Российские ИБ-специалисты «слишком избаловались». Они стали хуже работать, но требуют больше денег

В «Ростелекоме» указали на падение качества профессиональной подготовки российских ИБ-специалистов. Они стали более «избалованными» – работают хуже, но демонстрируют неуемное желание получать высокую зарплату. Заменить таких работников более подготовленными почти невозможно – в России острейший дефицит безопасников, который продолжается не первый год.

Работать не хотим, дайте денег

В России наметился тренд на снижение качества профессиональной подготовки специалистов по информационной безопасности. Такого мнения придерживается старший вице-президент «Ростелекома» и генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов, пишет ТАСС.

По его словам, в стране также сформировалась обратная зависимость между качеством ИБ-специалистов и их требованиям к зарплате. То есть, по мере того, как багаж их знаний и умений пустеет, их желание зарабатывать больше растет.

При этом нельзя забывать о том, что в России уже довольно давно образовался дефицит ИБ-специалистов. Этой проблеме много лет: CNews писал об этом в январе 2022 г., в декабре 2021 г., и еще раньше. В 2024 г. в этом плане ничего не изменилось.

Безопасников избаловали

Игорь Ляпунов подчеркнул, что сейчас в России ИБ-специалисты «менее качественные и более избалованные» (цитата по ТАСС). Он сделал акцент на том, что в этой сфере ежемесячные доходы работников растут с высокой скоростью и привел в пример 2023 г., когда, по его словам, прирост по зарплатам в ИБ-сфере был в пределах 15%.

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«Самый плохой тренд – это то, что падает качество специалистов. Они все хотят намного больше, но их усредненная квалификация не растет. Например, мы вынуждены, выстраивая свою бизнес-стратегию, понимать, что люди будут менее качественные (по уровню навыков – прим. CNews), более избалованные и переплаченные. Здесь задача большой селекции – выбора лучших и замещения на тех позициях, где нужна оптимизация или автоматизация», – сказал Ляпунов (цитата по ТАСС).

Может, дело все же в деньгах

Отдельно Ляпунов подчеркнул, что некоторые компании пытаются решить проблему дефицита ИБ-специалистов путем превращения в них сотрудников других отраслей отечественной ИТ-индустрии. «Мы пытаемся его (дефицит кадров – прим. CNews) закрывать через ИТ-специалистов, но не всех айтишников можно «перекрасить» в специалистов по безопасности», – сказал он (цитата по ТАСС).

Но тут нельзя не отметить, что проблема действительно может скрываться именно в деньгах. Ляпунов утверждает, что безопасники переоценены в плане размеров их зарплат – возможно, это касается мидлов, сеньоров и лидов, то есть тех, кто уже давно в профессии, но никак не джунов.

В августе 2024 г. CNews писал, что компании действительно начали лепить безопасников из специалистов в других ИТ-отраслях. Но это означает, что в ИБ они становятся джунами, то есть специалистами начального уровня, а таких, как оказалось, работодатели совершенно не торопятся заваливать деньгами.

Ситуация доходит до крайности. Новые ИБ-специалисты, на которых по долгу профессии лежит большая ответственность, особенно в эпоху зашкаливающего количества направленных на Россию кибератак, получают даже меньше, чем курьеры-мигранты.

Другими словами, работа, предполагающая защиту инфраструктуры от хакеров, в том числе и в крупных корпорациях, в России сейчас ценится меньше, чем умение ходить и ориентироваться в пространстве (или пользоваться навигатором). CNews писал, что за доставку продуктов, готовой еды и товаров из маркетплейсов в конце лета 2024 г. вполне можно получать в пределах 155 тыс. руб., а это больше зарплаты джунов на многих ИТ-позициях. Аналитики связывают рост зарплат курьеров с увеличением популярности онлайн-торговли – все меньше россиян хотят тратить время на посещение офлайн-магазинов, и все чаще они оформляют заказ в интернете с доставкой на дом.