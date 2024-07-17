Экс-«дочка» Сбербанка вложит 1,5 миллиарда в автоматический поиск преступников по походке и нетипичному поведению

«Центр речевых технологий» вложит 1,5 млрд руб. в доработку интеллектуальной системы аудио- видеонаблюдения и безопасности «Визирь». Система является частью «умного» и «безопасного» города и предназначена для помощи правоохранительным органам в поиске преступников и предотвращении преступлений. В том числе продукт должен будет обеспечивать силуэтный анализ – изучение особенностей походки, нетипичных действий и нестандартного поведения субъекта.

Инвестиции в доработку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визирь»

Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) вложит 1,5 млрд руб. в доработку интеллектуальной системы комплексной безопасности «Визирь», осуществляющей автоматическую обработку аудио- и видеонаблюдения для решения задач умного и безопасного города.

Это следует из обновленной версии дорожной карты «Новое общесистемное ПО», разработанной VK, «1С», «Лабораторией Касперского» и «Ростелекомом» и утвержденной Правительственной комиссией по цифровому развитию.

Система создается в целях информационно-аналитической поддержки обеспечения оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, а также выявлений и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

К числу таких органов относятся МВД (Министерство внутренних дел), ФСБ (Федеральная служба безопасности), ФСО (Федеральная служба охраны), ФТС (Федеральная таможенная служба), ФСИН (Федеральная система исполнения наказаний) и др.

Что должен уметь делать «Визирь»

В том числе продукт должен будет обеспечивать: осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; извлечение информации о событиях или действия (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности России; межкамерное сопровождения объектов интереса по камерам городского видеонаблюдения; автоматического сопоставления объектов интереса по камерам идентификации и камерам сопровождения (реидентификация); выявления потенциально опасных объектов на основе анализа динамических биометрических характеристик (силуэтный анализ), включая особенности походки, нетипичные действия, нестандартное поведение одного субъекта или группа лиц, предсказание поведения потенциально опасного для жизни и здоровья человека на основе предиктивной аналитики.

Кроме того, продукт должен будет обеспечить возможность выявления опасных ситуаций на основе распознавания тревожных акустических событий, а также оказывать поддержку деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акты, минимизация и ликвидации последствий проявлений терроризма. Продукт достигнет максимального уровня технологической готовности (УГТ-9) к 2025 г.

Представители ЦРТ сообщили CNews, что биометрическая система видеоидентификации «Визирь» используется на более чем 250 объектах транспортной инфраструктуры, в 22 городах и регионах работает в составе АПК «Безопасный город» и Smart City.

Активно развивается внедрение компьютерного зрения в системах контроля и управления доступом: совместно с партнерами ЦРТ реализует биометрический, «по лицу», проход более чем в 30 предприятий, а также в 17 университетов.

В то же время в компании добавили, что вопрос о доработке решений, стадиях и сроках проекта, заложенного в ДК НОПО, будет актуален после утверждения конкретных шагов по реализации данной дорожной карты.

Кому принадлежит ЦРТ и какие продукты она создает

ЦРТ был основан в 1993 г. выходцами из Института дальней связи. В советское время этот институт по заказу КГБ (Комитет государственной безопасности) координировал работу по перехвату телефонных переговоров и благодаря этому получил разрешению на ввоз в страну первой партии персональных компьютеров.

В 2011 г. блокпакет акций компании был приобретен Газпромбанком. В 2019 г. Сбербанк стал владельцем контрольной доли в компании. В 2022 г. Сбербанк продал ЦРТ и ряд других «цифровых активов» - онлайн-кинотеатр Okko, SberCloud, разработчика онлайн-касс «Эвотор» - компании «Новые возможности».

В портфолио компании значатся системы записи телефонных переговоров, системы речевого оповещения, системы биометрического контроля доступа, учета и поиска, системы видеонаблюдения и видеорегистраторы, системы управления качеством и автоматизации работы контактного центра, экспертные системы и шумоочистка, микрофонные решения и усилители, программы для распознавания речи в текст, синтезаторы речи, системы аудио- видеопротоколирования.