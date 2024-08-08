Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда

Контрольный пакет созданного россиянами разработчика ПО для резервного копирования информация Acronis продан шведскому фонду EQT X. Сумма сделки превысила $3,5 млрд.

Фонд EQT купил контрольный пакет Acronis

Разработчик ПО для резервного копирования информации Acrnois объявил о заключении сделки по продаже контрольной доли шведскому фонду EQT X.

Подробности сделки не разглашаются. Известно лишь, что основатели Acronis и его нынешние инвесторы – фонды CVC, Springcoast и BlackRock Private Equity Partners – останутся миноритарными акционерами компании.

Закрытие сделки ожидается в начале 2025 г. Финансовым консультантом Acronis выступили Wilkie Farr & Gallagher, финансовым – Deutsche Bank.

Как ранее Acronis привлекал инвестиции

В сообщении сторон также указывается, что оценка Acronis в ходе сделки превысила оценку, которую компания получила в рамках предыдущего раунда привлечения финансирования в 2022 г. Тогда американский фонд BlackRock вложил в компанию $250 млн, оценка компании составила $3,5 млрд.

До этого в 2021 г. Acronis привлек $250 млн от люксембургского фонда CVC Capital Partners VII. В 2019 г. компания привлекла $147 млн от американского банка Goldman Sachs.

Фонд EQT был создан в 1994 г. Он инвестирует в частные активы, инфраструктуру, недвижимость, быстрорастущие активы и венчурный капитал в Европе, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. В 2024 г. активы фонда оценивались в $227 млн.

Краткая история Acronis

Acronis была создана в 2003 г. выпускниками МФТИ (Московский физико-технический институт): Сергеем Белоусовым, Ильей Зубаревым и Максимом Цыпляевым. Acronis выделился из состава компании SWSoft, где был дан старт будущим разработкам.

Разработки Acronis в области резервного копирования информация - в частности, линейка продуктов Acrnois Backup - достаточно быстро вышли на мировой рынок. Acronis зарегистрирована в Швейцарии, штаб-квартира компании находится в Сингапуре.

У Acronis был большой центр разработок в России. В 2016 г. Acronis стал якорным резидентом технопарка МФТИ, куда компания и перевезла своих разработчиков. В 2022 г. Acronis принял решение об уходе из России и перевез часть своих разработчиков за рубеж. В то же время российский партнер компании «Акронис-Информзащита» продолжил свою работу под названием «Киберпроект».

Как создатели Acronis продали Parallels

Сергей Белоусов занимал должность гендиректора Acronis с 2013 по 2021 гг. На этом посту его сменил бывший президент доменного регистратора GoDaddy Патрик Пулвермуллер (Patrick Pulvermueller). В 2023 г. новым главой компании стал Иезекииль Штайнер (Ezequiel Steiner), до того занимавший пост директора по разработке.

Сергей Белоусов и Илья Зубарев также создали другую российскую ИТ-компанию, вышедшую на мировой рынок – Parallels, разработчик ПО для виртуализации.

В 2015 г. подразделение компании, занимающееся автоматизацией доставки облачных сервисов Odin было продано компании Ingram Micro.

В 2018 г. сам Paralles была продана канадскому разработчику ПО Corel.

В 2021 г. Сергей Белоусов сменил имя на Серж Белл (Serg Bell). Пресс-служба Acronis сообщила CNews, что сейчас большую часть своего времени он проводит, занимаясь инновациями в области образования.