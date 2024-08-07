У сотрудников российской «дочки» Oracle отбирают премии, полученные годы назад. Счет идет на десятки миллионов

Бывших работников российского представительства Oracle хотят лишить премий, выплаченных им в 2022 г. Деньги у них отнимают через суд, и суммы поистине огромные – они измеряются десятками миллионов рублей. Oracle ушла из России и обанкротила свою местную «дочку».

Раскулачивание на современный лад

Бывшие сотрудники компании «Оракл Компьютерное Оборудование», являющейся российским представительством американской Oracle, внезапно оказались ответчиками по очень крупному делу. Как пишет РБК, их пытаются через суд заставить вернуть премии, полученные ими в 2022 г.

На 1 августа 2024 г. таких исков было уже 15, и это лишь начало – как сообщил изданию арбитражный управляющий по делу о банкротстве «дочки» Oracle в России Егор Непомнящих, в общей сложности в очень скором будущем их количество вырастет до 51.

Но примечательно здесь не только количество судебных дел, но и суммы, о которых говорится в них.

Например, один из ответчиков по уже поданным искам – это бывший глава российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин, ныне занимающий пост управляющего директора и соучредителя компании «Омега Телеком Разработка». Его «просят» вернуть премию в размере 8,4 млн.

Oracle Сотрудников Oracle начали преследовать за премии

Другой ответчик – это бывший старший управляющий директором Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексей Курочка. С него требуют 9,3 млн руб. Как сообщал CNews, сейчас Алексей – сотрудник «Яндекса» на должности коммерческого директора департамента систем управления базами данных «Яндекса» YDB.

Общая сумма по 15 поданным искам – приблизительно 50 млн руб. С учетом того, что скоро таких исков станет в 3,4 раза больше, то и сумма вполне может вырасти в этих же пределах.

За что такие премии

Егор Непомнящих уточнил изданию, что все ответчики получили указанные в исках суммы после марта 2022 г. то есть после того, как Oracle сообщила об уходе из России. CNews писал, что сделала она это по собственной воле, без указания властей США.

Он также подчеркнул, что компания специально выплачивала сотрудникам своего российского представительства высокие премии. По его словам, это привело к тому, что «конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась».

Обанкротить российскую «дочку» Oracle решили ее российские же кредиторы. Для примера свое российское представительство обанкротил и Google, но, в отличие от Oracle, сделал он это по своей инициативе.

Суд поддержал банкротство

Затея кредиторов Oracle с банкротством ее российского представительства в итоге выгорела. В августе 2023 г. Арбитражный суд признал его банкротом на фоне соответствующего заявления со стороны российской компании «Крок Инкорпорейтед», поданного в 2022 г.

После решения суда сразу же было открыто конкурсное производство, а также была введена процедура наблюдения.

У Oracle в России было множество кредиторов – в их числе «Форс — центр разработки», «Марвел-дистрибуция», «Альфа-банк», Сбербанк, «МегаФон» и ряд других крупных российских компаний из различных сфер бизнеса.

В июле 2024 г. РБК со ссылкой на Егора Непомнящих писал, что по итогу российская «дочка» Oracle так и не выплатила 1,43 млрд руб. своим российским кредиторам. Непомнящих подчеркнул, что все оборудование компания утилизировала, а деньги вывела за границу еще в 2022 г.

Деньги придется вернуть?

По словам собеседников РБК среди юристов, оспаривание перечислений премий – это вполне стандартная практика. «Одним из критериев защиты при оспаривании сделки является установление осведомленности работника о кризисном финансовом положении работодателя, – сказал изданию Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков. – Кроме того, суды обращают внимание на то, насколько премия, выплаченная работнику, превышает уровень его заработной платы и насколько она оправданна с точки зрения занимаемой должности самого работника. Работник должен будет доказать, что результат его работы является значимым для общества».

Стоит отметить также, что Алексей Курочка ранее уже был ответчиком по похожему делу. К нему выдвигалось требование о взыскании с него компенсаций за неиспользованные дни отпуска, которые он получил при увольнении, и суд это требование удовлетворил, заявила изданию ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Альбина Галимова. По ее словам, «взыскание этих средств будет проводиться через исполнительное производство в принудительном порядке. «Размер требований позволяет конкурсному управляющему обратиться в суд с заявлением о личном банкротстве работника, что приведет к поиску его имущества через оспаривание сделок и его дальнейшей реализации. Шансы взыскания средств зависят от платежеспособности работника и наличия у него имущества для погашения долга, также от наличия долгов в пользу иных кредиторов», – отметила Альбина Галимова.