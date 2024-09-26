В дефиците ИТ-специалистов виноваты сами ИТ-компании. Они вынуждают их увольняться, лишая удаленки

Работники крупных ИТ-компаний начали массово увольняться из-за требований руководства по возвращению в офис. Это отчетливо видно на примере Amazon – почти все ее работники, а это сотни тысяч человек, недовольны тем, что у них отобрали удаленку. Подавляющее большинство из них хотят уволиться. Многие считают принуждение к возвращению в офис чистым безумием.

Руки прочь от удаленной работы

ИТ-компания Amazon может вот-вот столкнуться с массовым бегством сотрудников, среди которых значительную часть составляют ИТ-специалисты. Как пишет The Register, 91% опрошенных сотрудников компании выражают недовольство по поводу ее новой политики в отношении удаленной работы – Amazon буквально заставляет работников возвращаться в офисы после многих лет работы из дома.

Эти требования настолько идут вразрез с желаниями работников Amazon, что 73% из них говорят, что готовы уйти с работы. И все это на фоне свежего электронного письма за авторством нынешнего гендиректора компании Энди Джасси (Andy Jassy), в котором он уведомил работников, что с начала 2025 г. все они будут обязаны находиться в офисе пять дней в неделю.

Фото: DC Studio / FreePik Удаленщики в большинстве своем не желают возвращаться в кабинеты. Это очевидный факт, который работодатели пока не осознали

Согласно опросу, в котором приняли участие 2500 работников Amazon, лишь 9% штата корпорации довольны новыми требованиями и ничего не имеют против 5-дневной рабочей недели в офисе. Исчезающе малое количество таких конформных работников особенно выделяется на контрасте с 73% тех, кто после получения письма тут же задумался о смене работы, не желая проводить по 40 часов в неделю в кабинетах.

Это безумие

Работники Amazon открыто ругают новую политику компании и не скрывают, что не собираются с ней мириться. «Политика RTO (return to office – возвращение в офис, прим. CNews) – это безумие, особенно для тех из нас, кто был нанят удаленно и живет далеко от офиса. У меня здесь дети и семья, поэтому я не хочу переезжать», – приводит The Register слова одного из сотрудников Amazon. «Даже если бы я это сделал (переехал ради работы в офисе – прим. CNews), слишком велик риск, что меня в любом случае уволят через шесть месяцев, так зачем рисковать и переезжать?», – добавил он.

По данным опроса, проведенного через несколько дней после официального объявления, 32% работников Amazon опрошенных заявили, что знают кого-то, кто уволился из-за необходимости вернуться в офис, а 80% заявили, что знают людей, которые рассматривают возможность сделать это.

«Я чувствую себя подавленным из-за этого пятидневного RTO, но в то же время я благодарен за то, что в моей жизни есть гибкость. Мне не нужно беспокоиться о детях, поэтому у меня есть хорошие сбережения, на которые можно положиться, и я могу легко перестроить свою жизнь на что-то совершенно другое, что соответствует моим потребностям», – сказал другой работник Amazon.

Потерять новых и не нанять старых

Из-за новой политики ИТ-компаний, заключающейся в нетерпимости к удаленной работе, не только увольняются нынешние работники, но страдает набор новых. Сотрудник Microsoft присоединился к обсуждению нововведения в Amazon на форумах с сообщением о том, что у Amazon возникли проблемы с наймом персонала после объявления политики, а сотрудники SpaceX и других компаний согласились, что RTO означает, что Amazon выбыл из списка компаний, в которых они потенциально могли бы работать.

«За последние 24 часа рекрутер Amazon пять раз позвонил мне и написал на почту, чтобы заставить меня предоставить информацию о своей готовности к собеседованию на месте, — заявил сотрудник Microsoft. – Я спросил рекрутера, почему они так торопятся с наймом, и он сказал, что менеджеры по найму возмущены тем, что так много кандидатов выбыли из очереди всего за последние 24 часа».

Наступить на чужие грабли

Amazon могла, но, вероятно, не стала оценивать риски, связанные с кадрами после введения 5-дневной работы в офисе. Перед глазами ее руководства масса наверняка примеров того, как люди уходят в другие фирмы, в том числе и к конкурентам, если отобрать у них удаленную работу.

Также есть примеры, когда крупные ИТ-гиганты пытались запугать ИТ-специалистов низкой зарплатой и отсутствием карьерного роста, если те не вернутся в офис. Надавить на своих программистов с использованием этих аргументов попыталась Dell, но попытка эта оказалась феноменально провальной.

Летом 2024 г. CNews писал, что около половины сотрудников Dell официально заявили о своем нежелании возвращаться в офис и прощаться с удаленной работой, даже несмотря на все карьерные риски, которые несет за собой это решение.