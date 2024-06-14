Huawei нашел невероятный способ прорыва санкций США и случайно захватил новый для себя рынок

Huawei внезапно стал крупнейшим импортером говядины в КНР. Получить этот необычный для ИТ-компании статус Huawei удалось путем перехода на бартер – она буквально выменивает свои базовые станции на мясо и иногда на вино, чтобы избежать санкций Запада.

Huawei на выдумки хитер

Китайский техногигант Huawei, один из крупнейших поставщиков телеком-оборудования в мире, придумал совершенно невероятный способ обхода западных санкций. Как пишет портал Tom’s Hardware, компания перестал брать деньги за свою продукцию – теперь она предпочитает бартер.

Например, базовые станции Huawei отныне выменивает на мясо. Судя по всему, масштабы такой бартер приобрел поистине гигантские, поскольку Huawei, еще несколько лет назад являвшаяся одним из лидеров мирового рынка смартфонов и планшетов, отныне считается крупнейшим импортером говядины в Китае (численных значений импортных поставок мяса компанией Huawei в Китай издание не приводит).

Но одним только мясом Huawei, как оказалось, не ограничивается. По всей видимости, китайские базовые станции по выгодному для всех сторон сделки курсу конвертируются не только в еду, но и в напитки, в частности, в вино.

В дальнейшем и вино, и говядина попадают на столы жителей и гостей Поднебесной. Специально для реализации нетипичной для нее продукции Huawei зарегистрировала отдельную дочернюю компанию Shanghai Mossel Trade Co., которая занимается продажей импортных продукты питания и вина собственной марки.

Huawei Huawei нашла действенный способ обхода санкций США . Теперь ход Запада

По информации агентства Reuters, президентом компании был непосредственно сын основателя Huawei Женя Чжэнфэя (Ren Zhengfei). Финансовый директор Huawei и по совместительству дочь основателя Huawei Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou) тоже числится сотрудником Mossel.

Вынужденная мера

Говядина и вино в качестве оплаты за базовые станции – это мера, на которую Huawei была вынуждена пойти. Ей нужно распространять свою продукцию, но американские санкции накладывают слишком жесткие ограничения на ее международный бизнес.

Поставщиком мяса для Huawei стала неназванная компания из Аргентины. Из-за геополитики она не смогла купить «железо» Huawei за американские доллары или китайские юани, а аргентинские песо Huawei не интересуют из-за высокой инфляции в Аргентине – по итогам 2023 г. она составила свыше 211%. Другими словами, аргентинская валюта обесценивается в десятки раз быстрее российской – согласно Росстату, инфляция в России в 2023 г. была на уровне 7%.

Бартер позволяет Huawei обходить валютный контроль и лишний раз не обращать на себя внимание властей США. По информации The Guardian, эту схему Huawei в первый раз реализовала еще в 2019 г., когда впервые столкнулась с мощным санкционным давлением со стороны США. Тогда же был основан бренд Mossel.

Tom’s Hardware пишет, что объемы бартера с течением времени могли лишь набирать обороты, особенно после повышения процентных ставок в США в 2022 г. Также на это могло повлиять и то, что в декабре 2023 года Китай приостановил действие двухстороннего соглашения о валютном свопе с Аргентиной, которое было продлено в июне 2023 г.

Аргентиной все не ограничивается

По всей видимости, Huawei обменивает телеком-оборудование не только на аргентинские продукты питания. Tom’s Hardware пишет, что посредством фирменного интернет-магазина китайский техногигант сбывает в Поднебесной оптом и в розницу аргентинскую говядину, вино из этой же страны, а также чилийского лосося и другую зарубежную еду и напитки.

Упрощая, Huawei нашла способ продавать свои базовые станции в другие страны за китайские юани. С одной стороны, ей пришлось освоить новый бизнес, с другой – никакого контроля и давления со стороны США.