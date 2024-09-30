Созданный россиянами разработчик нашел способ увеличить курс акций в 10 раз

Созданный россиянами разработчик мобильных игр Gdev осуществил обратное дробление акций в пропорции 10:1. Таким образом компания решила повысить цену своих акций, что должно увеличить спрос на них со стороны институциональных инвесторов и брокеров.

Gdev объединил свои акции

Разработчик мобильных игр Gdev (бывший Nexters) осуществил обратное разделение акций. Каждые 10 акций компании были обменяны на одну акцию. Соответственно, цена акций выросла в 10 раз. Сейчас акции компании на американской бирже Nasdaq торгуются в районе $25 за одну ценную бумагу.

В компании полагают, что увеличение цены акций будет соответствовать интересам акционеров компании и увеличит ликвидность акций. Акции с низкой ценой отпугивают многих институциональных и профессиональных инвесторов и аналитиков. Кроме того, политика многих брокеров и институциональные инвесторов не позволяет им работать с акциями с низкой стоимости.

Также у многих брокеров комиссия за операции с акциями с низкой стоимостью выше, чем за операции с акциями с высокой стоимостью, что делает такие акции непривлекательными для инвесторов, добавляют в компании.

Фото: © AntonMatyukha / Фотобанк Фотодженика Созданный россиянами разработчик мобильных игр Gdev осуществил обратное дробление акций в пропорции 10:1, чтобы повысить цену акций и увеличить спрос на них

Решение об обратном дроблении акций было одобрено советом директоров Gdev. В соответствии с законодательством Британских Виргинских островов (место регистрации Gdev) такого рода решения не требуют одобрения со стороны собраний акционеров.

Как Gdev выходила на Nasdaq и уходила из России

Nexters была основана россиянами Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским. Совладельцами компании также являются основатели Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Основной продукт компании - мобильная RPG Hero Wars, также компания выпускает игры Island Hoppers и Pixel Gun 3D. Компания была зарегистрирована на Кипре.

В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Nexters. В 2023 г. торги акциями были возобновлены. Для этого компания переименовалась в Gdev и ушла из России, российский персонал был переведен в другие страны

Финансовые и операционные показатели работы Gdev

В 2023 г. выручка Gdev составила $464,6 млн (падение за год 3%), операционная прибыль выросла за год в два раза и составила $38,4 млн, чистая прибыль выросла в шесть раз и и составила $46,11 млн.

В структуре выручки 93% пришлось на внутриигровые покупки, 7% - на рекламу. Географическая структура выручки выглядит следующим образом: 35% - США, 25% - Европа, 23% - Азия.

Среднее ежедневное количество активных пользователей в 2023 г. составило 1,43 млн, ежемесячное количество активных пользователей - 11,4 млн, среднее ежемесячное количество платящих пользователей - 377 тыс., ежемесячная конверсия - 3,3%, ежегодный объем заказов - $421,6 млн, ABPPU (средняя ежемесячная выручка с одного платного пользователя) - $86.

Сейчас в Gdev Андрей Фадеев владеет 22%, Борис Герцовский - 16,5%, оффшор Everix Investments (представляет интересы братьев Бухманов) - 41%.