрд руб., а в 2023 г. вернулось к прибыли, которая составила 816,7 млн руб. на фоне падения выручки в 2,7 раза, до 6,21 млрд руб.

Китай и Индия меняются местами

В пояснениях к отчету за первый квартал 2024 г. IPG Photonics отмечается, что российское подразделение «исторически поставляло готовую продукцию в Китай», но там начались проблемы. Финансовый директор Тим Мэммен (Timothy P.V. Mammen) объяснил их обострением конкуренции в зрелых сегментах рынка (промышленной резки и маркировки) и низким спросом в других сегментах. В первом квартале 2024 г., как сообщал Мэммен, выручка IPG Photonics на рынке КНР снизилась на 38% год к году, до $62,7 млн.

Индийский же рынок растет. Консалтинговая компания Mordor Intelligence оценивает объем рынка лазеров в Индии в 2024 г. в $1,55 млрд. и прогнозирует рост к 2029 г. до $3,57 млрд. Ключевыми драйверами роста называют автомобильную и тяжелую промышленность, электронику и железнодорожный транспорт.

Сложности из-за санкций

В 1998 г. Гапонцев открыл производственную площадку в Оксфорде, штат Массачусетс, США. Там же расположен головной офис IPG Photonics. На момент смерти в возрасте 82 лет, в октябре 2021 г. бизнесмен владел состоянием в $2,8 млрд по оценке Forbes. Рыночная капитализация IPG составляла тогда в $8,67 млрд.

«У нас ситуация уникальная: 20 лет никто ни на Востоке, ни на Западе не может конкурировать с продукцией IPG», — сказал Гапонцев на конференц-колле IPG Photonics по итогам II квартала 2021 г. Он объяснил, что их продукция конкурентоспособна по цене и превосходит всех по качеству.

Начало СВО на Украине ограничило возможности IPG Photonics, одной из базовых компаний которого является «Ирэ-Полюс», использовать производственные мощности в России. ЕС, как заметила «Коммерсанту» старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова, «запретил поставки любых лазеров из России». США импортных ограничений не вводили, но установили экспортные. «Индия же в общей тенденции санкций не участвует, и никаких импортных ограничений не вводила», — сказала эксперт.

«Она не является "токсичной" страной для российского бизнеса и давно взяла курс на повышение уровня технологичности», — согласен президент Zelax Сергей Сухман. К тому же, по мнению директора Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова, «индийская дочерняя компания может перепродавать российскую продукцию и на другие рынки». Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин допускает, что IPG Photonics стремилась целенаправленно поднять прибыльность российского юрлица «из-за угрозы национализации российского бизнеса».