Многомиллионная закупка сорвана двумя крупными ИТ-компаниями

Минвостокразвития полностью импортозамещает серверную инфраструктуру, выделив на закупку почти 200 млн руб. Однако участники рынка заподозрили министерство в ограничении конкуренции.

Импортозамещение Минвостокразвития

Крупная закупка по импортозамещению серверной инфраструктуры Минвостокразвития России приостановлена по жалобе сразу нескольких крупных ИТ-компаний. Информация об этом опубликована на портале госзакупок 15 июля 2024 г.

Согласно порталу, министерство выделило на эти цели 190,1 млн руб. Сама закупка в формате электронного аукциона была опубликована 5 июля.

Цель закупки состоит в том, чтобы довести долю импортозамещенного серверного оборудования Минвостокразвития до 100%, следует из технической документации.

Что требуется заказчику

Как указано в техническом задании, заказчику требуется создать серверную инфраструктуру «в импортозамещенном исполнении». В работы включены монтаж, внедрение российской платформы виртуализации, а также миграция в новую систему виртуализации. Работы должны быть завершены не позднее 10 декабря 2024 г.

Фото: Freepik Минцифры предлагает ввести тариф на пропуск трафика, поскольку считают несправедливым, что интернет-компании генерируют много тяжелого контента, но не несут издержек на развитие сетей связи

Министерству требуется 12 серверов различных типов, четыре системы хранения данных (СХД), восемь коммутаторов, одна платформа виртуализации и т.д. Например, для первого типа серверов базовая частота процессоров серверов не должна быть менее 2,4 Ггц, поддерживать не менее 6144 ГБ оперативной памяти и т.д.

Одна из СХД должна быть совместима с целым рядом операционных систем, среди которых с CentOS, Ubuntu, Windows Server 2019/2022, Astra Linux, РЕД ОС и пр. Другой тип СХД должен быть совместим с ОС в защищенном исполнении - Astra Linux «Орел»/«Смоленск».

ПО платформы виртуализации должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры, следует из техзадания.

Две жалобы на закупку

Первым жалобщиком выступил производитель вычислительной техники «Депо электроникс». Компания подала жалобу 12 июля 2024 г. Она попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) приостановить процедуру проведения аукциона и провести внеплановую проверку аукционной документации, в том числе «в части выявления нарушений в ограничении прав отечественных производителей радиоэлектронной техники», отмечено в жалобе.

Вторая жалоба была подана 15 июля компанией «Эр-телеком холдинг». Жалобщик считает, что техническое задание содержит подробные и детализированные требования «к платформе виртуализации конкретного производителя, которым соответствует OrionSoft ZVirt».

Включение в документацию о закупке требований к платформе виртуализации и инфраструктурных решений, которые указывают на конкретного производителя, является ограничением конкуренции и нарушением, отмечается в жалобе.

«Эр-телеком холдинг» попросила ФАС приостановить закупку и обязать Минвостокразвития внести изменения в конкурсную документацию, а также выдать предписание об устранении нарушений.

Обе жалобы пока рассматриваются и решение по ним не вынесено. CNews направил запрос в Минвостокразвития и ожидает ответа. Издание также направило запросы в «Эр-телеком холдинг» и «Депо электроникс».

Собеседник CNews на ИТ-рынке пояснил ,что OrionSoft zVirt предлагает базовые функции для разворачивания виртуализации, которые есть у всех более-менее развитых отечественных продуктов.

Аналогов на отечественном рынке таких решений много, в том числе сертифицированных. Например, Basis Dynamix от «Базис», платформа «Горизонт-ВС» от ИЦ «Баррикады», говорит он.

«На их фоне у решения OrionSoft zVirt есть особенность – в его основе лежит иностранный Open Source продукт oVirt, - отметил собеседник. - Продукт это известный, изначально в его разработку существенный вклад вносила компания Red Hat, а сейчас им занимается разнородное сообщество. Использование oVirt и открытого ПО в целом несет вместе с очевидными плюсами и ряд серьезных минусов: сложности с дорожной картой, которая должна составляться с оглядкой на сообщество, недостаточная гибкость при разработке по сравнению с проприетарными решениями, риски безопасности, в том числе риск появления в продукте опасного кода».