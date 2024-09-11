У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

Фонд поддержки проектов «Национальной технической инициативы» (Фонд НТИ) подал в Арбитражный суд города Москвы иск о взыскании 104 млн руб. с компании «Микран», которая занимается производством микроэлектроники. Третьим лицом истец планирует привлечь «Российскую венчурную компанию». До сегодняшнего дня суть претензии была неизвестна.

Причина иска

Фонд НТИ подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании с российского производителя микроэлектроники АО «НПФ «Микран» 104 млн руб. штрафа по договору о предоставлении гранта. Об этом в начале сентября 2024 г. изданию RB.RU сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что фонд работал с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), стратегическим партнером которого в свою очередь является «Микран». В 2020 г. «Российская венчурная компания» (РВК) предоставила «Микран» грант на разработку 5G-модулей и ожидалось, что работы завершатся в 2022 г. Размер гранта не уточнялся. Компания также изготовила оборудование для МТС в рамках пилотного проекта 5G в Томске.

Фонд НТИ под управлением инвестиционной компании Kama Flow, создан при участии РВК. Инвестирует в российские deep tech проекты на ранних стадиях. В числе приоритетных направлений – искусственный интеллект (ИИ), технологии анализа и хранения больших данных, микроэлектроника, цифровая медицина, новые материалы и передовые производственные технологии. Технологические конкурсы, организуемые Фондом НТИ, привлекают команды инженеров и разработчиков для поиска решений критически важных задач и преодоления технологических барьеров. Главной целью Фонда НТИ в соответствии с его Уставом является всестороннее содействие в реализации НТИ, развитие перспективных сквозных цифровых технологий, реализация национальной программы «Цифровая экономика» в России.

Micran Иск от Фонда НТИ к российскому производителю микроэлектроники основан на срыве сроков

В апреле этого года концерн «Алмаз-Антей» подал иск к «Микрану» на 217 млн руб., речь идет о неустойки по договору от 2017 г. В июле АО «Брянский автомобильный завод» (БАЗ) потребовало с «Микрана» 410,8 млн руб., дело также рассматривают за закрытыми дверями. В августе этого года иск к «Микран» подало Минобороны России, министерство потребовало от компании 16,2 млн руб. неустойки, а рассмотрение дела назначено на 7 октября 2024 г., которое пройдет в закрытом режиме.

В свою очередь «Микран» пытается взыскать с ООО «РТКОММ.РУ» 14 млн руб., с АО «Информационные спутниковые системы им. Академика Решетнева» еще 7 млн руб. и с «Брянского автомобильного завода» (БАЗ) - 174 млн руб. По двум последним делам в качестве третьего лица выступает Минобороны России.

По данным RB.RU, 90% АО «НПФ «Микран» купила структура «Газпрома», а оборот компании в 2023 г. составил 7,3 млрд руб.

Разработана отечественная базовая станция для сетей 5G

Институт «Сколтех» при поддержке Фонд НТИ разработал российскую базовую станцию для сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщили CNews представители Фонда НТИ весной прошлого года, это первая отечественная базовая станция (БС) для таких сетей. В планы разработчиков входит организация производства до конца 2023 г., но говорить о сколько-нибудь промышленных объемах и массовом строительстве 5G-сетей в России на основе этих станций пока рано.

В 2023 г. разработчики намерены выпустить 100 таких станций для комплектации пилотной сети. Часть произведенных устройств, вероятно, могут отправиться за рубеж – как сообщили в Фонде НТИ, некоторые дружественные страны заинтересовались российской разработкой. Список государств не раскрывается, как и подробности об элементной базе самой станции.

На вопрос CNews, почему объем первой партии ограничен 100 экземплярами, ответил заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей (IoT) Александр Сиволобов. Со слов Сиволобова, в первый год производства базовых станций 5G мы планируем выпустить не более 100 шт. Этого достаточно для проведения длительных испытаний в реальных сетях российских операторов. Также сотрудники намерены использовать часть станций для пилотных проектов частных сетей 5G с крупными российскими компаниями.

Разработка базовой станции заняла у «Сколтеха» более трех лет – специалисты трудились над ней 39 месяцев, даже с учетом стабильного госфинансирования. За этот срок было разработано не только железо, но и софт, так как БС представляет собой узкоспециализированный программно-аппаратный комплекс. Расходы на проект вплотную подошли к отметке 342 млн руб., 300 млн из которых – это государственный грант.

Источник оставшихся средств, как сообщил CNews Александр Сиволобов – это софинансирование от партнеров проекта. Важно отметить, что весь проект был выполнен за очень скромные средства, учитывая сложность и комплексность задачи. Однако для того чтобы достичь технологического прорыва и перевести разработку на новый уровень, необходимо вложить инвестиции, значительно превышающие текущий бюджет проекта. Сиволобов говорил CNews о сумме порядка 10 млрд руб.