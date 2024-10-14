Российский разработчик СУБД PostgreSQL вложит 3 миллиарда в создателя Deckhouse

Postgres Professional инвестирует в разработчика Deckhouse АО «Флант» три млрд руб. и станет к 2028 г. его миноритарным акционером. Размер доли пока не определен и будет зависеть от финансовых результатов «Фланта».



Стратегическое партнерство

Российские разработчики в сфере open source-технологий Postgres Professional и «Флант», объявили о заключении стратегического партнерства, в рамках которого Postgres Professional инвестирует три млрд руб. в развитие экосистемы Deckhouse, разработчиком которой является «Флант», как сообщили CNews представители «Флант».

Стороны договорились, что до 2028 г. Postgres Professional получит миноритарную долю «Фланта», размер которой будет определен на основе финансовых результатов «Флант» в последующие три года. При этом контроль в компании остается у действующих акционеров.

Участники соглашения

В экосистему Deckhouse входят платформа контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform, платформа виртуализации Deckhouse Virtualization Platform, система мониторинга Deckhouse Observability, менеджер кластеров Deckhouse Commander и ряд других решений. Deckhouse Kubernetes Platform заняла в 2024 г. верхнюю строчку «Рейтинга российских платформ Kubernetes 2024» от Market.CNews. Ее используют российские компании из банковской и финтех сфер, телекома, промышленности, ритейла и госсектора.

Postgres Pro Postgres Professional вложит три млрд руб. в АО «Флант»

По данным «Флант», рынок контейнеров ежегодно прирастает на 30%. Компании все чаще прибегают к этой технологии, так как она позволяет ускорить цикл разработки новых приложений, быстрее вносить изменения в уже имеющиеся решения и делать это в безопасной и контролируемой среде.

Флагманский продукт разработчика систем управления базами данных Postgres Professional – СУБД Postgres Pro.

Бизнес-модель обеих компаний построена на том, что основные услуги предоставляются бесплатно, «а дополнительные, например техподдержка, расширенная функциональность и соответствие необходимым сертификациям, платно», прокомментировал «Коммерсанту» руководитель кластера DevSecOps платформы «Сфера» (холдинг Т1) Сергей Смирнов. Друг с другом разработчики таких решений не конкурируют, «заказчики используют их продукты совместно», сказал Смирнов.

Интересы сторон

Во «Фланте» рассчитывают благодаря инвестициям Postgres Professional в три раза увеличить свое присутствие на российском рынке к 2028 г., говорится в сообщении компании.

Гендиректор «Облакотеки» Максим Захаренко считает, что решениям для крупного бизнеса и государственного сегмента не хватает «зрелости и интегрированности», и что Deckhouse «требуются существенные инвестиции для выхода на ту самую зрелость», а ее интеграция с корпоративными СУБД интересна «не только в финансовом плане, но и прежде всего технологически».

«Стратегическое партнерство с таким крупным игроком на рынке, как Postgres Professional, открывает перед нами новые возможности для роста и повышения конкурентоспособности компании. Большим преимуществом является то, что и мы, и наши партнеры разрабатываем продукты на базе ПО с открытым исходным кодом и заинтересованы в совместном развитии Open Source-комьюнити. Мы планируем направить инвестиции на совершенствование продуктовой линейки и улучшение клиентских сервисов. В перспективе это принесет значительные преимущества как нашим партнерам, так и всей индустрии, сформировав новые стандарты качества для решений в сфере оркестрации контейнеров и управления базами данных», — сказал Александр Титов, генеральный директор АО «Флант».

Postgres Professional поддержка разработок «Фланта» тоже может помочь в усилении позиции в сфере облачных и контейнерных технологий, а такое сотрудничество может стать «стратегическим шагом для укрепления партнерских отношений и расширения влияния на рынке open source решений», по словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева.

«Партнерство поможет усовершенствовать наши решения с помощью Cloud Native-технологий, предложить заказчикам широкий спектр возможностей для удобной и надежной работы с данными», — сказал Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Professional.