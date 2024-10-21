Санкции и запреты побоку. Госзакупки iPhone за год выросли кратно, он очень нужен чиновникам с проблемным зрением

Российские чиновники даже не думают отказываться от Apple iPhone в пользу устройств на Android или российских смартфонов. Они в четыре раза нарастили закупки iPhone всего за год, и это при том факте, что Apple уже почти три года как ушла из России. Даже запреты на использование iPhone им нипочем.

Запретный плод сладок

В России резко выросли объемы госзакупок смартфонов Apple iPhone, притом в кратчайшие сроки. Как пишут «Ведомости», всего-навсего за год госкомпании и госструктуры закупили в четыре раза больше смартфонов Apple, компании из недружественной России страны, нежели год назад.

Для сравнения, за первые три квартала 2024 г. (1 января – 30 сентября) в рамках госзакупок на iPhone было потрачено около 6,9 млн руб. Годом ранее эта сумма составляла приблизительно 1,64 млн руб.

Рост количества закупаемых для госсектора iPhone происходит на фоне массовой борьбы с его использованием в том же госсекторе. CNews писал, что очень многие ведомства, министерства и компании с госучастием запретили использование iPhone своим сотрудникам, разглядев в нем инструмент массовой слежки. Например, подобный запрет с марта 2023 г. действует в Администрации Президента России, а с лета 2023 г. – в «Ростехе», Минцифры, Минтрансе, Минздраве и др.

Кто за кем следит

«Ведомости» пишут, что в начале лета 2023 г. Федеральная служба охраны (ФСО) и Федеральная служба безопасности России (ФСБ) заявили об обнаружении «разведывательной акции» США, в которой для слежки использовался вирус, устанавливаемый на iPhone.

Государственная Дума Полностью отказываться от iPhone госсектор явно не торопится

По данным ФСБ, вредоносное ПО проникло на несколько тысяч iPhone – не только российских пользователей, но и иностранных граждан, чьи SIM-карты зарегистрированы на дипломатические представительства и посольства в России.

В первую очередь это касалось iPhone дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а вместе с ними – Израиля, Сирии и КНР, уточняют «Ведомости».

Кому понадобились iPhone

Рекордсменом по закупкам признанных шпионскими смартфонов Apple за первые девять месяцев 2024 г. стала компания ООО «Теплоэнерго», зарегистрированная в Санкт-Петербурге. На нее пришлась почти половина всех закупок в денежном выражении – компания потратила на iPhone свыше 3 млн руб.

На втором месте находится телекомпания «Югра» – она провела две закупки, на 840 и 382,5 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров, как пишут «Ведомости», ООО «Аэроэкспресс» (на 25% принадлежит РЖД). Оно совершило закупку Apple iPhone на 830 тыс. руб.

«Ведомости» также упомянули закупки, совершенные технопарк «ИТ-парк» в Татарстане, учредителем которого является Минцифры Республики Татарстан и Государственным Кремлевским дворцом, учрежденным управлением делами Президента России. Они приобрели iPhone на 656 и 517 тыс. руб. соответственно.

Аналогов нет

По информации издания, часть перечисленных закупок были подкреплены обоснованием «невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». А чтобы само это обоснование не было голословным, его само подкрепили примером, при котором в iPhone 13 есть приложение Voice Over для упрощения процесса работы со смартфоном людей с проблемами со зрением.

Важно отметить, что iPhone хоть и числится в госзакупках, но лидером по объемам приобретаемых устройств не является, по крайней мере, в денежном выражении. Здесь первое место крепко держит корейская Samsung, которая сбежала из России в марте 2022 г., к слову, почти одновременно с Apple.

Смартфоны Samsung за три квартала 2024 г. были закуплены госсектором на сумму около 41,3 млн руб., и это в пять раз больше, нежели годом ранее. Второе место у китайской Realme – рост закупок оказался 11-кратным и превысил 16,2 млн руб. У любимой россиянами Xiaomi в данном случае «бронза» – около 10,9 млн руб.

А вот российские бренды смартфонов госсектор явно не жалует. С января по сентябрь 2024 г. лишь одна отечественная компания смогла похвастаться ростом спроса на свои смартфоны со стороны чиновников.

Речь о компании ООО «Новая Линия», известной под брендом BQ. Закупки ее смартфонов госсектором за отчетный период показали 8,5-кратный рост – с 340,2 тыс. руб. до почти 2,9 млн руб.