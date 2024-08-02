Intel призналась в провале. Главный мировой производитель процессоров для ПК получил колоссальный убыток и увольняет 15 тыс. человек

Intel опубликовала провальный финансовый отчет за II квартал 2024 г. Выручка упала, вместо чистой прибыли – огромный, почти рекордный чистый убыток, а вместо роста штата – сокращение на 15%. Новую работу будут искать 15 тыс. человек. Компания в затяжном кризисе, а новое руководство не в состоянии не только вывести ее из него, но и придумать внятное объяснение происходящему.

Intel идет ко дну

Компания Intel, крупнейший производитель х86-процессоров для ПК, ноутбуков и серверов (63,5% в III квартале 2024 г., Statista.com), заявила о крупномасштабном сокращении штата. Ей придется уволить 15 тыс. человек, а это около 15% всех ее сотрудников. В конце июля 2024 г. CNews предсказывал, что Intel оставит без работы несколько тысяч человек, но вероятность столь крупных сокращений на тот момент была небольшой.

Причина такого решения – в деньгах. Intel опубликовала финансовый отчет за II квартал 2024 г. (1 апреля – 30 июня), в котором почти нет положительных моментов. Единственное, чем Intel может похвастаться – это выручкой в пределах $12,8 млрд, но и то это на 1% меньше, нежели годом ранее, и ниже прогнозов аналитиков – они ожидали выручку в размере $12,94 млрд.

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От чистой прибыли около $1,5 млрд, которую Intel демонстрировала во второй четверти 2023 г., не осталось и следа – отчетный период она завершила с огромным убытком даже большего размера – $1,61 млрд. Для нее это почти рекорд – за последние годы хуже дела у нее обстояли лишь в I квартале 2023 г., когда размер чистого убытка Intel достиг $2,8 млрд, став самым крупным за всю ее историю.

Коллеги, пора на выход

После публикации финотчета нынешний гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) отправил сотрудникам Intel письмо, в котором сообщил о масштабных сокращениях. Также его текст размещен на ее сайте.

Решение уволить 15 тыс. человек или 15% штата корпорации Гелсингер подкрепил стремлением Intel сэкономить $10 млрд в 2025 г. за счет снижения операционных расходов (зарплаты, отчисления и прочие выплаты). Он также добавил, что руководство Intel стремится привести «структуру затрат в соответствие с новой операционной моделью».

Гелсингер посетовал, что темпы роста доходов компании оказались ниже ожидаемых, и что вложения в искусственный интеллект вернуть и приумножить пока не удалось. В своем обращении он также добавил, что увольнение 15 тыс. человек – самое трудное решение, которое он принимал за всю свою карьеру (суммарный стаж Гелсингера в Intel – более 30 лет).

Изложенные в письме Гелсингера факты об увольнении наряду с финансовым отчетом обрушили стоимость акций Intel. Они мгновенно обесценились на 19%, что привело к сокращению рыночной капитализации Intel на $24 млрд.

Ничего не помогает

Незавидные финансовые результаты Intel (в очередной раз) получила на четвертый год действия программы по возрождению компании, которую весной 2021 г. инициировал ее гендиректор Патрик Гелсингер. Он был поставлен на эту должность, чтобы спасти компанию, которую едва не потопил ее предыдущий СЕО Роберт Свон (Robert Swan), но положительных результатов его действия пока не принесли.

Едва ли не каждый квартал Intel рапортует об убытках, притом даже не о миллионных – о миллиардных. Гелсингер встал у руля корпорации в начале 2021 г., и за это время он сумел лишь не допустить господства AMD на рынке х86-процессоров – в I квартале 2021 г. доля Intel здесь была 60,4%, а к III кварталу 2024 г., то есть за три с половиной года, она немного подросла – до 63,5%.

Рекорд Intel за этот период – 65,2% в I квартале 2022 г. – этому способствовал выпуск процессоров семейства Alder Lake, первых гибридных чипов за всю историю Intel. Ранее она никогда не выпускала CPU с высокопроизводительными и одновременно энергоэффективными ядрами, хотя для ARM-процессоров это стало нормой еще 10 лет назад. Впрочем, в июле 2024 г. Intel вернулась к истокам и показала целую серию процессоров лишь с одним типом ядер.

Что-то тянет вниз

Согласно отчету Intel, лишь малая часть направлений ее бизнеса показала рост выручки. К таким относится подразделение, занимающееся компонентами для ПК – выручка подскочила на 9% год к году. Тем временем подразделение дата-центров и ИИ, обвалило свою выручку на 3%. Сегмент Network and Edge, в котором представлены сетевые продукты, тоже не принес хороших новостей – выручка упала на 1%.

Выручка подконтрольной Intel компании Altera, занимающейся разработкой программируемых микросхем FPGA, снизилась на внушительные 57%, а Mobileye, израильский производитель систем оповещения водителя для авто, находящийся в собственности Intel с 2017 г., сообщил о 3-процентном падении выручки.