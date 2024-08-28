Власти собираются обязать крупный ИТ-бизнес инвестировать в профильное образование

Минцифры России работает над введением обязательного для крупных ИТ-компаний финансового отчисления на развитие ИТ-образования. После запуска механизма такие отчисления станут обязательным условием для продления аккредитации в реестре ИТ-компаний.

Инвестирование в профильное образование

Минцифры России планирует обязать крупный ИТ-бизнес направлять средства на развитие профильного ИТ-образования. Об этом в конце августа 2024 г. глава ведомства Максут Шадаев рассказал изданию «Коммерсанту». По его словам, в настоящее время речь идет о 5% от средств, которые компаниям удалось сэкономить благодаря налоговым льготам.

Отчисления ИТ-компаний в размере 5% от налоговых вычетов предлагается направлять в профильные вузы. Это станет обязательным условием для сохранения аккредитации в реестре ИТ-компаний Минцифры России, фигуранты которого могут рассчитывать на пониженные тарифы на страховые взносы, льготную ипотеку для части сотрудников, отсрочку от призыва на военную службу.

Критерии отбора компаний-спонсоров, в том числе размер их оборота, будут уточнены осенью нынешнего года. Шадаев отметил, что нововведение может затронуть сотни компаний.

Unsplash - Compare Fibre Крупный ИТ-бизнес могут обязать инвестировать в профильное образование

Реестр Минцифры включает ИТ-компании, официально признанные российскими, они могут, в частности, претендовать на налоговые и другие отраслевые льготы. Компании должны ежегодно подтверждать государственную аккредитацию, в 2024 г. период подачи заявлений на продление был с 8 мая по 1 июня. В настоящее время в реестре порядка 18 тыс. компаний. До июля 2024 г. у ИТ-компаний сохранялась нулевая ставка по налогу на прибыль, в июле Правительство России повысило ее до 5% до 2030 г. По итогам 2023 г. совокупный оборот российского ИТ-рынка составил 1,7 трлн руб., оценивал бывший профильный вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По информации «Коммерсант», инициатива Минцифры России направлена в том числе на расширение круга университетов, которые смогут реализовывать новые совместные образовательные программы с бизнесом. Ведущие вузы уже работают с индустрией, важно тиражировать этот опыт в регионы. Если компании на отчисляемые средства будут создавать совместные с вузами образовательные программы, а не просто «закрывать задачу», то инициатива ведомства сможет повысить качество ИТ-образования, полагает заместитель директора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Евгений Благодарный.

В Ассоциации больших данных (АБД) отмечают, что при реализации инициативы нужно учитывать, что многие крупные игроки уже инвестируют в сферу ИТ-образования. Основная статья расходов - это фонд оплаты труда сотрудников, которые развивают образовательные проекты, создают образовательный контент или преподают различные дисциплины. В ассоциации считают, что целесообразнее было бы предоставлять дополнительные меры поддержки ИТ-компаниям, уже инвестирующим в развитие ИТ-образования. АБД (ранее Ассоциация участников рынка больших данных) организована в октябре 2018 г. Основная цель ассоциации – создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. АБД объединяет «Яндекс», Сбербанк, маркетплейсы, банки и других крупных игроков рынка.

В компании «Яндекс» (у компании партнерские отношения с 29 вузами) сообщили, что в новом учебном году аудитория на программах «Яндекс Образования» достигнет 10 тыс. человек, из них 6,5 тыс. начнут учиться на программах компании впервые.

Вклад в будущее

Образование, признанное одним из основных прав человека в соответствии с различными международными декларациями, является неотъемлемой человеческой услугой. Во всем мире страны обеспечивают минимальный стандарт образования, традиция, поддерживаемая веками. Отдельные лица и семьи инвестируют в образование, как и работодатели и правительства. Фактически, большинство стран выделяют 3-5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) и 10-20% государственных расходов на образование, как указано в Education Finance Watch 2023.

Помимо своей неотъемлемой ценности, образование также приносит экономические выгоды. Существенная экономическая отдача, получаемая от образования, кажется причинно-следственной. Ведь человеческий капитал играет важную роль в определении заработной платы. То есть, именно качество образования определяет заработную плату, а не диплом без качества. Образование способствует социальной интеграции, а исследования показывают, что инвестиции в образование приносят особенно значительную отдачу. Коллективная выгода от образования расширяется с ростом числа образованных людей. Когда жители сообщества или мегаполиса получают преимущества от наличия образованных сверстников, они по сути получают социальную отдачу от образования других.

Более широкие или социальные выгоды образования охватывают как денежные, так и неденежные выгоды. К ним относятся: снижение уровня преступности, снижение бедности, экономический рост в регионах, увеличение налоговых поступлений, более чистая окружающая среда, улучшение здоровья людей и их семей, замедление распространения болезней, стабильность в семьях с двумя родителями, образование для детей, снижение уровня смертности, уменьшение предрассудков и нетерпимости, усиление поддержки гражданских свобод, активное участие в гражданском обществе и политике и т. д.