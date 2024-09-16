Власти оплатят создателям суперкомпьютеров присоединение к электросетям

Государство собирается возмещать компаниям, которые будут строить суперкомпьютеры для обучения искусственного интеллекта (ИИ), затраты на их техническое присоединение к электросетям. Такая мера поддержки может быть включена в разрабатываемый национальный проект «Экономика данных».

Электрификация суперкомпьютеров

Государство собирается возмещать компаниям, которые будут строить суперкомпьютеры для обучения ИИ, затраты на их техническое присоединение к электросетям. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет «Коммерсант». Главная цель заключается в том, чтобы добиться кратного увеличения совокупной мощности российских суперкомпьютеров к 2030 г.

У операторов дата-центров расходы на техприсоединение могут достигать 10% от стоимости проекта, но в случае с суперкомпьютерами куда дороже обходятся графические процессоры. Суперкомпьютер - вычислительная установка, электронная вычислительная машина (ЭВМ) мелкосерийного или штучного выпуска, многократно превосходящая по вычислительной мощности массово выпускаемые компьютеры, когда быстродействие измеряется в миллионах/триллионах операций в секунду. Суперкомпьютер - машина, нацеленная прежде всего на масштабные вычисления больших объемов разнородных или однородных данных, а значит на снижение времени выполнения сложных, как правило, инженерных или научных расчетов. Нужна для различных сложных задач - от предсказания прогноза погоды до моделирования ядерных взрывов или нефтескважин.

Unsplash - Massimo Botturi Государство компенсирует стоимость техприсоединения суперкомпьютеров к электросетям

Издание «Коммерсант» ознакомилось с предварительной версией федерального проекта «ИИ», который войдет в национальный проект «Экономика данных» (по поручению президента России должен стартовать в 2025 г.). В документе закреплена мера стимулирования строительства в России суперкомпьютеров, оснащенных графическими процессорами (GPU) для обучения ИИ. Так, государство начнет возмещать операторам центров обработки данных (ЦОД), которые собираются построить новый суперкомпьютер, затраты на их техническое присоединение к электросетям. Государственную поддержку планируется распределять на конкурсной основе, при этом оператор ЦОД берет на себя обязательство по строительству суперкомпьютера. Объем же предполагаемого финансирования в документе не указан.

За базовое значение 2024 г. взято 100 петафлопс. Для сравнения: теоретическая производительность суперкомпьютера ISEG отделившейся от «Яндекса» компании Nebius AI составляет 86,7 петафлопса. В аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко рассказали «Коммерсант» о том, что параметры федпроекта еще прорабатываются, до утверждения говорить о планах преждевременно. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России добавили, что документ находится на межведомственном согласовании.

Согласно данным российской телекоммуникационной компании «Вымпелком», руководители компании не считают значительными затраты на техническое присоединение. Большинство суперкомпьютеров расположено в Москве и Центральном федеральном округе, где инфраструктура уже достаточно развита. При этом в компании отметили, что инициатива может способствовать более эффективному использованию существующих мощностей.

Необходимо нарастить мощность суперкомпьютеров в разы

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля 2024 г. поручил увеличить минимум в 10 раз мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 г. По словам главы государства, это абсолютно реалистичная задача. Путин подчеркнул, что всю инфраструктуру экономики данных необходимо развивать, и попросил Правительство России предложить конкретные меры поддержки компаний и стартапов, производящих оборудование для хранения и обработки данных, а также разрабатывающих программное обеспечение (ПО).

Президент России поручил кабмину до 1 марта этого года разработать и реализовать комплекс мер по увеличению вычислительных мощностей суперкомпьютеров в стране. В частности, правительству поручено разработать механизмы использования архивов государственных и муниципальных органов, библиотечных фондов для создания наборов данных, которые могут быть использованы на безвозмездной основе. Ответственным назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров оценил в 2-3 млрд руб. расходы на увеличение мощности отечественных суперкомпьютеров не менее чем в 10 раз к 2030 г. По словам эксперта, все зависит от того, какими именно путями будет достигнута задача. По его мнению, увеличение производительности вычислительных машин окажет большое влияние на развитие ИИ и другого ПО, а также откроет новые возможности для сферы кибербезопасности.

Один из самых мощных суперкомпьютеров в мире

В Швейцарии появился новый суперкомпьютер. ЭВМ получила название Alps и была официально представлена министром экономики Ги Пармеленом (Guy Parmelin) 14 сентября 2024 г. в Национальном суперкомпьютерном центре в Лугано, кантон Тичино (CSCS). В настоящее время это один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он будет использоваться для составления прогнозов погоды швейцарским Гидрометцентром Meteo Schweiz. Новый суперкомпьютер будет выполнять также расчеты для нужд климатологии и в области ИИ.

Для того чтобы выполнить те вычисления, которые Alps может сделать за день, обычному ноутбуку понадобилось бы 40 тыс. лет. Об этом рассказал заместитель директора и глава отдела коммуникаций CSCS Микеле Де Лоренци (Michele De Lorenzi). В мировом рейтинге пятисот суперкомпьютеров за июнь 2024 г., этот компьютер занял шестое место, но на тот момент он еще не был доведен до ума и введен в строй, поэтому в будущем он может оказаться в этом рейтинге еще выше.

Впрочем, как подчеркивает Микеле Де Лоренци, нам было важно, чтобы компьютер мог эффективно решать поставленные перед наукой задачи. Для проведения расчетов при нормальной работе компьютеру Alps требуется около 5,2 МВт энергии, то есть он примерно в пять раз мощнее, чем фонтан Jet d’Eau в Женеве.

Компьютер размещается в 33 шкафах, занимающих площадь 116 кв. м. По сравнению со своим предшественником, суперкомпьютером Piz Daint, он в мощнее в 20 раз. Один шкаф суперкомпьютера Alps соответствует почти всей производительности машины Piz Daint. При этом компьютер-предшественник хотя и обладал в 20 раз меньшей вычислительной мощностью, он потреблял всего-то в три-четыре раза меньше электроэнергии.