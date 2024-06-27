«Софтлайн» потратила миллиарды, скупая суверенный долг России

Структуры группы Noventiq, включая ранее принадлежавшую ей российскую компанию «Софтлайн», активно скупают ценные бумаги других компаний и суверенные долги. В числе прочего «Софтлайн» скупил облигации Минфина на 6,3 млрд руб. для последующей продажи.

Как «Софтлайн» скупал российские долги

Структуры, в разное время входившие в группу Noventiq, активно скупают ценные бумаги и суверенные долги различных стран. Это следует из документов Noventiq, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Так, российская «Софтлайн», до 2022 г. входившая в группу Noventiq, осенью 2022 г. скупила 10,3 млн облигаций Минфина России. Также через европейскую клиринговую компанию Euroclear было приобретено 4,7 тыс. корпоративных облигаций различных компаний, чье название не раскрывается.

Целью данных приобретений была последующая продажа данных ценных бумаг по более высокой цене. Облигации Минфина были куплены на сумму $67,5 млн, впоследствии их справедливая стоимость увеличилась до $72,16 млн. Ценные бумаги других компаний были приобретены на сумму $3,2 млн.

Структуры Noventiq, включая ранее принадлежавшую ей российскую компанию «Софтлайн», активно скупают ценные бумаги других компаний и суверенные долги

Как пояснил CNews финансовый директор «Софтлайна» Артем Тараканов, приобретенные бумаги были полностью реализованы, их справедливая стоимость на конец 2022 г. составила 6,3 млрд руб. Никаких проблем, включая инфраструктурные, с реализацией данных ценных бумаг не возникало.

Как Noventiq скупала долги Аргентины

Летом 2022 г. структуры Noventiq также приобретали национальные облигации Аргентины в двойной валюте со сроком погашения летом 2023 г. Такая мера была необходима в связи с ограничениями на обмен аргентинских песо на американские доллары, ее целью являлось снижение валютных убытков от деятельности в Аргентине.

По состоянию на начало 2023 г. Noventiq держала 3,3 млн аргентинских национальных облигаций справедливой стоимостью $3,2 млн. Прибыль от инвестирования в данный инструмент составила $1,2 млн.

Как Noventiq инвестировала в акции египетского банка

В начале 2023 г. структуры Noventiq приобрели 4,5 млн акций египетского Commercial International Bank (CIB). Целью было сократить валютные убытки в Египте, возникающие из-за нехватки американских долларов в стране. Акции CIB приобретались на Египетской фондовой бирже, затем они были конвертированы в акции CIB, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже.

По состоянию на 31 марта 2023 г. Noventiq владел 3,4 млн акций CIB стоимостью $5,6 млн. Убыток от инвестирования в данный инструмент составил $1,9 млн.

Краткая история «Софтлайн» и Noventiq

Noventiq берет свои корни в России: компания была основана в 1994 г. под названием «Софтлайн». Затем компания начала международную экспансию под брендом Softline. В 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской и Московской фондовой биржах.

В 2022 г. было принято решение о разделении бизнеса Softline на российский и международный. Российская часть была продана за символический $1 основателю и основному владельцу Softline Игорю Боровикову. Остальные акционеры Softline в качестве компенсации получили по 0,6066 акций на каждую имевшуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline сократилась с 51% до 44%..

Российская часть «Софлтайн» была преобразована в ПАО «Софтлайн» и продано фонду «Тэтис Капитал». Затем компания вышла на Московскую биржу, а инвесторам, приобретавшим акции Sofiline через российскую финансовую инфраструктуру, было предложено обменять принадлежавшие им ценные бумаги на акции ПАО «Софтлайн».

Международная часть Softilne была переименована в Noventiq. Компания провела делистинг с Лондонской и Московской бирж, а также осуществила редомилация с Кипра на Каймановы острова. Сейчас Noventiq находится в процессе слияния с созданной американцами SPAC-компанией Corner Growth Acquisition, у которой нет активов, но есть листинг на американской бирже Nasdaq.