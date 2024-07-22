После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга

Конкурсный управляющий российской «дочки» Oracle сообщил в своем отзыве по делу о банкротстве, что долг в размере 1,43 млрд руб. российским кредиторам остается не выплаченным. Компания «Оракл компьютерное оборудование» сопротивляется взысканию долгов, а все свои средства она вывела за границу еще до признания ее банкротом.



Oracle не отдает долги

Признанное банкротом российское подразделение американской корпорации Oracle, АО «Оракл компьютерное оборудование» так и не выплатила 1,43 млрд руб. долгов, говорится в отзыве арбитражного управляющего Егора Непомнящих, с которым ознакомился РБК.

Единственным кредитором, который успел получить 44 млн руб. стал «МегаФон», сообщил источник издания, знакомый с ходом дела. Но, так как закон о банкротстве не предусматривает возможности погашения долгов одним кредиторам и непогашения другим, суд обязал «МегаФон» вернуть деньги в общую конкурсную массу.

Московский Арбитражный суд признал АО «Оракл компьютерное оборудование» банкротом летом 2023 г. Oracle задолжала российским компаниям «Форс-дистрибуция» и «Марвел-дистрибуция», долг перед которыми составил 440 млн руб. и 425,2 млн руб. соответственно. В число ее основных кредиторов вошли также «Форс центр разработок», «Альфа-банк», Сбербанк, «Инфосистемы джет», «Нэк Нева коммуникационные системы» группа «Борлас» и «Ньютек.ТВ».

Банкрот сопротивляется выплатам

Непомнящих пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших директоров Oracle Наталью Корнилову и Арину Путинцеву, а также акционеров «дочки» «Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед» и «Оракл Нидерланд Б. В.». Удалось добиться признания недействительной сделки по выплате выходного пособия в размере восьми млн руб. Алексею Курочке, который был директором Oracle Systems в России и СНГ, а потом стал коммерческим директором систем управления базами данных «Яндекса».

Oracle Oracle, ушедшая из России не из-за санкций, а по собственному желанию, не торопится расплачиваться с кредиторами

Недействительным было признано и соглашение о расторжении договора аренды с бывшим арендодателем компанией «Антемона». Ее обязали вернуть в конкурсную массу 25 млн руб.

По словам конкурсного управляющего, Oracle пытается препятствовать любым попыткам взыскания денег.

Еще в 2022 г. «Оракл компьютерное оборудование» вывела все средства на счета ирландской компании Oracle EMEA Ltd. Также в суде представители компании заявили, что утилизировали оборудование и товары, хранящиеся в России, стоимостью 300 млн руб. При этом пояснений и документов, которые бы подтверждали основания для утилизации и вывода средств, компания не предоставила.

Советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Владимир Клименко считает, что головная компания Oracle могла запретить своей российской «дочке» производить любые выплаты, что стало поводом для ее активного сопротивления в суде.

Ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Альбина Галимова оценивает шансы на удовлетворение требований кредиторов как низкие. По ее мнению, за счет того, что получится вернуть в конкурсную массу, с кредиторами удастся расплатиться лишь частично.

Побег из России по собственному желанию

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации использовали многие крупные российские компании, включая те, в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр.

В марте 2022 г. Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановила работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

Выручка главного российского юрлица компании, зарегистрированного в Москве АО «Оракл компьютерное оборудование» по итогам 2022 г. снизилась на 95% до 349,8 млн руб. Годом ранее она была на уровне 7,81 млрд руб. Чистый убыток организации в отчетный период составил 1,09 млрд руб., в то время как по итогам 2021 г. компания показала чистую прибыль на уровне 236 млн руб. Что касается еще одного юрлица Oracle, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, ООО «Оракл девелопмент СПБ», то его выручка по итогам 2022 г. упала на 82% до 36,5 млн руб. Чистый убыток при этом составил 223,9 млн руб. Таким образом, совокупный чистый убыток компании в нашей стране можно оценить в 1,32 млрд руб.

Интересно, что ее уход из России, принесший такие убытки, не был связан с американскими санкциями на фоне конфликта России и Украины. В своем заявлении компания писала, что делает это в знак поддержки Украины и «от имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру».