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Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq

Nasdaq возобновляет торги акциями Nebius (бывший Yandex). Это стало возможным после ухода компании из России и продажи «Яндекса». Теперь Nebius специализируется на инфраструктуре для искусственного интеллекта.

Nasdaq возобновляет торги акциями Nebius

Компания Nebius, специализирующая на развитии инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о получении уведомления от администрации американской биржи Nasdaq о возобновлении торгов акциями компании. Это произойдет в понедельник, 21 октября 2024 г.

«Путь к сегодняшнему дню был непростым, но я не могу быть более воодушевленным выбранным нами путем, - заявил председатель совета директоров Nebius Джон Бойнтон (John Boynton). – Перед нами открываются огромные возможности. У нас есть подходящие технологии и команда для этого момента. И у нас есть амбиции построить что-то еще большее, чем то, что мы построили раньше».

Цель Nebius – построить один из крупнейших в мире специализированных предприятий инфраструктуры ИИ, напомнил основатель и гендиректор компании Аркадий Волож. «Для этого необходим доступ к технологическим знаниям, графическим процессорам (GPU0 и капиталу, - говорит Волож . - Это именно то, что у нас есть».

Как Nebius уходила из России

Nebius зарегистрирована в Нидерландах. Первоначально компания называлась Yandex и владела российским «Яндексом». В 2011 г. компании провела IPO (первичное размещение акций) на бирже Nasdaq. В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Yandex.

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Фото: Kremlin.ru
Nasdaq возобновляет торги акциями компании Nebius Аркадия Воложа

В 2023 г. администрация Nasdaq одобрила план реструктуризации бизнеса Yandex, предполагающий уход из России. В случае его выполнения торги акциями компании должны были возобновиться.

В начале 2024 г. сделка по продаже российских активов Yandex, сгруппированных в МКПАО (международная компания публичное акционерное общество) «Яндекс», была завершена. Покупателем выступил ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый». Сумма сделка составила 475 млрд руб.

Часть средств в размере 230 млрд руб. была оплачена наличными в китайских юанях. Оставшаяся часть была выплачена путем перечисления 176 млн акций Yandex класса «А» (49% от общего числа акций данного типа, одна акциям обладает одним голосом).

35% в ЗПИФ «Консорциум.Первый» принадлежит «Фонду менеджеров», созданному топ-менеджерами «Яндекса». Также участниками консорциума являются: основатель фонда Leta Capital Александр Чачава (25%), ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова, владеет 15% в консорциуме), АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, также владеет 15% в консорциуме) и бизнесмен Александр Рязанов (10%).

Что осталось у Nebius после ухода из России

У Yandex остались стартап в области графический вычислений в ИИ Nebius AI, стартап в сфере генеративного ИИ Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Andrive, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и миноритарная доля в разработчике баз данных ClickHouse. Сама компания была переименована в Nebius, тиккер на Nasdaq будет заменен с YNDX на NBIS. Аркадий Волож вернулся к ее руководству.

По словам Воложа, сейчас у компании сильная денежная позиция - $2 млрд. «Мы уже инвестируем в создание нашей сети кластеров GPU и набираем значительную популярность среди новаторов и предприятий ИИ всех размеров в Европе, США и других странах, - говорит Волож. - Мы объявляем о наших планах существенно увеличить емкость нашего центра обработки данных, рассчитываем завершить этот календарный год с более чем 20 тыс. GPU и запустили нашу облачную платформу ИИ, которую мы создали с нуля».

По состоянию на 30 сентября 2024 г., годовой доход Nebius составляет $120 млн, к концу 2024 г. он составит по прогнозам компании $170 – 190 млн.

Nebius уже объявила об открытии кластера для ИИ-вычислений в Париже, построенном на GPU от Nvidia. Общие инвестиции компании в ИИ-инфраструктуру в Европе к середине 2025 г. достигнут $1 млрд, из них $200 млн уже было инвестировано с начала 2024 г. Также Nebius договорилась с американским банком Goldman Sachs о том, что банк станет эксклюзивным финансовым советником компании по вопросам поиска возможностей для инвестирования в инфраструктуру ИИ.

Игорь Королев

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