Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан

Федеральное медико-биологическое агентство получило из федерального бюджета 1,4 млрд руб. на создание цифрового контура и развитие соответствующей инфраструктуры. Целью является оказание госуслуг в электроном виде, переход к электронным медицинским книжкам и внедрение телемедицинских консультаций.

Единая ведомственная медицинская информационная система ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило из федерального бюджета 1,4 млрд руб. на обеспечение оказания услуг гражданам в электронном виде. В том числе речь идет об оказании помощи прикрепленным гражданам, а также об оказании услуг через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг). Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Одним из направлений, заложенных для достижения указанного результата, является создание единого цифрового контура ФМБА. Для этого должна быть создана Единая ведомственная медицинская информационная система (ЕМИАС),а также предоставлен доступ к ней, а также обеспечены облачная инфраструктура, медицинское оборудование и автоматизированные рабочие места.

В рамках развития инфраструктуры с целью обеспечения предоставления госуслуг в электронном виде, организации санитарно-эпидемического надзора, медико-социальной экспертизы и территориальных органов ФМБА России должны быть обеспечены российскими аппаратными и программно-аппаратными средствами. Медицинские работники должны быть обеспечены средствами электронной подписи (УКЭП, включая носитель и криптопровайдер) для организации юридически значимого. Локальные вычислительные сети территориальных органов ФМБА должны проектироваться с целью обеспечения подключения автоматизированных рабочих мест (АРМ) к центральным подсистемам (ЦПС) ЕВМИАС ФМБА России, также должны быть подключены соответствующее медицинское оборудование и анализаторы.

К 2024 г. все организации ФМБА должны быть подключены к ЕВМИАС. Также в ЕВМИАС должны передавать результаты все лабораторное и диагностическое оборудование.

Информационная безопасность ФМБА

Второе направление работы ФМБА, заложенное в федпроект ЦГУ, это повышение эффективности информационной безопасности и обеспечение предоставления массовых и социально значимых услуг посредством ЕПГУ. В этой части предполагается создание ряда ЦПС: «Медико-социальная экспертиза», «Система мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, ЕИБД (единая информационная база данных) «Кровь», «Спортивная медицина», «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры», «Санаторно-курортное обеспечение» и «Ситуационный центр».

Также запланировано: аренда вычислительных мощностей ЦОД (центров обработки данных); аттестация ЕВМИАС ФМБА России для обеспечения бесперебойного предоставления государственных услуг в электронном виде и обеспечения установленного уровня безопасности информации; техническое обслуживание и поддержка ЕВМИАС ФМБА; техническое сопровождение ЦПС «Защиты информации» (включая ЗСПД «ЕВМИАС ФМБА России»).

В результате указанных мероприятий доля медицинских карт, ведущихся в электронном виде с использование электронной подписи, должна была увеличится с 0% в 2021 г. до 100% в 2024 г. Доля приема пациентов с использованием функционала телемедицинских консультаций за этот же период должна была повыситься с 0% до 50%, а доля пациентов, удовлетворенных качеством медицинских услуг – с 70% до 90%.. В ФМБА не ответили на запрос Cnews о ходе реализации указанных мероприятий и достижении заявленных результатов.

Чем занимается ФМБА

Федеральное медико-биологическое агентство осуществляет медико-сантитарное обеспечение работников отдельных отраслей промышленности и жителей отдельных территорий. В том числе агентство отвечает за здоровье и долголетие сотрудников предприятий, находящихся в ведении госкорпораций «Росатом» и «Роскосомс», Минпромторга и других ведомтсв, а также спортсменов, жителей ЗАТО (закрытые административно-территориальных образований), городов расположения атомных станций и наукоградов.

История агентства начинается с 1992 г., когда на базе Главного управления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве было созданное Федеральное управление медико-биологических и экстремальных ситуаций. В 2004 г. оно было преобразовано в ФМБА. Изначально агентство подчинялось правительству, но в 2024 г. оно было подчинено Президенту. С 2022 г. ФМБА возглавляет бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Кто является ИТ-подрядчиком ФМБА

Работы по созданию ЕГИСЗ начались в 2011 г. по заказу Минздрава. В 2014 г. единым исполнителем соответствующих работ была назначена госкорпорация «Ростех». Также едиными исполнителями – в части ЦОД – были назначены НИИ «Восход» и «Ростелеком».

В 2019 г. «Ростелеком» и «Ростех» создали совместное предприятие в сфере цифровизации медицины – «Цифромед» («Цифровые медицинские сервисы»). В нем «Ростелеком» (через «РТ-Лабс») получил 51%,, «Ростех» (через «Национальный центр информатизации») - 49%. В 2021 г. доля «Ростеха» отошла холдингу «Фармстандарт» (через «Национальная медицинская экосистема здравоохранения»). . С 2021 г. Правительство ежегодно назначает «Цифромед» единым исполнителем работ по ЕГИСЗ для Минздрава и ФМБА.

В 2019 г. началось создание Единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ. Единый цифровой контур – это экосистема информационных решений для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи гражданам с новыми стандартами качества и цифрового сервиса, а также платформенные решения для отрасли, обеспечивающие систему управления национального здравоохранения актуальными первичными данными.

Для граждан ЕЦК обеспечивает: суперсервис «Мое здоровье», электронный рецепт и супер-сервис «Рождение ребенка». Для врачей ЕЦК обеспечивает электронный документооборот, телемедицина (телемедицинские консультации и онлайн-консилиумы между врачами) и цифровой профиль медицинского работника. Для сферы госуправления ЕЦК обеспечивает учет пациентов, нуждающихся в медпомощи по профилям в нозологических регистрах, данные о ресурсах здравоохранения, статистические данные), мониторинг и контроль показателей в сфере здравоохранения, а также интеграцию ГИС ОМС (Обязательное медицинское страхование) и ЕГИСЗ и интеграцию АИС Росздравнадзора и ЕГИСЗ.