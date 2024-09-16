Samsung почти потеряла гигантский российский завод. Теперь он работает на госсектор страны

Samsung может лишиться своего завода в Калужской области на фоне санкций. Фабрика уже переоборудована под выпуск техники для госсектора, хотя раньше она производила электронику для обычных потребителей. Дальнейшая судьба завода пока покрыта мраком.

От телевизоров к мониторам

Завод корейской компании Samsung в Калужской области начал выпуск отечественных мониторов, предназначенных для госсектора, пишет «Коммерсант». Производство этой продукции наладила российская компания «Гравитон», принадлежащая дистрибьютору 3Logic Group.

Также налажен выпуск и печатных плат для управления этими мониторами. Сошедшая с линии пробная партия насчитывает 1000 экземпляров продукции, и в планы входит выпуск еще 60 тыс. в ближайшие полгода, то есть до конца 1 квартала 2025 г.

По словам операционного директора «Гравитон» Михаила Купче, весь товар предназначен для госзаказчиков. Он также отметил, что на российском заводе Samsung будут выпускаться мониторы с диагональю 24 и 27 дюймов, а их стоимость будет начинаться с 10 тыс. руб. Кто выступает покупателем, и сколько денег было потрачено на организацию производства, в «Гравитоне» предпочли не уточнять.

Что происходит с заводом

Завод Samsung в Калужской области работал с 2008 г. и специализировался на выпуске телевизоров и различной бытовой техники компании. В марте 2022 г. Samsung ушла из России и в том же месяце остановила работу фабрики, но к лету 2022 г. она вновь заработала, хотя частично и уже только на экспорт. Это огромное производство, занявшее площадь около 465 тыс. кв. метров, на котором до 24 февраля 2022 г. трудились около 1000 человек.

Samsung Samsung может остаться без своего российского завода

Юрлицо завода – это ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», которое на момент выпуска материала целиком принадлежало корейской Samsung. Несмотря на официальную остановку почти в самом начале 2022 г., фабрика продолжила приносить Samsung деньги, хотя и гораздо меньшие, чем раньше – по данным «Контур.Фокуса», в 2022 г. выручка завода составила 27,4 млрд руб., но при этом был зафиксирован чистый убыток в размере 6,9 млрд руб. В 2021 г. выручка компании была намного больше – 69,5 млрд руб.

В 2023 г. завод вернулся к прибыли, но лишь за счет колебаний валютных курсов. Его чистая прибыль достигла 4,2 млрд руб. при выручке 2,5 млрд руб.

В обозримом будущем Samsung может полностью отказаться от своего российского завода, поскольку его наличие в списке ее активов несет для нее риск вторичных санкций Запада. Такого мнения придерживается юрист «ВМ-Право и консалтинг» Владимир Абрамов. «Для исключения рисков Samsung может продать свое предприятие в России», – сказал он «Коммерсанту».

Откуда у Samsung новые клиенты

Постепенным превращением завода Samsung в фабрику по обслуживанию российского госсектора занимается вовсе не сама Samsung. Как сообщал CNews, в начале 2024 г. часть производственных площадей завода была арендована российским дистрибьютором VVP Group, который без промедления начал сдавать их в субаренду.

К лету 2024 г. завод начал выпускать технику для сторонних компаний, и первым клиентом VVP Group стал ритейлер «М.Видео-Эльдорадо». Планировалось выпустить несколько партий телевизоров под брендами Hi и Carrera с потенциальным ежегодным объемом около 500 тыс. устройств.

Что касается выпуска мониторов для «Гравитона», то заводу, вероятнее всего, даже не потребуется глобальное переоснащение, поскольку в техническом плане мониторы и телевизоры, которые ранее выпускались на нем, очень схожи. Такое мнение высказал «Коммерсанту» директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. Но он также добавил, что выпуск небольших партий сулит фабрике убытки, потому что она рассчитана на производство гигантского количества устройств – от 1 млн в год.

Что известно о новом клиенте

«Гравитон» – это созданная в октябре 2020 г. компания ООО «Ревотех». CNews писал, что она постоянно развивает свой ассортимент, дополняя его, к примеру, печатной техникой и новыми моделями неттопов – компьютеров размером с книжку.

К моменту выпуска материала у компании было два владельца с долями по 50% – Александр Башлыков и 3Logic Group (ООО «Новый Ай Ти проект»). В 2023 г. чистая прибыль «Ревотех» составила 3,6 млн руб. при выручке 357 млн руб.