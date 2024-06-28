Российские госкомпании по-прежнему закупают Photoshop на десятки миллионов. Импортозамещение софта Adobe провалено

Российские компании с госучастием до сих пор не в силах заменить ПО компании Adobe на российские аналоги. Adobe ушла из России весной 2022 г., более двух лет назад, но они по-прежнему тратят деньги на ее лицензии – десятки миллионов рублей. Причина – в отсутствии, по словам самих закупщиков. российских аналогах программ Adobe.

Миллионы на Photoshop

В период тотального ИТ-импортозамещения и отказа от иностранного ПО российские госкомпании продолжают закупать программное обеспечение компании Adobe, пишут «Ведомости». Ее наиболее известные продукты – фоторедакторы Photoshop и Lightroom, а также видеоредактор Premiere.

Adobe сбежала из России в числе первых – весной 2022 г. После этого ее акции обвалились, а в стране образовался дефицит ее лицензий. Но Adobe, как выяснилось позже, лишь создала видимость ухода – CNews писал, что в начале 2023 г. Adobe вернула россиянам ранее закрытый доступ к скачиванию своего софта с официального сайта, испугавшись конкурентов, а в мае 2023 г. и вовсе начала бесплатно продлевать лицензии пользователям из России.

По информации «Ведомостей», с июля 2023 г. по июнь 2024 г. российские госкомпании провели в общей сложности 28 закупок софта Adobe. На американское ПО было потрачено в итоге 21,5 млн руб. при начальной (максимальной) цене всех контрактов в размере 27,2 млн руб.

Кто кормит Adobe за госсчет

Издание опубликовало названия нескольких компаний и организаций с госучастием из списка тех, кто за последний год тратил деньги на программные решения американской Adobe. В нем присутствуют, в том числе, и крупные российски вузы, в частности, СПбГУ и Институт социологии РАН (ФНИСЦ РАН), также АО «Медиаскоп» – исследовательская компания, занимающаяся медиаисследованиями и мониторингом рекламы и СМИ.

По данным собеседников «Ведомостей», эти организации закупали не только «универсальное интегрированное ПО», но также и «средства автоматической синхронизации рабочих файлов с онлайн-хранилищем емкостью 100 ГБ и записи ревизий проектных файлов». Другими словами, им нужен не только софт, но и доступ к облакам Adobe, серверы которых, с высокой степенью вероятности, дислоцируются в Европе или США. Напомним, что в марте 2024 г. корпорация Microsoft начала насильно отключать российский бизнес от своих облачных сервисов.

Капля в море

По утверждению Минцифры, закупки ПО компании Adobe составляют крошечную часть от общего объема приобретения софта российскими госкомпаниями. «В контексте общего объема закупок, осуществляемых госкомпаниями в рамках 223-ФЗ, такого рода случаи носят единичный характер и не затрагивают закупки для значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), – сообщили «Ведомостям» представители Минцифры. – С учетом требования указа Президента №166 от 30 марта 2022 г. все закупки зарубежного ПО для значимых объектов КИИ с марта 2022 г. подлежат обязательному согласованию, а с 2025 г. установлен запрет на использование иностранного ПО на значимых объектах КИИ».

Между тем, по-видимому, могут быть случаи, когда информация о закупках иностранного софта просто отсутствуют в публичном доступе. «За 2024 г. нам, например, не удалось найти ни одной госзакупки, размещенной в публичном доступе, по ПО таких компаний, как SAP, Oracle, IBM, Autodesk», – сообщил изданию генеральный директор поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» Максим Кузнецов.

Кузнецов подчеркнул, что объем госзакупок иностранного ПО в России заметно сократился. С января по май 2024 г. было лишь две закупки ПО Microsoft на 30,4 тыс. руб. против 11 закупок на 721,5 тыс. руб. годом ранее.

А как же импортозамещение

Госкомпании могут закупать иностранное ПО, если у него нет российских аналогов, что прописано в постановлении Правительства России от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск ПО, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По словам управляющего партнера юридической компании «Ткач и партнеры» Екатерины Ткач, данное постановление носит рекомендательный характер. Она сообщила изданию, что госкомпании обязаны «в первую очередь рассматривать отечественное ПО, но при этом у них есть возможность обосновать необходимость использования иностранного софта». Она добавила также, что с 2025 г. вступает полный запрет на использование зарубежного ПО на объектах КИИ.

Аналогов нет?

Госкомпании, закупая софт Adobe, в обосновании к закупкам указывали, что аналогов у такого ПО в России нет. «Ведомости» приводят в качестве примера обоснование СПбГУ, в котором говорится, что софт, представленный в реестре российского ПО, «по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствуют установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке ПО». Данная формулировка позволила вузу легально закупить набор программ Adobe Creative Cloud.

Стоит отметить, что в России действительно нет аналогов многих программ Adobe. В стране существует сервис Минцифры для поиска российских заменителей иностранных программ, и он находит аналоги лишь для Acrobat (софт для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF), пакета программ Document Cloud (входят Acrobat и Adobe Acrobat Sign, а также веб-приложение и приложение для мобильных устройств), Experience Manager и Photoshop, тогда как суммарно в каталоге Adobe более 20 утилит различной направленности.

И все же в России есть альтернативы и других программ Adobe. К примеру, в стране существует основанная в 2006 г. компания Movavi (ООО «ТауКонсалт»), развивающая целое семейство видеоредакторов, которые могли бы заменить Adobe Premiere. Также почти у каждой программы Adobe есть свой бесплатный аналог, распространяющийся с открытым исходным кодом. Очень часто в списке разработчиков такого ПО встречаются российские специалисты.