У «Почты России» отбирают «Почта Банк»: у него недостаточные ИТ-бюджеты

ВТБ намерен консолидировать «Почта Банк», созданный совместно с «Почтой России». По мнению ВТБ, у «Почта Банка» нет достаточных ресурсов и ИТ-бюджетов для выстраивания программы лояльности и создании линейки продуктов.

ВТБ забирает под себя «Почта банк»

Госбанк ВТБ обсуждает возможность интеграции «Почта Банка», созданного совместно с «Почта Россией», в свою структуру. Об этом агентству «Интерфакс» рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Почта Банк» имеет неполную линейку продуктов, к примеру, там нет ипотеки и очень ограниченная клиентская база потока «Почты России», - объясняет Пьянов. - Мы четко понимаем, что правильное стратегическое развитие розничного бизнеса – это не генерация дублирующей команды, дублирующей продуктовой линейки, дублирующего ИТ-ландшафта, которые нужно импортозамещать».

«Почта Банк» не в состоянии финансировать, например, такую программу лояльности, как ВТБ финансирует, не в состоянии иметь такой ИТ-бюджет под разные продукты и рекламу, - добавил Пьянов. - Все эти элементы критичны для поступательного, прибыльного развития растущего розничного бизнеса».

Варианты интеграции ВТБ и «Почта Банка»

Сейчас прорабатываются различные сценарии интеграции «Почта Банка» и ВТБ. Возможен вариант с переводом клиентом на баланс ВТБ, как это было с банком «Открытие», или полного присоединения, как это было с РНКБ. При этом необходимо учитывать интересы «Почта России», в том числе инфраструктурный платеж на несколько миллиардов рублей, который каждый год «Почта Банк» должен отчислять за использование отделений «Почта России», говорит Пьянов.

Роскомнадзор ВТБ намерен консолидировать «Почта Банк», созданный совместно с «Почтой России»

В пресс-службе «Почта России» подтвердили факт обсуждения данного вопроса, добавив, что финансовые услуг в любом случае будут доступны клиентам предприятия в не меньшем объеме, чем сейчас. «Зачастую отделение почты – единственная точка доступа к платежам, кредитам и другим финтех-сервисам для жителей удаленных территорий», - отметили на предприятия. – Мы сохраним для граждан эту возможность и сделаем состав доступных финансовых сервисов более широким и эффективным».

Как создавался «Почта-банк»

«Почта Банк» был создан в 2016 г. «Почта России» и ВТБ. Базой для него стал «Лето банк», принадлежавший ВТБ, «Почта России» выкупила 50% минус одну акцию в нем за 5,5 млрд руб. Контрольный пакет банка оказался у ВТБ.

«Почта Банк» открывает свои офисы в отделениях «Почты России». Филиальная сеть банка насчитывает 25 тыс. точек обслуживание, всего у «Почты России» 38 тыс. отделений. Клиентская база банка составляет 8,6 млн человек.

ВТБ в 2018 г. под угрозой санкций продал две акции «Почта Банка» его тогдашнему главе Дмитрию Руденко. Таким образом, формально «Почта Банк» в тот момент перестал быть подконтрольной ВТБ структурой.

В 2021 г. ВТБ вернул себе контроль над «Почта Банком». В начале 2022 г. после попадания в санкционные списки ВТБ снова продал две акции «Почта Банка». Их покупателем стал глава банка Александр Пахомов. В конце 2023 г. «Почта Банк» все-таки попал под санкции США.