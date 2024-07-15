Qiwi пытается остаться на Nasdaq. Новое имя она себе уже придумала

После ухода из России Qiwi решила изменить свое название на Nasdaq и попытается обжаловать решение о делистинге с биржи. Она нашла нового администратора своей программы ADS – вместо Bank of New York Mellon им станет RCS Stock Transfer.

Новый администратор программы ADS Qiwi

Платежная система Qiwi объявила о проведении годового собрания акционеров, которое состоится 27 августа 2024 г. Среди прочего, в повестку собрания включен пункт о переименовании компании в Nanduq.

Одновременно Qiwi сообщила о заключении договоренности о назначении компании RCS Stock Transfer администратором программы американских депозитарных акций ADS.

RCS Stock Transfer будет работать вместе с зарегистрированным в США лицензированным брокером или трастовой компанией.

Ранее функции депозитария программы ADS для Qiwi выполняя Bank of New York Mellon (BONYM), но банк предупредил, что 19 августа прекратит выполнение данных функций. Отсутствие депозитария приведет к прекращению всей программы ADS.

Назначение RCS Stock Transfer должно быть одобрено на годовом собрании акционеров, которое будет проводиться BONYM. Также Qiwi запросила администрацию американской бирже Nasdaq о 14-дневной отсрочке вступления в силу решения биржи о делистинге.

Исторически BONYM активно сотрудничал с компаниями с российскими корнями, проводившими IPO в США. Для этого на акции данных компаний должны были быть выпущены американские депозитарные расписки (ADR) или ADS, за ведение соответствующих программ отвечал BONYM.

Сейчас многие компании с российскими корнями меняют администраторов своих программ ADR/ADS с BONYM на RCS Stock Transfer. Таким образом поступили, например, интернет-ритейлер Ozon, ритейлер «Oкей», холдинг «Русагро» и др.

Взлеты и падения Qiwi

Платежная система Qiwi была создана в 2008 г. путем слияния двух сетей платежных терминалов – ОСМП и E-Port. В 2013 г. Qiwi провела IPO (первичное размещение акций) на Nasdaq, позднее компания вышла на Московскую биржу.

В 2022 г. администрация Nasdaq приостановила торги акциями Qiwi. В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации компании, предполагающий уход из России. После этого торги акциями Nasdaq должны были возобновиться.

В начале 2024 г. Qiwi продала АО «Киви», свое российское подразделение, своему бывшему гендиректору Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., но она осуществляется в рассрочку в течение четырех лет. До момента полной расплаты российское подразделение будет находиться в залоге у Qiwi.

Вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», входившего в АО «Киви» и обслуживавшего платежные сервисы компании. Затем суд удовлетворил иск Центробанка о ликвидации «Киви-банка».

Это привело к прекращению работы платежных терминалов и электронных кошельков российского «Киви». У российского «Киви» остались некоторые активы, например, факторинговая платформа Rowi, но она была продана «Т-Банку».

Что осталась у Qiwi после ухода из России

На Россию приходилось 90% оборота Qiwi. У Qiwi остался бизнес в сфере платежных терминалов в Казахстане и различные финтех-сервисы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и ряде других стран.

Между тем, проблемы начались и у международной Qiwi. В июне 2024 г. BONYM уведомил об отказе от продолжения исполнения роли депозитария программы ASD, затем администрация Nasdaq приняла решение о прекращении листинга Qiwi.

Точные причины этого решения не назывались, но Nasdaq сослалась на возможность принять решение о прекращении листинга, если некоторые события и обстоятельства делают его продолжение нецелесообразным.