Назревает катастрофа. Intel утянет на дно своего покупателя и оставит мир без процессоров для смартфонов и ПК

Qualcomm, решившая купить тонущую Intel, сама может прогореть. Intel, погрязшая в финансовых проблемах и теряющая свой основной рынок, может оказаться непосильной ношей для Qualcomm, известной своими ARM-процессорами, считает известный аналитик Минг-Чи Куо. Как итог, мир может лишиться сразу двух крупнейших чипмейкеров.

Если тонуть то синхронно

Компания Qualcomm, изъявившая желание купить компанию Intel со всеми ее активами и многочисленными долгами, может оказать самой себе медвежью услугу, пишет Gizmochina. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный тем, что почти никогда не ошибается в своих прогнозах относительно продукции компании Apple, считает, что новая сделка может утащить Qualcomm на дно.

Qualcomm – это один из крупнейших разработчиков ARM-процессоров и сотовых модемов в мире. Ее продукцию можно встретить в самых разных устройствах, включая мобильники и планшеты Samsung и Apple.

Своих фабрик у Qualcomm нет – процессоры для нее выпускает TSMC, но собственные фабрики имеются в распоряжении Intel, о возможности покупки которой Qualcomm заговорила в конце сентября 2024 г. Однако нельзя забывать, что Intel находится в финансовой яме – в I квартале 2023 г. она получила рекордный за всю свою историю чистый убыток почти $3 млрд, а во II квартале 2024 г. попыталась повторить это достижение, доведя чистый долг до $1,61 млрд. Ее процессоры продаются все хуже на фоне роста компании AMD, а дополнительные бизнесы, особенно контрактное производство микросхем, возлагаемых на них надежд не оправдывают.

Привязать к ногам бетонный блок

«Балласт» в виде гигантской корпорации, не способной выправить свое финансовое положение, может потопить и саму Qualcomm, считает Куо. По его мнению, приобретение Intel может быть очень рискованной авантюрой для Qualcomm, поскольку пока нет гарантии, что Qualcomm сумеет вывести Intel из того гигантского кризиса, в котором она оказалась.

youtube Qualcomm может не справиться с оздоровлением Intel

Сделка также может стать серьезным финансовым бременем для Qualcomm, которой, вероятно, придется вложить немало денег в свое новое приобретение. В случае неудачи проблемы начнутся не только у Intel, крупнейшего производителя х86-процессоров мире, но и у самой Qualcomm, основного игрока на рынке чипов с архитектурой ARM.

Переживать пока рано

Важно также учитывать, что Intel хоть и тонет, но все еще имеет вес, а ее рыночная капитализация, несмотря на стремительное падение акций – по-прежнему десятки миллиардов долларов. Qualcomm придется изрядно потратиться на ее приобретение.

Впрочем, к моменту выхода материала никакой конкретики по поводу потенциального перехода Intel под крыло Qualcomm не было. Это огромная сделка в масштабах как США (обе компании – американские), так и всего мира, по своему влиянию на рынок она сопоставима в переходом ARM под контроль Nvidia, анонсированный в конце 2020 г. и сорвавшийся в начале 2022 г.

Intel пока не ответила ни согласием на предложение Qualcomm, ни отказом. Но если ответом будет согласие, то слияние Qualcomm и Intel создаст полупроводникового гиганта с внушительным весом сразу в двух сферах – на рынках процессоров для мобильных устройств и чипов для ПК, ноутбуков и серверов. Также у Qualcomm появится доступ к собственным фабрикам по производству чипов. Правда, там пока лишь максимум 10-нанометровое оборудование, так что потеря гигантского клиента в лице Qualcomm компании TSMC в ближайшие годы, вероятно, грозить не будет.

Но сделка может и не состояться, даже если Intel согласится стать активом Qualcomm. Этот шаг будет иметь международные последствия, ввиду чего на слияние потребуется разрешение регуляторов из разных стран. CNews писал, то Китай, вероятнее всего, заблокирует сделку по политическим причинам – с 2018 г. он ведет с США торговую войну, в рамках которой США пытаются уничтожить его ИТ-инфраструктуру.