Московского программиста посадили на 13 с лишним лет за госизмену

ИТ-специалист из Москвы по решению суда отправлен в колонию. Он будет отбывать наказание за госизмену в пользу США. Его отправили в колонию почти на 14 лет и дополнительно приговорили к крупному штрафу. При этом в стране наблюдается острый дефицит работников ИТ-сферы.

Из ИТ-офиса прямиком в колонию

Российского ИТ-специалиста Фируза Дадобоева приговорили более чем к 10 годам заключения. Официальная причина – государственная измена в пользу США, пишет «Коммерсант».

Решение вынес Московский городской суд. Дадобоева лишили свободы на тринадцать с половиной лет и дополнительно приговорили к штрафу в размере 300 тыс. руб. Что немаловажно, отбывать свое наказание ИТ-специалист будет в колонии не общего, а строгого режима.

Что известно

«Коммерсант» со ссылкой на ЦОС ФСБ (Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России) пишет, что в настоящее время Дадобоеву 47 лет – он родился в 1977 г. Название компании, в которой он работал, к моменту выхода материала не раскрывалось – известно лишь, что это частная (коммерческая) фирма, расположенная в Москве.

© Grigorenko / Фотобанк Фотодженика Со дня задержания Дадобоева до момента вынесения ему приговора прошло два года

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что у Дадобоева двойное гражданство, но не уточнили, гражданином каких стран он является. По информации РБК, одна из них – Таджикистан. На фоне дефицита сотрудников российские ИТ-компании все активнее привлекают в свой штат иностранцев. Некоторые, впрочем, делают это, чтобы платить им меньше, чем российским специалистам.

ТАСС пишет, что уголовное дело расследовало следственное подразделение УФСБ по Москве и Московской области.

Следствие уверено, что Дадобоев незаконным путем стал обладателем неких сведений, составляющих государственную тайну. Что именно это за сведения, следователи не сообщают.

По данным ФСБ, Дадобоев намеревался передать раздобытые им материалы американской разведке. С этой целью он вышел на контакт с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ, CIA, Central Intelligence Agency).

Дадобоев был задержан сотрудниками ФСБ еще два года назад, в октябре 2022 г. Его задержание было осуществлен непосредственно «при попытке передачи собранных секретных материалов». В декабре 2022 г. он был арестован.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 20 декабря 2022 г. в отношении Дадобоева Фируза Темирбоевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России, продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 26 февраля 2023 г.», – приводит РБК официальное заявление столичного Лефортовского райсуда от 20 декабря 2022 г.

Как сообщили «Коммерсанту» представители ЦОС ФСБ Дадобоев «вину признал и раскаялся в содеянном».

Могло быть гораздо хуже

Фируз Дадобоев был осужден по ст. 275 УК РФ (госизмена). Полученное им в результате решения Мосгорсуда, фактически, является почти самым легким, с учетом положений, описанных в действующей редакции УК РФ.

Дадобоев вполне мог получить вплоть до 10 лет лишения свободы и дополнительный штраф в размере до 500 тыс. руб. Также его могло ждать пожизненное лишение свободы.

Как пишет ТАСС, приговор Дадобоеву к 29 октября 2024 г. в силу не вступил.

Работать некому

В России наблюдается острый дефицит кадров в сферах информационных технологий и информационной безопасности. Государство не озвучивает точные и актуальные размеры нехватки ИТ- и ИБ-специалистов, но в августе 2023 г. России не хватало минимум 700 тыс. ИТ-шников. Эти данные приводил лично глава Минцифры Максут Шадаев.

Одна из причин дефицита таких специалистов в стране – их переезд за рубеж. В марте 2022 г. из России уехало несколько десятков тысяч ИТ-специалистов, хотя многие потом все же вернулись. Но в апреле 2024 г. выяснилось, что они продолжают уезжать, и у многие из них, к тому же, хотят обзавестись видом на жительство в Европе.