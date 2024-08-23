Минпромторг закупил европейские установки для производства печатных плат

Минпромторг закупил две автоматических установки для монтажа компонентов на печатные платы почти за 250 млн руб. Оборудование было произведено в Европе. Участники рынка говорят, что из-за санкций предприятия обычно закупают китайское оборудование.

Расширение мощностей

Как выяснил CNews, российское Министерство промышленности и торговли закупило европейское оборудование для поверхностного монтажа. Стоимость установок составила 249,2 млн руб. Эта информация опубликована на портале госзакупок.

Оборудование будет поставлено в подведомственное министерству государственное научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», расположенное в Москве.

Представители Минпромторга не ответили на вопросы CNews по поводу закупки оборудования.

Фото: Craig Dennis / Pexels Минпромторг закупил две автоматических установки компании Europlacer для монтажа компонентов на печатную плату

Сам тендер в формате аукциона был опубликован еще в мае 2024 г., а контракт был заключен в июне. CNews из-за возможных санкционных рисков не публикует наименование компании - поставщика иностранного оборудования.

Какое оборудование закуплено

Оборудование, которое закупил Минпромторг, предназначено для автоматической установки компонентов на печатную плату в процессе технологии поверхностного монтажа. Мощность первой установки составляет 24 тыс. компонентов в час, а второй – 50 тыс.

В договоре указано, что поставляются две установки Europlacer. В качестве страны производства указаны Франция и Великобритания.

В техзадании также указано, что поставляемое оборудование должно быть новым и поставлено не позднее ноября 2024 г.

Собеседники CNews на ИТ-рынке пояснили, что в основном российские предприятия закупают китайские установки, потому что они дешевле, и расчеты с китайскими компаниями проще, чем с европейскими. Санкции мешают закупать европейское оборудование, но крупные компании могут себе это позволить, добавил один из них.

Чем занимается «Гамма»

Согласно официальному сайту, «Гамма» занимается защитой информации в автоматизированных системах управления, средствах информатизации и информационных технологиях. Приказом Минпромторга России на ФГУП «НПП «Гамма» возложены функции головной организации по защите информации в Министерстве промышленности и торговли России.

При этом «Гамма» оказывает услуги поверхностного монтажа плат для разработчиков и производителей продукции для микроэлектроники, вычислительной техники и оргтехники, телекоммуникаций и др. Поэтому, по всей видимости, предприятие расширяет свои мощности.

Как писал CNews в июле 2023 г., в Москве к концу 2025 г. должно закончиться создание нового дизайн-центр микроэлектроники. В частности, «Гамма» объявило десяток тендеров на проект «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники». Совокупно на все эти тендеры государством было выделено 1,54 млрд руб.

Тогда собеседник CNews предполагал, что организация закупает оборудование под некое производство.