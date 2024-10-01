Тюменский бренд CaseGuru отказал в обслуживании интернет-критикам и ряду публичных лиц

Тюменский бренд потребительской электроники CaseGuru, выпускающий беспроводные наушники CGPods и мелкую бытовую технику, принял новые правила взаимодействия с покупателями, лишая некоторых из них возможности приобретать продукцию.



Обновленная политика для «нелояльных»

На официальном сайте производителя беспроводных наушников CaseGuru появился документ, озаглавленный как «Политика обслуживания клиентов». В документе декларируется отказ CaseGuru от продажи своей продукции ряду категорий покупателей и целому перечню конкретных публичных лиц. Кроме того, клиенты, попавшие под «санкции» CaseGuru, не смогут получить гарантийное и постгарантийное обслуживание уже купленных устройств тюменского бренда.



В новой политике обслуживания указывается, что аналогичные санкции могут быть применены в отношении всех пользователей, которые были замечены в публичном выражении «нелояльности к [тюменской] компании». Под этим подразумевается – цитата из документа, опубликованного на сайте компании.

Бренд отказался обслуживать лица с определенными политическими взглядами

«...публичное выражение негативного мнения о ценовой и продуктовой политике компании и/или личности ее основателя, написание в открытом информационном пространстве комментариев, постов или другая публичная активность, направленная на причинение ущерба деловой репутации Компании …».

В документе не уточняется, каким образом в CaseGuru намерены отслеживать отношение тех или иных лиц к тюменскому бренду.

Кроме того, компания задекларировала отказ в продаже своей продукции, гарантийном и постгарантийном обслуживании целому ряду конкретных публичных лиц с определенными политическими взглядами.

Законодательные противоречия

Правовые последствия такого шага для самой CaseGuru пока неизвестны. Представители компании не пояснили, каким образом планируют выполнять задекларированные в документе условия в случае их явного противоречия антимонопольному законодательству, а также Закону РФ о защите прав потребителей.

Это первый в истории российского рынка электроники случай публичного отказа бренда от обслуживания потребителей с определенными политическими взглядами, а также публично выражающих негативную точку зрения в отношении продукции конкретного производителя.