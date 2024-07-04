В России создали систему поиска людей с помощью Wi-Fi

В СибГУТИ разработали отечественную Wi-Fi-систему поиска людей внутри зданий, шахт, подземных помещений в условиях слабого сигнала от базовых станций мобильной связи и спутников.

Разработка подведомственного Минцифры вуза

Ученые Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали отечественную систему, которая позволяет находить человека в помещениях при помощи Wi-Fi с высокой точностью — до 5-7 м, сообщил ТАСС.

«Специалисты научно-образовательного центра для наукоемких промышленных предприятий г. Новосибирска разработали программное обеспечение для определения местоположения мобильных устройств в сети Wi-Fi внутри помещений с точностью 5-7 метров», — говорится в сообщении вуза.

СибГУТИ находится в Новосибирске, основан в 1953 г., как указано на его сайте, является базовым образовательным комплексом Минцифры в регионе, готовит специалистов практически для всех отраслей связи и телекоммуникаций.

Поиск в сети сети Wi-Fi

Разработка представляет собой ПО, определяющее расположение мобильных устройств в сети Wi-Fi внутри помещений. При этом, искомый девайс может быть даже не зарегистрирован в сети.

МЧС Разработка СибГУТИ поможет искать людей в условиях слабых сигналов обычной связи, например, в чрезвычайных ситуациях

Любое устройство с доступом к Wi-Fi, например, смартфон или часы, определяет параметры точек доступа сети Wi-Fi, а также уровни сигнала от этих точек доступа до искомого объекта. Система собирает информацию, отправляет на сервер, где вычисляется расстояние до каждой точки и, используя метод трилатерации, определяет координаты объекта. Чем больше Wi-Fi-точек вокруг, тем точнее результат.

Систему уже апробировали в одной из школ Новосибирска, где она помогала и родителям при помощи приложения отслеживать местоположение детей. «Сейчас отрабатывается алгоритм трекинга - отслеживания перемещения, чтобы не просто определить, где находится объект наблюдения, а куда движется, чтобы приложение указывало маршрут, как на навигаторах», — сказал руководителя центра, доцента кафедры Инфокоммуникационных систем и сетей (ИКСС) СибГУТИ Анатолий Костюкович.

Почему нужна отечественная поисковая система на Wi-Fi

Подобные поисковые системы применяются для поисковых работ внутри зданий, шахт и подземных помещений, для помощи в ориентации внутри больших зданий, в частности людям с ограниченными возможностями здоровья. «По сигналам от базовых станций мобильных сетей точность определения очень грубая — до 300-500 метров. Естественно, внутри помещений нужна другая точность — обычно не хуже 5-7 метров», — уточнил Костюкович.

Другой вариант — спутниковые сигналы ГЛОНАСС или GPS — могут быть в такой ситуации очень слабыми из-за толстых стен или завалов. Тем более, что жители России могут вообще остаться без системы навигации GPS. Идею отключения популярной во всех уголках страны американской навигационной системы публично высказал Дмитрий Рогозин, бывший глава «Роскосмоса».

На отечественном рынке поисковые Wi-Fi-системы есть, но они представлены преимущественно зарубежными аналогами, которые сейчас очень трудно сертифицировать в России из-за геополитической ситуации, так как они могут точно отслеживать местоположение людей.