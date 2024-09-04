Начался суд над экс-сотрудником Следственного комитета за участие в вымогательстве 15 миллиардов у хозяев Merlion

История с незаконным судебным преследованием совладельцев и топ-менеджеров ИТ-дистрибьютора Merlion продолжается. В Москве начался суд над бывшим кадровиком Следственного Комитета России Александром Киреевым, обвиняемым в участии в фальсификации этого дела и вымогательстве 15 млрд руб. за его прекращение.



Бывший кадровик СКР предстал перед судом

В Хорошевском суде Москвы начался суд над бывшим заместителем руководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров Следственного комитета России (СКР) Александром Киреевым, обвиняемым в участии в крупном мошенничестве, фальсификации доказательств, взяточничестве и участии в организованном преступном сообществе (ОПС), как выяснил «Коммерсант».

Согласно материалам следствия, подсудимый участвовал в фальсификации дела совладельцев ИТ-дистрибьютора Merlion и вымогательстве у них 15 млрд руб. за прекращение уголовного преследования.

Есть еще второй фигурант — Денис Николаев, который якобы был связующим звеном между участниками дела.

Merlion ИТ-дистрибьютора Merlion опять фигурирует в суде по делу о незаконном преследовании его совладельцев и топ-менеджеров

Кирееву предъявлено еще одно обвинение — участие в вымогательстве четырех млрд руб. у предпринимателя Константина Пономарева за условно-досрочное освобождение и невозбуждение новых дел в отношении него по иску ПАО «Россети Кубань».

Подсудимые вину не признали. Адвокат Киреева Андрей Смицкой заявил, что его подзащитный подавал заявление на участие в СВО, но ему отказали, поскольку в деле есть статья об организации преступного сообщества (ст. 210 УК России).

Дело о вымогательстве в Merlion

В ходе расследования дела о незаконном уголовном преследовании владельцев Merlion и вымогательстве взяток выяснилось, что бывший гендиректор дистрибьютора Вячеслава Симоненко был клиентом группы «решальщиков», в которую входили сотрудники Следственного Комитета и ФСБ. Целью злоумышленников якобы было получение финансового контроля над Merlion и рейдерский захват его основного актива — интернет-ритейлера «Ситилинк».

В апреле 2024 г. суд приговорил Симоненко к 22 годам колонии строгого режима. Следствие установило, что обвиняемый организовал незаконное преследование совладельцев и топ-менеджеров Merlion Алексея Абрамова, Олега Карчева, Владислава Мангутова, а также начальника службы безопасности компании и бывшего вице-президента «Евросети» по безопасности Бориса Левина по обвинению в покушении на убийство Симоненко в 2015 г., когда дом предпринимателя был забросан бутылками с зажигательной смесью.

Киреева же обвиняют в том, что он «совместно с неустановленными лицами» организовал проведение проверки в отношении должностных лиц Главного следственного управления СКР по Московской области, отказавших в возбуждении уголовного дела по заявлению Симоненко. Кирееву, как утверждает следствие, удалось добиться отмены «отказного» решения и передачи материалов проверки следователю СКР Алексею Неснову, «незаконно возбудившему уголовное дело» в отношении совладельцев Merlion и добившемуся их заключения под стражу. 15 млрд руб. у них попросили за прекращение дела.

Адвокат Киреева заявил, что его подзащитный только провел проверку и в вымогательстве денег у совладельцев Merlion участия не принимал, этим занимались следователь Неснов и его сообщники.

Merlion — выгодный актив

На март 2024 г. в группе Merlion работало около 12 тыс. сотрудников. Компания основана в 1992 г. Основной сферой деятельности является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 собственных торговых марок. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.

Правда, его выручка за 2023 г. составила 122,6 млрд руб. против 192,4 млрд руб. годом ранее (падение на 36%) и 274 млрд руб. в 2021 г. Чистая прибыль рухнула еще сильнее – 761 млн руб. в 2023 г. против 2,24 млрд руб. в 2022 г. и 6,1 млрд руб. в 2021 г.

По данным «Контур.Фокуса», «Ситилинк», работающий с 2008 г., входящий в ГК «Мерлион» и являющийся одним из крупнейших игроков рынка, по итогам 2023 г. получил выручку в размере 132,7 млрд руб. и чистую прибыль на уровне 799 млн руб. По результатами 2022 г. выручка «Ситилинка» составила 138 млрд руб., а чистая прибыль – 1,6 млрд руб., то есть последняя рухнула вдвое, а первая – на 3%. На этом фоне, в мае 2024 г. компания приступила к сокращению персонала и оптимизации своей структуры.