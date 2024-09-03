Гигантский скачок к импортонезависимости. В России появится суверенный суперважный инструмент для производства микросхем на замену китайским

В России через два года должен появиться первый отечественный станок для нарезания заготовок из кремниевых пластин. Это необходимый для производства полупроводников инструмент, и пока что в стране нет собственных устройств такого рода. Новый станок должен стать полноценным аналогом продукции китайских, европейских и американских компаний.

Как в США и Китае, только российское

Российский Минпромторг приступил к поиску компании, способной создать отечественный станок для нарезания заготовок из кремниевых пластин. Как пишут «Ведомости», тендер уже открыт – максимальная цена контракта составляет 300 млн руб., подать заявку нужно не позднее 17 сентября 2024 г.

Победитель конкурса должен будет создать опытный образец станка для нарезания заготовок. Это очень важное в цикле производства микросхем устройство, без него этот процесс невозможен.

К моменту выпуска материала в стране не существовало ни одной суверенной модели такого станка. Компания, которая победит в тендере, должна будет создать опытный образец устройства в относительно короткие сроки – на все ей выделят около двух лет. Крайний срок – 30 ноября 2026 г.

И чтобы не хуже, чем у них!

По информации издания, станок, пока не имеющий конкурентов в России, должен стать функциональным аналогом продукции сразу трех иностранных компаний. В списке упомянуты швейцарская Meyer Burger, Linton Kayex из Китая и Diamond Wire Technologies, расположенная в США.

© sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика» Для организации полностью импортонезависимого производства микросхем в России нужно сделать еще очень много

Пока нет информации, сколько станков этой компании работают на территории России, но важно отметить, что в России к началу осени 2024 г. не существовало полноценного производства полупроводников по современным техпроцессам, но в то же время в стране есть компания «Микрон», называющая себя «чипмейкером №1 в России». У нее есть оборудование для выпуска микросхем по топологиям до 65 нм.

Станок, разработку которого заказал российский Минпромторг, предназначен, как пишут «Ведомости», для «отсечения конусов и нарезания заготовок из кремниевых и германиевых стержней диаметром не более 300 мм и заготовок из синтетического сапфира, кварца, арсенида галлия, карбида кремния диаметром не более 150 мм».

«Данный тип оборудования является базовым в технологической цепочке производства, – говорится в техздании к тендеру Минпромторга. – Вследствие возникающей необходимости технического перевооружения существующих в России производств, а также развития импортонезависимой отечественной силовой электроники существует значительная потребность в данном оборудовании».

Станка нет, а спрос – есть

По данным Минпромторга, будущий станок отечественной разработки найдет своего покупателя. «Установка будет востребована организациями, которые выращивают монокристаллические слитки из полупроводниковых материалов – кремния, германия, сапфира, кварца и карбида кремния», – заявил «Ведомостям» представитель министерства.

По словам собеседника издания, к таким организациям он относит НПО «Крит», «Лассард» и «Германий». Он подчеркнул также, что станок также вполне может стать частью процесса производства солнечных батарей, поскольку его можно будет использовать «для работы с кремнием "солнечного" качества диаметром до 300 мм.

Что важно, вместо одного российского станка для нарезки кремниевых пластин на заготовки вполне может быть выпущено два. Под вторым, утверждает собеседник издания, подразумевается модификация первого, способная обрабатывать пластины из более дорогих материалов (германий и пр.). Но она будет создана только по запросу компаний, работающих с такими материалами.

Производство станков будет организовано в России, сказал собеседник «Ведомостей», пообещав также, что оборудование «будет максимально локализовано с точки зрения комплектующих».