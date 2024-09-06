CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президента АФК «Система» по ИТ

Занимавший ранее пост вице-президента по ИТ в АФК «Система», Сергей Ткаченко назначен президентом Sitronics Group. А предшественник — Николай Пожидаев — перешел в АФК «Система», на должность управляющего партнера.

Новый президент

Сергей Ткаченко вступил в должность президента Sitronics Group (АО «Ситроникс») с шестого сентября 2024 г., сообщила компания на своем сайте. До этого назначения Ткаченко занимал должность вице-президента по информационным технологиям АФК «Система».

Предшественник Ткаченко Николай Пожидаев, возглавлявший Sitronics Group более четырех лет, перешел на должность управляющего партнера АФК «Система», на которой будет курировать стратегические направления деятельности Sitronics Group в качестве председателя совета директоров, говорится в сообщении.

«Мы продолжим реализовывать проекты в области цифровой трансформации и наращивать новые компетенции», — сказал Ткаченко по поводу своего назначения.

sergej-tkachenko700.jpg

Sitronics Group
Сергей Ткаченко стал президентом Sitronics Group

АО «Ситроникс» — российская ИТ-компания, входит в группу АФК «Система», зарегистрирована в 2002 г. На ее счету десятки госконтрактов. Согласно данным «Контур.Фокус», которые приводит RB.RU, выручка АО «Ситроникс» по итогам 2023 г. составила почти 15,5 млрд руб., чистая прибыль превысила один млрд рублей, что почти втрое больше, чем годом ранее (385,6 млн руб.).

Опыт Ткаченко

Сергей Ткаченко в 1998 — 2002 гг. окончил Государственную Академию сельскохозяйственного машиностроения в Ростове-на-Дону и получил диплом специалиста по инженерной специальности «Информационные системы в бизнесе и управлении», указано на его странице в LinkedIn.

В 2002 г. он начал получать опыт, работая в компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») в качестве специалист по внедрению продуктов Южного и Северо-Кавказского региона, а в 2007 г. уволился уже с должности директора по ИТ Южного и Северо-Кавказского региона «Вымпелкома». Позже он работал также директором департамента R&D и ИT агрохолдинга «Степь».

Проекты Sitronics

Sitronics развивает проекты в сферах беспилотного водного транспорта, космических технологий и сервисов, электромобильности, а также по цифровизации транспортно-логистической отрасли и «умных городов» в разных регионах России.

В мае 2024 г., например, компания стала одним из двух исполнителей для перевода системы управления движением судов (СУДС) «Росморпорта» на отечественное программное обеспечение в 17 портах России. А в июне 2024 г. предложила Минтрансу создать единую цифровую систему для управления водным транспортом в стране.

Тогда же компания подписала соглашение с АО «ГЛОНАСС» о подготовке спутникового сегмента для гибридной связи на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», который предполагается реализовать с использованием перспективных малых космических аппаратов Sitronics Group.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Российские ИБ-специалисты «слишком избаловались». Они стали хуже работать, но требуют больше денег

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Частные группы и чаты в Telegram больше не приватные. После ареста Павла Дурова Telegram начал их модерировать

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS