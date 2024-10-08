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«Почта Банк» продадут за 36 миллиардов

ВТБ намерен выкупить долю «Почты России» в «Почта Банке» за 36 млрд руб. Весь банк оценен в 72 млрд руб.

Рыночная оценка «Почта Банка»

Рыночная цена одной обыкновенной акции «Почта банка» составляет 4,184 тыс. руб. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на отчет «независимого оценщика». С учетом того, что уставной капитал «Почта Банка» составляет 17,2 млн обыкновенных акций, весь банк оценен в 72 млрд руб.

Собственные средства банка по РСБУ (Российская система бухгалтерской отчетности) на 1 сентября 2024 г. составляют 71,9 млрд руб., то есть оценка банка соответствует мультипликатору в один капитал. Исходя из этих оценок, принадлежащая «Почте России» доля размером 50% минус одна акция в банке оценена в 36 млрд руб.

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ВТБ собрался выкупить принадлежащую «Почте России» долю «Почта Банка» за 36 миллиардов

Второй совладелец «Почта Банка» - ВТБ намерен выкупить данную долю. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил «Интерфаксу», что оценка независимого оценщика в один капитал является «справедливой и комфортной», дополнительных выплат и дисконтов банк делать не намерен. В пресс-службе «Почты России» от комментариев отказались.

Краткая история «Почта Банка»

«Почта Банк» был создан в 2016 г. «Почтой России» и ВТБ. Базой для него стал принадлежавший ВТБ «Лето-Банк».

«Почта России» выкупила 50% минус одну акцию в нем за 5,5 млрд руб., контроль остался у ВТБ. «Почта Банк» стал открывать свои филиалы в отделениях «Почты России», и сейчас у банка 25 тыс. точек обслуживания и 8,6 млн клиентов.

В 2018 г. ВТБ продал принадлежавшие ему две акции «Почта Банка» тогдашнего гендиректору банка Дмитрию Руденко. Формально на тот момент ВТБ перестал был контролирующей стороной «Почта Банка», что снижало для «Почта Банка» риск попасть под санкции.

В 2021 г. ВТБ вернул себе контроль над «Почта Банком». В начале 2022 г. после попадания в санкционные списки ВТБ снова продал две акции «Почта Банка» его гендиректору Александру Пахомову. В конце 2023 г. «Почта Банк» все-таки попал под санкции.

Почему ВТБ выкупает долю «Почта России» в «Почта Банка»

Летом 2024 г. в ВТБ заявили, что намерены выкупить долю «Почта России» в «Почта банке». Как объяснял Дмитрий Пьянов, у «Почта банка» нет полной линейки продуктов (к примеру, отсутствует ипотека), очень ограниченная клиентская база потока «Почта России», кроме того, банк не в состоянии иметь такой же ИТ-бюджет, как у ВТБ, и финансировать такую же программу лояльности.

Игорь Королев

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