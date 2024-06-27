Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов

Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» объявил параметры предстоящего размещения на Московской бирже. Неизвестный владелец компании продаст акции. на сумму до 12,6 млрд руб. Капитализация компании после размещения составит до 105 млрд руб.

Параметры IPO «ВсеИнструменты.ру»

Онлайн-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» объявил параметры предстоящего размещения акций (IPO) на Московской бирже. Ценной коридор установлен на отметке 200-210 руб. за одну акцию. Это соответствует капитализации всей компании в размере 100-105 млрд руб.

Продавцом акций выступит контролирующий акционер, название которого не раскрывается. Он продаст 12% от общего числа акций, оставшись владельцем контрольной доли. Соответственно, объем размещения составит 12-12,6 млрд руб. Формирование книги заявок началось 27 июня 2024 г. и закончится 4 июля.

Как утверждает компания, благодаря раннему маркетингу она уже получила индикацию спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов по ценам внутри объявленного ценового диапазона в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения.

Акции компании будут торговаться под тикером VSEH. После размещения в течение 30 дней может действовать механизм стабилизации, предполагающих продажу 15% от объема предложения.

В течение 180 дней после размещения компаний и контролирующий акционер на основании соглашений с профессиональными участниками рынка берут на себя обязательства не продавать принадлежащие им ценные бумаги без согласия таких участников.

В части аллокации (доля удовлетворенных заявок на покупку акций) компания сообщила, что заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться, а розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации. Также компания будет стараться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами, при этом часть предложения может быть аллоцирована сотрудникам и партнерам компании.

Неизвестный акционер «ВсеИнструменты.ру»

Размещение проводит ПАО «Ви.ру». Оно является владельцем основного юридического лица компании – ООО «ВсеИнструменты.ру». Сама компания была основана в 2006 г.

Основной владелец компании не раскрывается. Известно лишь, что ему принадлежит 99,99% акций «Всеинструменты.ру», а в этом неназванному акционеру другому неизвестному лицу принадлежит 47,99%. Согласно данным базы «Контур.Фокус», ранее ООО «ВсеИнструменты.ру» принадлежала кипрской Haverburg Enterprises. По данным газеты «Ведомости», конечными собственниками «ВсеИнструменты.ру» являются ее основатели Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.

Председателем совета директоров ПАО «Ви.ру» является Олег Безусмов, бывший исполнительный директор инвестиционно-банковского подразделения Goldman Sachs. Также он занимает пост финансового директора «ВсеИнструменты.ру».

В совет директоров также входят гендиректор компании Валентин Фахрутдинов, руководитель юридического департамента Мария Шмелева, коммерческий директор Андрей Луннов и гендиректор «Ви.Тех» («дочка» «ВсеИнструменты.ру») Вадим Кузин.

Финансовые показатели «ВсеИнструменты.ру»

В 2023 г. выручка «ВсеИнструменты.ру» составила 132,7 млрд руб., увеличившись за год на 53%. В том числе в сегменте B2B выручка составила 83,6 млрд руб., в сегменте B2C – 48,3 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась за год на 35% до 38,9 млрд руб, показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) составил 10,04 млрд руб. (рост – 35%), чистая прибыль выросла за год 48% до 3,7 млрд руб.

Рентабельность по валовой прибыли составила 29,3%, по показателю EBITDA - 7,6%, Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 1,4 млрд руб., свободный денежный поток – 1,5 млрд руб. Чистый долг составил 20,23 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA - 2. Рентабельность капитала (RoE) составила 125%.

Операционные показатели деятельности «ВсеИнструменты.ру»

«ВсеИнструменты.ру» работает в сегменте DIY (Do-it-yourself, «Сделай сам»), компания работает как с B2C, так и с B2B сегментом. По данным Infoline, компания является лидером онлайн-сегмента российского рынка DIY. В совокупности с оффлайн-сегментов лидером российского рынка DIY (по выручке) является Leroy Merlin, на втором месте - «ВсеИнструменты.ру», не третьем – «СТД Петрович». Среди всех онлайн-ритейлеров «ВсеИнструменты.ру» занимается седьмое место по выручке.

Технологическая платформа компании ежедневно отслеживает 60 тыс. заказов, а в будние дни 100 тыс. заказов. Также платформа отслеживает 4,2 млн SKU (товарная позиция). В компании работает 10 тыс. специалистов. У компании есть пункты выдачи заказов более чем в 300 городах. Компания работает с 4,7 тыс. поставщиками и продает товары 15 тыс. брендов. В сегменте B2C у компании 4,2 млн клиентов (рост за год – 30%), в сегменте B2B – 388 тыс. (рост – 35%).

В сегменте B2B 34% от общей выручки обеспечивают клиенты из производственной отрасли, 26% - строительные компании, 25% - компании из сферы сервисного обслуживания, 15% - компании из сферы торговли. В сегменте B2C основными клиентами являются «профессиональные покупатели» (прорабы, профессиональные работники и т.д.).

20% от выручки компании приходится на сегмент «Инструменты», еще 8% - на сегмент «Ручной инструмент». Примерно по 6% от общей выручки приносят такие сегменты, как «Все для сада», «Электрика и свет», «Силовая техника», «Автогаражное оборудование», «Сантехника», «Станки», «Крепеж», «Строительные материалы», «Строительное оборудование», «Климатическое оборудование» и «Складское оборудование».

Российский рынок DIY и драйверы его роста

Рынок DIY состоит из пяти укрупненных сегментов: Hard DIY (внутренняя обшивка пола, гидро- и пароизоляция, тротуары, кирпичи и блоки, кровля, электроинструмент, центральное отопление, межкомнатные двери, канализация и т.д.), Soft DIY (плитка, ковролин, линолеум, ванны, раковины, унитазы, водоснабжение, душевое оборудование, стекло, обои, электроинструмент для дома и др.), Household (посуда, столовые приборы, кухонные принадлежности, текстиль, постельное белье, ковры и т.д.), Garden (растения и семена, парники и теплициы, садовые и зимний инвентарь, удобрения и пр.), дополнительные категории (строительное, складское и прочее оборудование, тара и емкости, металлические двери, жалюзи, камины, спецодежда и пр.).

В 2023 г. российский рынок DIY составил 6,8 трлн руб., в том числе на сегмент B2B пришлось 3 трлн руб., а на B2C – 3,8 трлн руб. Онлайн-сегмент рынка составил 1,4 трлн руб. В 2021-2023 гг. среднегодовой темп роста рынка DIY составил 8%. По прогнозам Infoline, российский рынок DIY будет расти на 17% в год и к 2028 г. составит 14,7 трлн руб., в том числе онлайн-сегмент за этот период вырастит в 3,5 раза до 5 трлн руб.

Ключевые драйверы роста рынка являются: рост обрабатывающей промышленности и строительство объектов промышленности на фоне продолжающегося импортозамещения; активный ввод в строй логистической инфраструктуры, увеличивающий спрос на складское оборудование, расходные и отделочные материалы; трансформация сегмента из Do-it-yourself («Сделай сам») в Do-it-for-me («Сделай за меня») и соответствующее массовое привлечение профессиональных бригад для выполнения работ; увеличение объемов многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, а также строительство и реновация социальных объектов .

В марте 2024 г. 58% квартир продавались с готовой отделкой, в 2020 г. этот показатель составлял 45%. В 2023 г. ввод жилья увеличился на 7,5%, в том числе многоквартирного – на 2,6%, объектов нежилого назначения – на 9,3%.