Qiwi нашла замену Nasdaq

Nasdaq принял решение об окончательном делистинге акций Qiwi. Но ценные бумаги компании теперь будут котироваться на Международной бирже Астаны, у компании как раз остался бизнес в Казахстане.

AIX вместо Nasdaq

Платежная система Qiwi сообщила о принятии администрацией американской бирже Nasdaq решения об окончательном делистинге акций компании. Оно вступит в силу 16 сентября 2024 г. В Qiwi отметили, что продолжает переговоры с администрацией Nasdaq о возможном релистинге своих акций.

В то же время время торги американскими депозитными акциями (ADS), выпущенными на акции Qiwi, начинаются на Международной бирже Астаны (AIX, Казахстан). Они будут происходить под тикером QIWI. Таким образом в компании хотят продемонстрировать приверженность защите интересов владельцев ADS.

В 2022 г. администрация Nasdaq приняла решение о приостановке торгов акциями Qiwi. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, чьи акции котировались на западных фондовых площадках. Торги акциями Qiwi продолжились на Московской бирже. Летом 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации Qiwi, согласно которому, в случае ухода из России, компания могла бы возобновить свой листинг.

В начале 2024 г. Qiwi продала свое российское подразделение - АО «Киви». Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., при этом она предполагает рассрочку сроком на четыре года. Покупателем выступил Андрей Протопопов, который до того момента был гендиректором Qiwi.

Проблемы Qiwi в России и в США

Однако вскоре после этого Центробанк отозвал лицензию у «Киви-банка», обслуживавшего платежи Qiwi. В банке была введена временная администрация в лице Агентства по ст страхованию вкладов (АСВ), сам банк был ликвидирован по решению суда. Работы платежных терминалов и электронных кошельков Qiwi была прекращена. После этих событий российское «Киви» стала распродавать оставшиеся у нее активы, в частности, факторинговая платформа Rowi была продана «Т-Банку».

После событий в России Bank of new York Mellon (BONYM) объявил о прекращении деятельности в качестве депозитами программы ADS Qiwi. А администрация Nasdaq приняла решение о делистинге акций Qiwi, не уточняя причин.

После этого Qiwi сообщила о назначении нового управляющего депозитами программы ADS - RCS Stock Transfer. Также Qiwi просила администрацию Nasdaq о 14-дневной отсрочке вступления в силу решения о делистинге своих акций.

Что осталось у Qiwi и новое имя компании

На Россию приходилось 90% от оборота Qiwi. У компании остался бизнес в сфере платежных терминалов в Казахстане и различные финтех-сервисы в Объединенных арабских Эмиратах (ОАЭ) и других странах.

Выручка компании в 2023 г. (без учета России) составила 7,2 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA (приыбль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) - 11,5 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - 1,267 млрд руб. Сама компания также приняла решение о переименовании в Nandug.

Новой проблемой для Qiwi стал иск управляющей компании «Солид-Менеджмент» к основному владельцу платежной системы Сергею Солонину и членам совета директоров Qiwi. Истец требует взыскать с ответчиков 22,4 млрд руб. В «Солид-Менеджмент» пояснили Cnews, что действует в интересах владельцев паев ЗПИФ (закрытый палевой инвестиционный фонд) «Система-Капитал».

Путь, который прошел Ozon

Qiwi стала не первой компанией с российскими корнями, которая нашла замену Nasdaq в виде AIX. В 2023 г. торги акциями Ozon начались на Международной бирже Астаны (ранее у Ozon был листинг на Nasdaq).