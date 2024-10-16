Российский энергогигант потратит 200 миллионов на замену иностранных файерволов

«Россети» потратят 200 млн руб. на замену иностранных файерволов на отечественные.

Импортозамещение сетевых экранов

Как выяснил CNews, «Россети» меняют иностранное оборудование межсетевого экранирования для своего исполнительного аппарата. Основаниями для импортозамещения послужили Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры России» и указ Президента России «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России».

На закупку отечественных аналогов иностранных файерволов «Россети» выделили 206 млн руб. Подрядчика компания выберет с помощью аукциона, который она разместила на сайте госзакупок 3 октября 2024 г. Заявки будут приниматься до 21 октября, а победителя выберут 7 ноября того же года.

Межсетевой экран, или файрволл, представляет собой систему безопасности сети, разработанную для мониторинга и контроля входящего и исходящего сетевого трафика. Этот компонент функционирует как защитный барьер между доверенной внутренней сетью и недоверенной внешней, например, интернетом. Он играет ключевую роль в защите компьютерных сетей от несанкционированного доступа и различных видов атак.

«Россети» «Россети» импортозамещают иностранные файерволы

Файрволл осуществляет фильтрацию трафика, проверяя пакеты данных, проходящие через него, и принимая решение о их разрешении или запрете в зависимости от заранее установленных правил и политики безопасности. Обеспечивает контроль доступа, позволяя ограничивать вход к определенным ресурсам сети на основе IP-адресов, протоколов, портов и других параметров. Он также защищает от различных видов атак, таких как DDoS, блокируя подозрительные запросы и тем самым минимизируя риски.

Подробности тендера

Импортозамещение направлено на повышение безопасности корпоративной сети и управление трафиком. Это будет шлюзовое решение, обеспечивающее защиту от внешних угроз и контроль ширины канала.

В соответствии с техническим заданием, поставляемые файрволлы представляют из себя программно-аппаратное решение с встроенными средствами сетевой защиты. Ключевым требованием стал «глубокий анализ трафика», который позволит выявлять и нейтрализовать интернет-угрозы, включая «угрозы нулевого дня». Это обеспечит защиту пользователей от вредоносных ресурсов и предотвратит слежение и нежелательную негативную рекламу, как пишут «Россети» в техническом задании.

Импортозамещение также будет включать возможность создания правил для управления доступом, что позволит администраторам контролировать доступ сотрудников к определенным сайтам и приложениям. Правила могут варьироваться от разрешения доступа до ограничения по трафику и ширине канала.

В состав системы войдут модульные части, такие как сервер и консоль администрирования, что упростит процесс настройки и интеграции. Возможность установки дополнительных модулей позволит «Россетям» адаптировать систему к изменениям условий и угроз.

Всего «Россети» закупает 24 файервола трех типов, с разной пропускной способностью. В техническом задании не указано на какие устройства компания собирается совершить переход, однако указано, что год их выпуска должен быть не ранее 2023 г. и иметь действующий сертификат соответствия ФСТЭК России.

Из отечественных решений к требованиям «Россетей» подходят продукты компаний UserGate, Ideco, «Фактор-ТС».