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Приложение «Авито» удалено из App Store без объяснения причин. Но есть решение

Apple без предупреждения и без раскрытия причин удалила приложение «Авито» из App Store. Есть несколько способов продолжить пользоваться «Авито» на iPhone и iPad вопреки воле Apple.

iPhone без «Авито»

Компания Apple удалила приложение «Авито» из своего каталога App Store. Это сделало невозможным его установку на iPhone и iPad. Также перестала работать функция обновления приложения до актуальной версии.

Apple сделала этот выпад совершенно без предупреждения. Также на момент выпуска материала она не озвучивала причины такого решения, так что пока совершенно неизвестно, что побудило ее ввести собственные санкции против «Авито».

Представители сервиса тоже пока не осведомлены о том, что подтолкнуло Apple к удалению «Авито» из App Store. «Причины выясняем. Детали дадим сразу, как будет больше понимания, – сообщили CNews в «Авито». – Мы в контакте с Apple, выясняем причину и делаем все, чтобы вернуться». Другой собеседник в «Авито» заверил CNews, что удаление - это «технический вопрос, не связанный с санкциями».

Как избежать проблем

Чтобы продолжить пользоваться «Авито» на iPhone и iPad, нужно в первую очередь в настройках iOS отключить опцию «Сгружать неиспользуемые приложения». Это обеспечит гарантию того, что умный гаджет Apple не удалит приложение «Авито», посчитав его редко используемым.

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CNews
Не удалять приложение с устройств Apple - самый простой выход из ситуации

Далее, нужно в принципе не удалять «Авито» из своего iPhone или iPad, потому что ввиду отсутствия приложения в App Store переустановить его не получится. Напомним, что Apple всеми силами сопротивляется внедрению в экосистему iOS сторонних магазинов приложений, хотя европейские, а также российские власти стремятся заставить ее сдать этот рубеж.

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CNews
В Google Play приложение «Авито» пока доступно

Если же приложение все же было удалено или вовсе не было установлено на устройство, но вдруг потребовалось, то самый простой вариант в этой ситуации – воспользоваться веб-версией сервиса. Apple не в силах заблокировать ее, потому что это, по сути, интернет-страница, открывающаяся в браузере, и этой лазейкой пользуются едва ли не все компании, чьи приложения ранее были удалены из App Store. Особенно это касается российских банков.

Геннадий Ефремов

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