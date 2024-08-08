В ГК «Цифра» назначен новый гендиректор после того, как прошлый получил срок

Генеральным директором ИТ-компании ГК «Цифра» назначен Михаил Аронсон. Ему освободил место Сергей Емельченков, который в начале августа 2024 г. был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за действия на посту замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию новых продуктов в 2018 г.



Назначение в ГК «Цифра»

Генеральным директором российской ИТ-компании ГК «Цифра» с девятого августа 2024 г. назначен Михаил Аронсон. Он сменил Сергея Емельченкова, чьи полномочия были прекращены восьмого августа по причинам, не связанным с деятельностью «Цифры», сообщили CNews представители компании.

Сергей Емельченков в начале августа 2024 г. был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за действия на посту замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию новых продуктов в 2018 г.

Аронсон перешел на новую должность с поста коммерческого директора организации. В новом качестве он продолжит развитие бизнеса и реализацию обновленной стратегии компании.

Заслуженный назначенец

Михаил Аронсон работает в «Цифре» с момента ее создания. В сообщении компания отмечает его заслуги в создании «единой эффективную систему продаж, обеспечивающей стабильный рост бизнеса».

В 2019 г. при участии Михаила Аронсона на рынок было выведено новое бизнес-направление «Цифры» — российская цифровая платформа для управления производством Zyfra Industrial IoT Platform.

ГК «Цифра» Михаил Аронсон перешел в ГК « Цифра » с должности коммерческого директора на пост генерального

Высшее образование Аронсон получил в Уральском государственном техническом университете по специальности «Тепловые электрические станции» и «Менеджмент организации».

В 2010 г., по данным TAdviser, он стал одним из основателей компании A-security, являлся там управляющим партнером, акционером, членом совета директоров. Компания занимается технической и информационной безопасностью. Среди заказчиков — «РусГидро» и Нижегородская ГЭС.

Судьба предыдущего гендиректора

ГК «Цифра» — одна из крупнейших российских ИТ-компаний. В рейтинге «CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 2023» она заняла 73 место (годом ранее была на 77 строчке), получив совокупную выручку 7,282 млрд руб. – за год она выросла на 27,51%.

Ее предыдущий генеральный директор Сергей Емельченков в августе 2024 г. приговорен к заключению в колонии общего режима по статье о превышении должностных полномочий. Согласно решению суда, за решеткой топ-менеджер проведет 3,5 года. Его обвинили в том, что в период с февраля по октябрь 2018 г. он, находясь на тот момент на посту замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию новых продуктов, существенно скорректировал техзадания договоров, которые были заключены с компаниями с ООО «Сервионика», АО «Ай-Теко», ООО «Мэйкор-Сервис» и АО «Инфосистемы Джет».

Также, согласно материалам дела, Емельченков подписал с каждой из этих компаний допсоглашения о многократном сокращении штрафов за «ненадлежащее исполнение ранее заключенных договоров». Эти действия, по оценке стороны обвинения, нанесли «Почте России» ущерб в размере 1,58 млрд руб.