Merlion скупил знаменитые в России бренды техники. Под его контроль перешли Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort

Merlion купил компанию «Голдер-Электроникс», владельца брендов Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort. Права на эти бренды тоже перешли к нему. Также в активах Merlion есть онлайн-ритейлер «Ситилинк» и бренд компьютерной техники Digma.

Новый владелец Vitek

Российский ИТ-дистрибьютор Merlion сообщил CNews о покупке компании ООО «Голдер-Электроникс». Она владеет брендами бытовой техники Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort, представленной в широком ассортименте на российском рынке.

Golder Electronics специализируется на производстве и продаже бытовой техники на территории России и стран СНГ. На вопрос CNews о сумме сделки представители Merlion не ответили. Редакция CNews отправила запрос в Golder Electronics и ожидает ответа.

Также к моменту выхода материала в Merlion не раскрывали долю в Golder Electronics, которой отныне владеет дистрибьютор. Дальнейшим развитием всех брендов, принадлежащих этой компании, займется объединенная команда Golder Electronics и отдельного подразделения Merlion под названием Private Labels. Merlion, которое отвечает за запуск и развитие собственных торговых марок, в том числе, за Digma Pro (не путать с Digma).

Vitek Все бренды Golder Electronics останутся на рынке, по словам представителей Merlion

С помощью покупки Golder Electronics Merlion стремится усилить свои позиции на рынке, отметили представители дистрибьютора. На вопрос редакции о дальнейшей судьбе принадлежащих Golder Elecrtonics брендов представители Merlion ответили: «Все бренды будут сохранены и продолжат свое развитие». «Переговоры велись в два этапа. – добавили они. Первый был с конца 2023 г., Второй – активный – начался пару месяцев назад (весной 2024 г. – прим CNews)».

Подробнее о новом активе Merlion

Компания «Голдер-Электроникс» была основана в августе 2002 г. с 27 октября 2010 г. ее уставный капитал составляет 7 млн руб., и с этого же дня единственным учредителем компании являлся Андрей Деревянченко (данные «Контур.Фокуса»).

На вопрос редакции о доле Merlion в «Голдер-Электроникс» представители дистрибьютора ответили, что она составляет 100%.

Основной вид деятельности компании по ОКВЭД – «торговля оптовая бытовыми электротоварами», дополнительных видов деятельности – 17, в том числе «ремонт бытовой техники» и «перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами».

Выручка нового приобретения Merlion по итогам 2023 г. выросла на 3% и составила 6,4 млрд руб. При этом компания не является прибыльной – за отчетный период ее чистый убыток достиг 180,5 млн руб.

Также в активе компании есть три юрлица – ООО «Артес Софт», ООО «Ронделл Рус» и ООО «Витэк», два из которых уже ликвидированы. Функционирует только «Артес Софт» с уставным капиталом 1 млн руб., 98% которой – в руках Андрея Деревянченко. Оставшиеся 2% поделили поровну «Голдер-Электроникс» и ООО «Лига Техники». Основной вид деятельности по ОКВЭД – «ремонт бытовой техники». Примечательно, что «Витэк» и «Рондел Рус», основанные в октябре 2006 г. и мае 2010 г. соответственно, были ликвидированы летом 2021 г. с разницей всего в месяц. «Артес Софт» существует с мая 2002 г. В 2023 г. ее выручка составила 57,2 млн руб. (рост 22% год к году), чистая прибыль - 855 тыс. руб.

Кадровый вопрос

Процесс приобретения или поглощения той или иной компании сопровождается, как правило, либо кадровыми перестановками, либо частичным или полным роспуском ее штата. Редакция CNews обратилась в Merlion с вопросом о том, чего ждать работникам Golder Electronics в плане их дальнейшей карьеры. Представители ИТ-дистрибьютора ответили так: «В Golder Electronics сильная команда с отличными компетенциями. Мы заинтересованы в плотной коммуникации между менеджментом обеих структур для успешной реализации синергии компетенций Golder Electronics и ресурсов ГК Merlion. Ключевым сотрудникам сделано предложение о переходе в Merlion. Офис Merlion (Мякинино) находится далеко от офиса GE (Таганка), поэтому не все сотрудники примут оффер».

Другие активы Merlion

Merlion – это не только ИТ-дистрибьютор, но и группа компаний, основанная в 1992 г. Действующий на момент выхода материала гендиректор Merlion – Олег Фоменко. Выручка ООО «Мерлион» (юрлицо Merlion) за 2023 г. – 122,6 млрд руб. (падение на 36% год к году), чистая прибыль – 761 млн руб.

В группу компаний входит, помимо прочих, электронный дискаунтер «Ситилинк» (ООО «Ситилинк») с выручкой 132,7 млрд руб. (-3% за год) и чистой прибылью 798,8 млн руб.

В октябре 2022 г. CNews выяснил, что широко известный в России бренд техники Digma тоже принадлежит Merlion. Ранее эта информация не афишировалась. Дистрибьютор является конечным собственником британской компании Nippon Klick Systems, поставляющей в Россию смартфоны, кнопочные телефоны и другую потребительскую электронику под брендом Digma.

Что касается бренда Digma Pro, то его развивает отдельное подразделение Merlion под названием Private Labels. Merlion. Под ним выпускается различная потребительская электроника, в том числе ноутбуки и игровые мониторы.

В общей сложности, по данным Merlion, у дистрибьютора более 10 собственных торговых марок.