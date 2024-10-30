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Softline собрал 100% российского разработчика, оцененного почти в полмиллиарда

«Софтлайн» консолидировал 100% долей компании «Полиматика», разрабатывающей решения в сфере бизнес-аналитики и машинного обучения. В 2022 г. 51% в данной компании обошлись «Софтлайну» в 239 млн руб.

«Софтлайн» консолидировал «Полиматика»

Группа компаний «Софтлайн» (Softline) стала единоличным владельцем компании «Полиматика», разрабатывающего инструменты бизнес-аналитики и машинного обучения. Как следует из данных базы «Контур.Фокус», структура «Софтлайна» «СЛ Софт» (SL Soft) консолидировала 100% долю в ООО «Полиматика.рус», юридическом лице «Полиматики».

Softline в конце 2022 г. приобрел 51% долю в «Полиматике». Сумма сделки составила 239 млн руб. Исходя из этой оценки вся компания «Полиматика» была оценена в 488 млн руб.

С 2023 г. «Полиматика» входит в SL Soft – подразделение Softline, специализирующемся на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. В пресс-службе «Софтлайна» к моменту публикации не ответили на запрос CNews относительно сделки с «Полиматика».

Для чего предназначены продукты «Полиматика»

Решения «Полиматика» (Polymatica) позволяют в режиме конструктора визуализировать показатели в виде интерактивных информационных панелей и отчетов, создавать модели и стратегии принятия решений. Продукты компании относятся к направлениям Business Intelligence (BI, набор инструментов для представления транзакционной деловой информации в читаемую для человека форму), прогнозной аналитики и поддержки принятия решений.

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Софтлайн
«Софтлайн» консолидировал 100% долей компании «Полиматика»

В экосистеме Polymatica четыре продукта: Polymatica Dashboards (создание информационно-аналитических панелей и интерактивных отчетов любой сложности без программирования), Polymatica Analytics (анализ и работа с большими объемами данных в интерактивном режиме), Polymatica ML (создание и управление жизненным циклом моделей машинного обучения) и Polymatica Decision Manager (интеллектуальная система поддержки принятия решений).

Решения Polymatica замещают зарубежные решения self-service BI (Tableau, Power BI, Qlik), аналитические платформы уровня Enterprise BI (SAP, SAS, Oracle, IBM), а также решения для построения моделей ML, предиктивной аналитики и систем поддержки принятия решений (SAS, IBM). Решение компании внедрены в госсекторе, ритейле, энергетике, банках и телекоммуникациях и насчитывают (на конец 2022 г.) более 30 тыс. пользователей.

Как у «Полиматика» менялись владельцы

ООО «Полиматика Рус» было создано в 2013 г. Романом Раевским, на тот момент занимавшим должность гендиректора компании. У компании богатая история смены собственников.

В 2016 г. 35% долю в компании получил Иван Хмелевский. В том же году доля Раевского сократилась до 35%, Хмелевский вышел из числа учредителей компании, 30% получила Екатерина Зареченская, 35% - Григорий Воротынцев.

В 2018 г. «Полиматика Рус» на 100% стала принадлежать британской компании «Полиматика Европа» (Polimatica Europe), В 2020 г. новым единоличным владельцем компании стал Максим Сидорин. В 2021 г. основным владельцем компании стал Воротынцев, его доля составила 56%. По 8% получили новый Сергей Куликовский (был гендиректором компании в 2019-2021 гг.) и Сергей Германович. 20% отошли к Ольге Беловой, которая была гендиректором компании в 2021-2023 гг. Доля Сидорина сначала сократилась до 8%, затем она отошла к Воротынцеву, размер пакета которого вырос до 64%.

В конце 2022 г. 51% доля в «Полиматика Рус» стала принадлежать ОФД «Сотфлайн», одной из связанных с группой Softline компаний. У Воротынцева осталось 29%, у Беловой – 16%, у Куликовского – 4%. Германович вышел из капитала компании.

Осенью 2023 г. доля ОФД «Софтлайн» перешла к «СЛ Софт». Новым гендиректором «Полиматика.рус» стал топ-менеджер группы Softline Геннадий Сашин. Затем на некоторое время 0,5% из этой доли отошло к Михаилу Прибочию (был гендиректором ряда структур Softline и занял пост операционного директора «Полиматика»).

В 2023 г. выручка «Полиматика.рус» составила 343 млн руб., валовая прибыль – 202,7 млн руб., прибыль от продаж – 20,9 млн руб., чистая прибыль – 9,7 млн руб.

Кто входит в группу Sl Soft

SL Soft возглавляет Тагир Яппаров. Он является сооснователем группы компаний «АйТи», на основе которой в 2018 г. была создана группа «Аплана». С 2023 г. Яаппаров стал вице-президентом группы Softline.

В SL Soft вошел ряд бывших активов группы «Аплана»: «Босс. Кадровые системы» (разработчик продукта «Босс-Кадровик» для автоматизации HR задач крупных предприятий и холдингов), «Робин» (создатель платформы Robin RPA, обеспечивающей использование искусственного интеллекта для снижения нагрузки или замены человека во многих операциях) и «Префентум» (создатель платформы Prefentum, аналог Robin RPA).

В SL Soft также вошла компания «Цитрос», чей продукт предназначен для построения экосистемы управления цифровым контентом юридически-значимого электронного документооборота, кадрового электронного документооборота и электронных архивов.

Игорь Королев

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