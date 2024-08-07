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«Совкомбанк Технологии» приглашают на ИТ-летник в Новосибирске

17 августа команда компании «Совкомбанк Технологии» проведет ИТ-летник в Новосибирске — неформальную конференцию на свежем воздухе для разработчиков и системных аналитиков.

Доклады и техно-баттл

В официальной части программы конференции предусмотрены два блока докладов про разработку и системный анализ, а также техно-баттл с экспертами «Совкомбанк Технологий».

Неформальная часть позволит полностью абстрагироваться от рутинных будней и погрузиться в атмосферу уходящего лета и солнечных дней на природе. Мероприятие насыщено различными мастер-классами, заданиями на подвижность, логику, ловкость и смекалку — от базовых и всем известных игр, типа «Кикера», до кастомной игры «‎Дожить до релиза».

Отдохнуть и немного перевести дух будет возможно в чилл-зоне возле бассейна, а ближе к вечеру всех участников ждет яркая вечеринка с выступлением новосибирской кавер-группы «‎Несносные» (ex. Cover Brass). Угощать на ИТ-летнике будут настоящими сибирскими блюдами и напитками: морсами, пихтовым лимонадом, пирожками не хуже бабушкиных, шашлыками и лесной дичью.

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На неформальной конференции на свежем воздухе ждут разработчиков и системных аналитиков

В мероприятии в Новосибирске также примут участие ИТ-топы Совкомбанка — заместитель председателя правления Альберт Борис и управляющий директор по ИТ Дмитрий Мацера.

«Мы активно развиваем свои ИТ-центры по всей России и для нас важно, чтобы в этих городах формировалось сообщество опытных специалистов, которые могут знакомиться, общаться и обмениваться опытом. Новосибирск исторически один из самых сильных регионов по ИТ, в котором работает много талантливых ребят. Поэтому именно здесь мы решили в этом году провести мероприятие в новом формате», — отметил Альберт Борис.

Приходите заряжаться энергией ИТ и Сибири на ‎ИТ-летник от «Совкомбанка Технологий»!

Участие бесплатно, по предварительной регистрации. Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться можно по ссылке.

erid:LjN8KSD5SРекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 1144400000425/4401116480Сайт: www.sovcombank.ru

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