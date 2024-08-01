«ВкусВилл» внедрил искусственный интеллект для распознавания испорченных овощей и фруктов

Ритейлер «ВкусВилл» внедрил технологии искусственного интеллекта (ИИ) для распознавания дефектов фруктов и овощей. Консультацию технологов теперь заменяет чат-бот в Telegram - с его помощью компания «ВкусВилл» предотвращает попадание некачественных продуктов на полку в своих магазинах. Сотрудники присылают фотографию товара, чат-бот отвечает, что с ним делать.

Внедрение новой технологии

Сеть магазинов «ВкусВилл» внедрила в своих складах ИИ-технологии для распознавания дефектов фруктов и овощей. Об этом CNews в начале августа 2024 г. рассказали в пресс-службе компании.

Технология уже используется на более чем 60 дарксторах сети. Даркстор - это специальный склад с продуктами, в которых собирают онлайн-заказы для доставки еды. Данные склады отличаются особой системой, которая непохожа на обычную систему супермаркетов: товары находятся в специальных отсеках, чтобы сборщикам было удобно собирать заказы. То, как расположены продукты, зависит от того, насколько часто эти продукты заказывают и насколько товары тяжелые. Данные дарксторы нужны для того, чтобы сервисы доставки работали быстрее: если в районе есть несколько дарксторов, покупатели будут получать свои заказы намного быстрее. Специальный чат-бот в Telegram заменяет консультацию технологов в магазинах «ВкусВилл» и позволяет предотвратить попадание некачественных продуктов на полку супермаркета.

Фотодженика - potatushkina.gmail.com «ВкусВилл» внедрил технологию искусственного интеллекта для распознавания испорченных фруктов и овощей

Чат-бот в Telegram разработан вместе со стартапом Art Intelligence. В основе бота лежат ИИ-алгоритмы компьютерного зрения и нейронная сеть. Нейросеть обучалась на фотографиях из истории чатов и может отвечать на каждый запрос со скоростью менее 2 секунд.

Сотрудники дарксторов отправляют чат-боту в Telegram фотографии товаров, а он отвечает, что требуется сделать с продукцией: поставить зеленый ценник (с таким ценником продаются товары, у которых могут быть внешние дефекты, повреждена упаковка или срок годности вот-вот закончится) или списать. Также чат-бот дает сотрудникам российской розничной сети супермаркетов «ВкусВилл» краткую справку о том, какие дефекты бывают у отправленного вида продукции.

«ИИ-технология распознавания дефектов на объектах с помощью нейронных сетей - не новая, но на фруктах и овощах она применяется впервые в рамках нестандартного процесса. При запуске проекта мы не хотели менять привычный путь сотрудников розничной сети, поэтому пошли в разработку от текущего процесса, то есть создали технологию, использующую обычные фото с телефонов, без жестких требований к качеству и позиционированию объектов», - сказал менеджер по работе с инновациями «ВкусВилл» Николай Беляев.

Распознаванию подлежат те виды фруктов и овощей, на которых была обучена нейросеть. Это цитрусы, яблоки, бананы, кабачки, томаты и капуста. Сейчас команда проекта обучает модель и на других продуктах, в том числе экзотических фруктах.

Нейронная сеть может распознавать большинство видов дефектов продукции. Разрабатывается ИИ-алгоритм указания конкретного дефекта для повышения информативности ответа у чат-бота в Telegram.

В настоящее время чат-бот запущен процесс масштабирования на всю сеть. Следующие шаги - создание автоматической ИТ-системы обучения моделей и ИИ-алгоритма выделения дефектов продукции, а также покрытие всех категорий фруктов и овощей.

Использование ИИ в дизайне упаковок продуктов

В этом году во «Вкусвилл» начали использовать нейросети для генерирования дизайна упаковок, чтобы ускорить выпуск продуктов. На первом этапе компания при помощи ИИ создала пейзажи для дизайна упаковки новой линейки макарон, которая уже доступна в продаже.

Как уточнили в пресс-службе «Вкусвилл», программному обеспечению (ПО) потребовалось три попытки, чтобы понять запрос и выдать необходимый результат. Дизайнеры компании используют ИИ для создания отдельных элементов фотоколлажа. В качестве примера применения технологии «Вкусвилл» приводит следующее: если на исходном фото тарелки с мюсли нет клубники и йогурта, нейросеть за пару минут добавляет их. Также «Вкусвилл» задействует нейросеть для имитации фотографий: сгенерированные изображения можно найти среди позиций фруктовой консервации (консервированное манго, папайя).

В российской розничной сети супермаркетов поясняют, что решение использовать нейронные сети обусловлено их скоростью генерирования изображений. По словам разработчиков, ИИ создает картинки за 10-60 минут, тогда как профессиональным дизайнерам требуется на это порядка нескольких недель. Новые ИИ-технологии помогают специалистам сосредоточиться на более творческих задачах, и при этом могут подсказать интересные и нестандартные решения.

Усиление контроля за качеством и безопасностью

Во «ВкусВилл» обещают качество и безопасность продуктов, поэтому сотрудники сети магазинов всегда уделяют им повышенное внимание на всех этапах: на производстве, в распределительных центрах, в дарксторах и магазинах. Для того чтобы попасть на полку торговой сети, мало одного желания. Во «ВкусВилл» строгие требования к производителям, с которыми сеть супермаркетов работает, они есть в открытом доступе.

Отбирая поставщика, сотрудники компании проверяют схемы технологических процессов, нормативные документы на товары, претензии на поставщика и лабораторные исследования, оцениваем мощности и возможности производства под требования «ВкусВилл». Дегустируют и при необходимости дорабатывают рецептуры продуктов. Проверяют сырье на концептуальность, а этикетки - на соответствие. Высокорисковые группы продуктов проходят аудиты еще до входа в сеть. На других плановых и внеплановых аудитах и лабораторных проверках представители компании «ВкусВилл» встречаются с каждым производителем.