Российские компании влюбились в программистов из Зимбабве и Кении. Их нанимают вместо отечественных на фоне дефицита кадров

Российский бизнес принялся нанимать ИТ-специалистов из Африки. Это следствие дефицита отечественных кадров – российские ИТ-шники под разными предлогами уезжают из страны, а на их место приходят вчерашние парикмахеры, прошедшие в интернете экспресс-курсы. Но опыт найма специалистов из Африки есть пока далеко не всех компаний.

Дефицит до Африки довел

В России очень быстро и очень резко вырос спрос на специалистов из стран Африки, в особенности из сферы ИТ, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Отечественные компании в 39 раз нарастили количество открытых вакансий в Кении и в 15 раз – в Зимбабве год к году по итогам первой половины 2024 г.

Камерун тоже входит в список стран, лидирующих по количеству предложений о работе в российских компаниях. При этом ИТ-специалисты из Европы и США, напротив, стали гораздо меньше интересовать российских работодателей, чем годом ранее.

В целом, из десяти компаний с наибольшим показателем роста вакансий в российских компаниях семь строчек занимают африканские государства. Годом ранее в каждом из них таких вакансий было не более 500, а теперь их в десятки раз больше.

Для примера, в первой половине 2023 г. в Кении было доступно 161 предложение о работе в российских организациях. Год спустя их насчитывается около 6400. В Замбии рост оказался восьмикратным (224 вакансии) в Алжире – семикратным (1700 вакансий).

Государственная Дума Для работы в России многим африканским и в целом иностранным ИТ-специалистам не нужно пересекать ее границу

За пределами Африки российский бизнес активнее всего ищет ИТ-специалистов в Албании, Бельгии и Пакистане. Также компании начали интересоваться странами, в которых они раньше не искали сотрудников – это Багамские острова, Барбадос, Габон, Исландия, Малави, Непал и Сьерра-Леоне вместе с Центральноафриканской Республикой (ЦАР). Но это лишь пока прощупывание рынка – в сумме во всех перечисленных странах доступно лишь около 300 предложений о работе в российских фирмах.

Напомним, что России фиксируется большая нехватка ИТ-специалистов – около 700 тыс. человек на август 2023 г., по данным главы Минцифры Максута Шадаева. Более свежая статистика недоступна. Многие российские ИТ-кадры обзаводятся видом на жительство в Европе и переезжают туда.

Все было ожидаемо

Интерес российских компаний к специалистам из стран Африки аналитики предсказывали и раньше. В частности, об этом РБК говорила директор Института демографических исследований РАН Марина Храмова. По ее словам, не меньший интерес может возникнуть у российского бизнеса и к работникам из стран Юго-Восточной Азии, включая Таиланд или Филиппины.

Впрочем, говорить о полном переключении российских рекрутеров на африканские государства, несмотря на фантастический рост вакансий в этих странах, пока рано. Для сравнения, в Казахстане доступно 143 тыс. вакансий, в Белоруссии – 106 тыс., и это больше на 26% и 28% соответственно, нежели годом ранее.

Причина – в первую очередь в «схожих с Россией условиях ведения бизнеса, а также в «отсутствии существенной разницы в корпоративном управлении в компаниях», сказала РБК главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Западных специалистов не жалуют

Российских работодателей все меньше интересуют сотрудники, проживающие на Западе. По данным HeadHunter, В Германии число вакансий в российских компаниях упало на 4%, в Нидерландах – на 8%, а в Польше — на 2%.

Впрочем, есть и исключения – вакансий стало больше во Франции (+24%) и Италии (+33%). Тем временем к США у российских работодателей отношение вполне сформировавшееся – на 26% открытых вакансий в этой стране меньше, чем в первой половине 2023 г.

«С уверенностью можно сказать, что привлечение мигрантов на позиции рабочих и строителей (в целом на низкоквалифицированные позиции) традиционно характерно для стран Средней Азии и в этом году (в 2024 г. прим. CNews – для ряда стран Африки», – сказала РБК Наталья Данина. При этом, по ее словам «высококвалифицированных специалистов со знанием специфики местных рынков и бизнеса на позиции маркетологов и менеджеров по работе с клиентами ищут по всему миру, а поиск топ-менеджеров (в основном из числа российских релокантов) в 2024 г. был сосредоточен в ОАЭ, Сербии, Турции, Таиланде». «Там же ищут и ИT-специалистов», – добавила она.

Пока не общий тренд

Редакция CNews опросила представителей нескольких компаний из ИТ-сферы и обнаружила, что при общем росте запросов на африканских ИТ-специалистов многие из этих компаний пока не имеют опыта найма таких сотрудников. В частности, африканских ИТ-шников нет в числе работников компании «СКБ Контур», владельца экосистемы сервисов «Контур.

«У "Контура" пока нет подобного опыта, но мы открыты к контактам и всегда рады хорошим специалистам», – сказала CNews руководитель направления по подбору персонала «СКБ Контур» Юлия Мельчугова.

Представители группы компаний Softline (SL Soft, «Девелоника», Axoft, Polymatica, «Цитрос» и пр.) тоже сообщили CNews, что Softline пока не доводилось нанимать ИТ-специалистов из стран Африки.

Редакция CNews также направила этот запрос в Wildberries, Ozon, ПАО «Группа Астра», а «М.Видео-Эльдорадо», МТС, «Мегафон», Compass и ряд других ИТ-компаний и ожидает ответа.

Возможно, отсутствие полноценной массовости сопряжено с внушительным списком сложностей при найме иностранных, в том числе и африканских специалистов. По словам Натальи Даниной, некоторым специалистам, которые в силу специфики профессии (рабочие или строители) не могут работать удаленно, требуется релокация в Россию, что уже может стать проблемой. Также она сообщила РБК о возможных языковых и культурологических барьерах в рабочих коллективах.

В случае, если релокация не требуется, могут возникнуть проблемы «с организацией финансовых расчетов», резюмировала она.

Также компании, решившие нанять в свой штат иностранцев, рискуют получить гигантские расходы. О них РБК сообщила юрист практики трудового права BGP Litigation София Лунева. По ее словам процедура оформления въезжающих по визам специалистов очень сложна и включает «оформление разрешения на привлечение иностранной рабочей силы для компании, приглашения от работодателя на въезд и разрешения на работу для иностранца». При этом в некоторых сферах их число может быть ограничено квотами, о которых говорила изданию и Наталья Данина.

На работника, имеющего статус высококвалифицированного специалиста, квоты не распространяются, но это едва ли можно считать лазейкой. «Минимальная зарплата высококвалифицированного специалиста должна составлять 750 тыс. руб. за квартал», – сказала Лунева.

Если же нанимать только специалистов из стран, с которыми у России безвиз, то процедура оформления сильно упрощается. Но появляется масса других подводных камней. «Такие иностранцы работают на основании патента либо по национальному документу, как это происходит при трудоустройстве граждан из стран ЕАЭС», – сказала РБК Лунева. Но нужно оформить документы «о прохождении дактилоскопии, фотографирования и медицинского освидетельствования», а также вне зависимости от статуса иностранного работника, работодатель обязан уведомить органы МВД России о заключении/расторжении трудового договора в срок не более трех рабочих дней».

И вот тут кроется очень большой подводный камень, который может пробить брешь в бюджете компании, желающей нанять иностранного специалиста. «Ошибка даже в запятой при заполнении уведомления может стоить работодателю от 400 тыс. до 800 тыс. руб. за каждого иностранца, а если работники привлекаются для работы в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях – то до 1 млн руб. При этом найти сейчас судебный кейс в сфере миграции, который был бы решен в пользу работодателя, – "задача со звездочкой"», – сказала РБК София Лунева.