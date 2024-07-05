В Microsoft травят сотрудников, которые берут больничные или уходят в декрет

После многолетнего расследования Департамент по гражданским правам штата Калифорния (CRD) обнаружил, что компания Microsoft систематически ущемляла сотрудников, которые уходили в отпуск по уходу за ребенком или по инвалидности.

Руководство компании поощряло нападки

Компания Microsoft согласилась выплатить $14,4 млн по иску CRD о том, что она наказывала работников за использование защищенных форм отпуска. Об этом в начале июля 2024 г. сообщило издание Associated Press. Урегулирование также обязывает компанию провести обучение менеджеров и сотрудников отдела кадров, чтобы предотвратить дискриминацию в будущем.

Буллинг на рабочем месте - это форма психологического насилия, которая проявляется в виде умышленных оскорблений, унижений, угроз или изоляции со стороны начальства, коллег или подчиненных.

CRD утверждает, что с 2017 г. Microsoft дискриминировала и преследовала сотрудников из Калифорнии, которые брали отпуск по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, по беременности и по уходу за семьей. В заявлении компания обвиняется в том, что она препятствовала повышению, продвижению и премированию работников, а сотрудники, взявшие отпуск под защитой, якобы получали несправедливо плохие оценки работы.

В рамках мирового соглашения в Microsoft назначат независимого консультанта, роль которого будет заключаться в том, чтобы убедиться, что сотрудники, взявшие защищенный отпуск, не подвергаются дискриминации в результате несправедливой политики. Консультант будет организовать обучение для менеджеров и сотрудников отдела кадров, а также предоставит другим сотрудникам ИТ-компании безопасный канал для подачи жалоб.

Штрафовать работников за отпуск по уходу за ребенком, по нетрудоспособности, по беременности или по семейным обстоятельствам запрещено законом штата Калифорния и федеральным законодательством. Агентство CRD утверждало, что работники, которые брали отпуск, получали более низкие оценки при аттестации, чем те, кто этого не делал. Это приводило к сокращению возможностей продвижения по службе, повышению зарплаты и фондовых премий, а также тормозило карьерный рост. По мнению агентства CRD, это было равносильно дискриминации по признаку пола и инвалидности и ущемляло права работников на отпуск, не подвергаясь преследованиям.

Если решение будет одобрено судьей штата, работники получат право на денежную компенсацию в виде доли от суммы в $14,4 млн, однако пока неясно, сколько именно человек могут на это претендовать.

Microsoft также обязалась принять меры по предотвращению дискриминации в будущем, однако в своем заявлении компания не согласна с CRD, отрицая их обвинения и любые правонарушения. В заявлении пресс-секретаря Microsoft говорится о том, что компания стремится к созданию среды, которая позволяет сотрудникам брать отпуск, когда это необходимо, и обеспечивает гибкость и поддержку, необходимые для их профессионального и личного процветания.

Директор CRD Кевин Киш (Kevin Kish), приветствовал урегулирование и согласие Microsoft внести изменения после своих прошлых неудач. Объявленное урегулирование принесет прямую помощь пострадавшим работникам и защитит от будущей дискриминации в компании. В CRD приветствуют решение Microsoft за то, что она согласилась внести изменения, необходимые для защиты работников в Калифорнии.

Дискриминация сотрудников

При слове «буллинг» многие думают об издевательствах и унижениях в школе. Но с травлей могут столкнуться в любом возрасте и в любой период жизни. Буллинг может происходить и школе, и в университете, и на работе, и дома, и в любом другом месте. И, независимо от места и возраста жертвы, он оказывает огромное влияние на самооценку, уверенность в себе, психическое здоровье и благополучие человека, заставляя чувствовать себя изолированным или отвергнутым. Буллинг как в рабочем коллективе, как в школе – это травля одного человека другими, включающая три вида участников: жертва травли, агрессор, свидетели.

Буллинг происходит в разных ситуациях и затрагивает пол, национальность, возраст, внешность. Он может принимать различные формы в виде словесных или физических нападок, повторяющихся и продолжающихся в течение длительного времени. Буллинг на рабочем месте – это постоянное оскорбительное, запугивающее, унижающее поведение, направленное на подрыв авторитета отдельного человека или группы сотрудников.

Сама травля не является противозаконной, но преследование является таковым. Это когда нежелательное поведение связано с одним из следующих: возраст, секс, инвалидность, смена пола, брак и гражданское партнерство, беременность и материнство, раса, религия или же убеждения по сексуальной ориентации. Сотрудники должны сначала посмотреть, могут ли они решить проблему неформально. Если они не могут, они должны поговорить со своим менеджером, обратится в отдел кадров (HR) или же сообщить представителю профсоюза. Если это не сработает, они могут подать официальную жалобу в CRD, используя процедуру подачи жалоб своего работодателя. Если это не сработает и их все еще будут преследовать, они могут подать иск в трудовой трибунал. Они также могут позвонить на горячую линию Консультационная, примирительная и арбитражная служба (Acas) для получения консультации.

Работодатели в США несут ответственность за предотвращение издевательств и притеснений. Они несут ответственность за любые притеснения, которым подвергаются их сотрудники.