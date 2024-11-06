Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения

Компания Oracle уволила несколько сотен сотрудников в рамках проводимой реструктуризации бизнеса. Увольнения затронули сразу несколько отделов компании, однако наиболее серьезно поредели ряды специалистов из облачного подразделения.

Сокращение штата

В американской корпорации Oracle начались увольнения, пишет издание Channel Futures. Теперь волна сокращений коснулась и облачного подразделения компании, откуда уволили несколько сотен ИТ-специалистов.

В выходные в сети появилось множество сообщений о сокращении большого количества рабочих мест в компании Oracle, причем только в рамках Oracle Cloud Infrastructure (OCI) было ликвидировано несколько сотен позиций. Корпорация Oracle начала очередную серию значительных увольнений, причем ее подразделение OCI оказалось в числе наиболее пострадавших.

OCI - решение Infrastructure-as-a-Service (IaaS) с опцией добавления мощности по требованию (Capacity On Demand). По сути OCI - это «облако следующего поколения», глобальная облачная ИТ-платформа, на которой доступно более 100 облачных сервисов, а также лучшие отраслевые SaaS. В сервисе можно найти сотни эталонных образцов архитектуры, диаграмм, шаблонов для проектирования и рекомендаций, которые позволяют клиентам сразу приступить к созданию и переносу рабочих нагрузок.

Oracle На улице оказались сотни человек из облачного подразделения Oracle в связи с новой волной массовых увольнений из ИТ-компании

Согласно сообщениям на сайте для обсуждения рабочих мест TheLayoff, 1 ноября этого года были уволены 15 сотрудников, в том числе несколько руководителей. Другой комментатор на TheLayoff предположил, что эти сокращения составляют 0,1% от штата OCI, насчитывающего около 15 тыс. человек. В других комментариях на сайте выражают озабоченность, ведь число уволенных ИТ-специалистов превышает 100 человек. Некоторые работники рассказали Channel Futures, что пострадавшие ИТ-сотрудники (Frontend разработчик, Fullstack инженер по тестированию программного обеспечения (ПО) на Python, DevOps, Python backend разработчик, Senior Golang разработчик облачных баз данных (БД), Cетевой архитектор, Инженер направления эксплуатации аппаратного обеспечения, Специалист по реагированию на инциденты кибербезопасности) «исчезли из Slack в течение 2-3 часов» и им не предоставили возможности перейти на другие должности.

На анонимной платформе профессиональных сетей Blind один из комментаторов оценил увольнения в OCI в несколько сотен человек, затронувших сотрудников от недавних выпускников колледжей до старших директоров. Один из комментаторов утверждает, что компания Oracle пытается сократить сотрудников с высокой [общей компенсацией] и заменить их более дешевыми. Другой добавил, что так корпорация Intel погубила себя в свое время, а остальные выразили шок, поскольку ранее считалось, что OCI «защищена» от подобных сокращений.

На данный момент сообщается, что увольнения коснулись в первую очередь сотрудников из США, а также маркетингового персонала. Этот последний раунд увольнений произошел примерно через месяц после того, как Oracle объявила о других сокращениях, которые коснулись сотрудников в США, Южной Европе и некоторых частях региона EMEA (экономический регион или рынок сбыта, включающий в себя Европу, Ближний Восток и Африку).

Обсуждая увольнения на сайте Blind, человек, утверждающий, что он является сотрудником Oracle, рассказал о том, что Oracle - гигантская компания. Она проводит увольнения буквально каждый месяц. Частота, с которой эти сокращения затрагивают конкретные отделы, зависит от общих целей компании и эффективности работы отделов. Некоторые интернет-спекуляции предполагают, что Oracle, как и другие крупные технологические компании в США, использует эти увольнения для сокращения американских должностей и переводит их в более дешевые регионы, например в Индию.

Этот раунд сокращений произошел вскоре после важных заявлений Oracle о партнерстве в области облачных вычислений. Компания, занимающая четвертое место среди крупнейших мировых облачных провайдеров, недавно заключила партнерство с Amazon Web Services и Google Cloud, чтобы предлагать свои услуги по работе с БД, что свидетельствует о стратегическом расширении.

Летом 2022 г. компания Oracle уволила сотни сотрудников, чтобы сократить расходы на $1 млрд. По состоянию на конец мая 2024 г. в корпорации работали 159 тыс. человек.

Вернуть премии просят и российских экс-сотрудников

Летом этого года стало известно о том, что бывших сотрудников российского подразделения Oracle пытаются через суд обязать вернуть денежные премии, выплаченные им в 2022 г. Общая сумма исков составила около 50 млн руб.

По информации РБК, арбитражный управляющий по делу о банкротстве российской «дочки» Oracle Егор Непомнящих заявил, что всего планируется подать 51 иск. Среди ответчиков уже поданных исков - бывшие руководители российских подразделений компании. Так, с экс-главы Oracle Communications (CGBU) Евгения Дрякина пытаются взыскать 8,4 млн руб., а с бывшего старшего управляющего директора Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексея Курочки - 9,3 млн руб. Непомнящих пояснил, что указанные суммы были выплачены сотрудникам после марта 2022 г., когда Oracle объявила об уходе из России. По мнению конкурсного управляющего, компания намеренно выплачивала высокие премии, что привело к уменьшению конкурсной массы в рамках банкротства.

Российское юридическое лицо Oracle - «Оракл компьютерное оборудование», было признано банкротом летом прошлого года. Заявление о банкротстве подала компания «Крок Инкорпорейтед» в конце 2022 г. Среди кредиторов также числятся ИT-компания «Форс - центр разработки», дистрибьютор «Марвел-дистрибуция», Альфа-банк, Сбербанк и «Мегафон».

Управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков отметил, что оспаривание перечисления премий сотрудникам - распространенная практика. Одним из критериев защиты при оспаривании сделки является установление осведомленности работника о кризисном финансовом положении работодателя, как пояснил юрист.