Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red

Дистрибьютор электроники diHouse, который был одним из инициаторов создания нового российского бренда бытовой техники Red в 2022 г. и владел тогда 15%, совершил сделку по очередному увеличению своей доли. Теперь она составляет уже 90%.



Увеличение доли до 90%

Дистрибьютор электроники diHouse в начале июня 2024 г. выкупил дополнительные 75% производителя бытовой техники Red (ООО «Рэд»). Доля diHouse в бизнесе Red теперь составляет 90%. Оставшиеся 10% принадлежат Юлии Барышевой, как выяснил «Коммерсант».

Представители DiHouse подтвердили CNews факт сделки, детали которой не разглашаются.

На вопрос, есть у компании планы продолжить инвестиции в Red, в diHouse сказали: «Инвестиции diHouse – оборотный капитал в закупку и дебиторскую задолженность партнеров. Чем больше будет объем продаж, тем больше компания будет вкладывать ресурсов. Это обычная для нас роль дистрибьютора».

KamranAydinov на Freepik Дистрибьютор diHouse увеличил долю в российском производителе бытовой техники

diHouse принадлежит президенту «Ланита» Филиппу Генсу. С 1996 г. компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров.

Причины наращивания доли

Причины роста доли diHouse его представители объяснили CNews наличием у Red ограничений в получении выгодных контрактов и финансирования, хотя бренд успел хорошо зарекомендовать себя на рынке. Репутация опытного дистрибьютора должна помочь молодой компании. При этом у ее команды остается полная свобода в формировании ассортимента, коммерческой и маркетинговой стратегиях.

«За полтора года партнерства с момента появления торговой марки Red мы увидели, что, с одной стороны, бренд сформировался, завоевал доверие российских потребителей и партнеров. С другой стороны, недавно созданная компания имеет имеет ограничения по получению привлекательных условий от поставщиков, контрагентов, а также ограничена в привлечении финансирования», — сказали представители diHouse.

Молодой, но перспективный Red

Компания «Рэд» организована выходцами из отечественной компании Redmond, известной прежде всего своими мультиварками, а зарегистрирована 11 августа 2022 г. 85% тогда принадлежали Барышевой, 15% — diHouse.

В продуктовую линейку войдут чайники, грили, блендеры, утюги, пылесосы и мясорубки. Технику разрабатывают около 700 специалистов, которые ранее работали в Redmond. Массовые увольнения там начались после старта судебных разбирательств вокруг владения компанией. В 2016 г. скончался основатель и владелец Redmond Максим Агеенко. После его смерти конфликтовать из-за объема долей начали его жена, пятеро детей от двух браков и бизнес-партнеры Андрей Синявин и Диана Железкова.

«Для формирования товарной линейки и адаптации техники Red под потребности российского рынка к проекту присоединилась опытная команда инженеров и маркетологов, которая ранее разработала и успешно вывела на отечественный рынок популярный бренд бытовой техники Redmond, запустив целый ряд значимых трендов», — говорилось в сообщении diHouse о запуске бренда.

Производить технику Red планировалось не только в России, но и в Китае, Узбекистане и Белоруссии. В планах было попасть в тройку ключевых производителей в сегменте малой бытовой техники и начать производить крупную бытовую технику, а также вывести на рынок электровелосипеды, электробайки и другие средства передвижения.

Финансовые результаты Red пока не раскрываются, но в diHouse пообещали, что по итогам 2024 г. поделятся ими с общественностью.