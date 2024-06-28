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Переходящую экс-«дочку» Tele2 продают за $1,1 млрд

Бывшая «дочка» шведской Tele2, а ныне принадлежащий «Казахтелекому» казахстанский сотовый оператор МТС будет продан за $1,1 млрд. Покупателем выступает катарский инвестиционный фонд Power International Holding.

За сколько продают казахстанский МТС

Сумма сделки по продаже казахстанского сотового оператора «Мобайл Телеком Сервис» (МТС, торговые марки «Алтел» и Tele2) составит $1,1 млрд. Об этом заявил министр цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

Казахстанский МТС принадлежит основному в республике оператору фиксированной связи «Казахтелеком», который, со своей стороны, подконтролен государству через фонд «Самрук». Покупателем выступит катарский инвестиционный фонд Power International Holding (PIH).

Покупатель также берет на себя обязательства по инвестированию в развитие инфраструктуры, включая строительстве сетей пятого поколения сотовой связи (5G), сказал Мадиев агентству «Интерфакс-Казахстан».

Как «Казахтелеком» приходил и уходил на рынок сотовой связи

«Казахтелеком» в разные годы то инвестировал в рынок мобильной связи, то выходил с него. Так, в 2010 г. «Казахтелеком» продал МТС шведской Tele2.

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© Vicdemi / Фотобанк Фотодженика
Переходящий казахстанский оператор МТС («Мобайл Телеком Сервис») побывал в собственности Tele2, «Казахтелекома» и теперь снова готовится сменить владельца

Позднее «Алтел», «дочка» «Казахтелекома», стала первым в республике оператором сотовой связи четвертого поколения (4G, стандарт LTE). Затем «Алтел» также получил частоты для второго и третьего поколений сотовой связи (стандарты GSM и UMTS соответственно).

В 2015 г. «Казахтелеком» и Tele2 договорились об объединении своих сотовых активов. Голосующая доля Tele2 в совместном предприятии составила 51%, экономическая – 49%. У «Казахтелекома» наоборот голосующая доля составила 49%, экономическая – 51%.

Стороны также заключили опционы типа call- и put-, позволяющие «Казахтелекому» выкупить долю Tele2 во совместном предприятии, а Tele2 – наоборот, продать «Казахтелекому» данную долю.

В 2018 г. «Казахтелеком» приобрел контрольный пакет крупнейшего на тот сотового оператора в республике – Kcell. Продавцом выступил холдинг FinTur, принадлежавший шведской Telia (бывшая TeliaSonera) и турецкому оператору Turkcell. После этого Tele2 потребовал от «Казахтелекома» выкупить его долю в совместном предприятии.

В результате «Казахтелеком» стал владельцем двух из трех сотовых операторов республики. Единственным его конкурентом остается сотовый оператор «Кар-Тел» (торговая марка Beeline), входящий в группу Veon (до недавнего времени владела российским оператором «Вымпелком» - торговая марка «Билайн»).

Почему «Казахтелеком» вынужден продать МТС

Ранее Агентство по защите конкуренции и Министерство цифрового развития Казахстана выступало за продажу «Казахтелекомом» одного из двух принадлежащих ему сотовых операторов. Чиновники указывали, что доля «Казахтелекома» на рынке услуг фиксированной связи составляет 80%, на рынке услуг сотовой связи - 60%.

В начале 2024 г. Министерство национальной экономики Казахстана включило МТС в план приватизации до 2025 г. Вскоре было объявлено о сделки по продаже МТС катарскому холдингу PIH, но сумма сделки не называлась.

Игорь Королев

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