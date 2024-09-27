HeadHunter вернулся на биржу. Компания потратит 10 миллиардов на выкуп собственных акций

Московская биржа начала торги акциями МКПАО «Хэдхантер». В рамках редомиляции «Хэдхантер» приобрел 85,7% акций своей бывшей головной структуры - кипрской HeadHunter. Также компания намерена потратить до 10 млрд руб. на выкуп собственных акций.

HeadHunter вернулся на Московскую биржу

Московская биржа начала торги акциями МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Хэдхантер» (владелец рекрутингового сервиса HeadHunter).

Вечером 26 сентября 2024 г. акции торговались на отметке 3,92 тыс. руб. за одну ценную бумагу. В августе 2024 г. торги американских депозитарными расписками ADR) на акции HeadHunter завершились на отметке 3,8 тыс. руб. за одну бумагу, пик котировок в 2024 г. достигался в мае 2024 г. - 5,14 тыс. руб за одну бумагу.

Редомиляция HeadHunter

Исторически HeadHunter принадлежал одноименной кипрской компании. В 2019 г. HeadHunter провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, позднее компания вышла на Московскую биржу.

В 2022 г. торги акциями HeadHunter на Nasdaq были приостановлены, в 2023 г. было принято решение о делистинге акций компании с данной площадке.

В конце 2023 г. HeadHunter принял решение о редомиляции: новая головная структура была зарегистрирована в специальном административном районе Калининградской области.

Российским инвесторам было предложено обменять акции HeadHunter на акции МКПАО «Хэдхантер» в пропорции 1:1. Иностранным инвесторам было предложено продать свои акции по цене 910,5 руб. за одну ценную бумагу.

Предложением обменять акции согласились воспользоваться владельцы 37,98 тыс. акций (73,3% от общего числа акций). А вот предложением продать свои акции воспользовались владельцы лишь 1,3% от общего числа акций, тогда как условием осуществлением оферты было получение согласия от владельцев не менее чем 20% акций.

Оферта на обмен акций HeadHunter на «Хэдхантер»

В августе 2024 г. МКПАО «Хэдхантер» объявило новую оферту на приобретение или обмен акций, выпускаемых в рамках доэмиссии в объеме 18 млн штук.

Акции можно было приобрести по цене за 5,45 тыс. руб. за одну ценную бумагу или обменять на них акции или ADR HeadHunter в соотношении 1:1.

Предложением воспользовались владельцы 6,2 млн акций (12,5% от общего числа) HeadHunter. В результате теперь доля МКПАО «Хэдхантер» в HeadHunter составила 85.7%

В рамках допэмиссия 4,1 млн акций были выпущены в пользу администратора программы долгосрочной мотивации компании. Из них 1,1 млн акций будут распределены в ближайшие время, так как условия получения их топ-менеджерами компании были выполнены.

Одновременно компания объявила о намерение провести обратный выкуп собственных акций (buyback). На эти цели будет выделено 10 млрд руб., программа будет действовать в течение года.

Кроме того, МКПАО анонсировало возобновление выплаты дивидендов. Планируется выплатить особый дивиденд в размере от 640 до 700 руб. на одну акцию, общий размер соответствующих выплат составит 32-35 млрд руб. Также компания намерена придерживаться дивидендной политики, предполагающий выплаты дивидендов в размере от 60% от 100% скорректированной чистой прибыли.

Кому принадлежит «Хэдхантер»

Исторически крупнейшими акционерами HeadHunter были фонд «Эльбрус Капитал» и американский банк Morgan Stanley. После IPO американский фонд Kanye Anderson Rudnicj Investments Managment собрал 14,3% акций. После выхода HeadHunter на биржу «Эльбрус Капитал» и Morgan Stanley стали последовательно снижать свои доли в HeadHunter.

В начале 2023 г. «Эльбрус Капитал» продал 22,68% из принадлежавших ему 31,99% акций за $147 млн. Также два неизвестных оффшора с Сейшельских островов - Bluemont International и Broomfield International приобрели, соответственно, 5,4% и 2,8% акций HeadHunter. Goldman Sacsh и Kayne Anderson Rudnick Investments Management вышли из капитала компании.

Текущий состав акционеров МКПАО «Хэдхантер» не раскрывается. В апреле 2024 г. компания сообщила о наличие у нее трех акционеров, чьи названия и размеры принадлежащих им долей не раскрываются (такое положение возможно для компаний, находящихся под санкциями).

Еще 12,7% акций принадлежат кипрскому оффшору Ajax Private, 10,33% - финтех-предпринимателю Левану Назарову (через структуры «Квикстеп» и «Эквилибриум Капитал»), 8% - Одиссею Гаврилову (через компанию «Новые проекты»).